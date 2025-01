Vetřelec: Romulus vychází na Disney+ v upravené verzi. Má lepší vizuální efekty, problém je ale jinde

Jak v rozhovoru pro server Animation World Network popsal Eric Barba, jež měl vizuální efekty Romuluse na starost, tento přístup měl svoje vlastní výzvy. Androida Rooka totiž musel hrát jiný herec, jehož tvář se pak nahradila digitálním avatarem Holma. Jenže dva lidé, byť si mohou být silně podobní, nemají dokonale stejnou mimiku a mezi herectvím zachyceným na kameru a cílovým produktem tak vznikají rozdíly.

Barba už na něčem podobném pracoval v Podivuhodném případu Benjamina Buttona, za něhož dostal Oscara. Tehdy se vše muselo pracně řešit ručně, záběr po záběru. Dnes je k dispozici strojové učení, které umožňuje proces skloubení mimiky skutečného herce s digitálním avatarem zjednodušit, tato technologie je ale stále ve svých počátcích. „Není to dokonalé. Na těch nástrojích se právě teď neustále pracuje a každým dnem se zlepšují,“ řekl Barba.

Rook se ale upravoval ještě na poslední chvíli, kdy na dotažení všech detailů už nebyl čas ani peníze. Podobný problém je dnes v Hollywoodu častý. Na rozdíl od scenáristů nebo herců lidé pracující na digitálních efektech nemají odbory, často se musí podrobovat dlouhým přesčasům a stejně někdy nemají dostatek času na to, aby dosáhli nejlepšího možného výsledku. Objem práce je příliš velký – proto se stává, že i starší filmy mívají přesvědčivější efekty, než právě vydaný blockbuster.

Rook v novém Vetřelci na velkém plátně vypadal skutečně zvláštně, jako postava vytažená z videohry. Přiznal to i sám režisér. „Zkrátka nám v postprodukci došel čas,“ poznamenal. „S některými záběry, kde byla trochu více vidět ta digitální vrstva, jsem nebyl úplně spokojený. Takže mám pochopení pro lidi, kteří na to reagují negativně,“ dodal. Prý ale studio 21st Century Fox, resp. majitele Disney, přesvědčil zainvestovat do nápravy.

„Přesvědčil jsem je, že je potřeba společnostem, které na tom pracovaly, zaplatit navíc a dát jim dostatek času to správně dokončit. Opravili jsme to, teď je to mnohem lepší,“ komentuje Álvarez novou verzi filmu, která ve středu vychází na Disney+. Rozdíl, byť ne příliš velký, je skutečně vidět. Opravdový problém ovšem není estetický, ale etický.

Digitální oživení Holma se přitom široce kritizovalo hned po původním uvedení filmu. Nejen, že použít jeho podobu nebylo nijak potřebné pro děj, výsledek navíc působí čistě jako snaha zavděčit se fanouškům na té nejbanálnější úrovni – znovu ukázat tvář, kterou znají ze staršího, oblíbeného snímku. Přestože filmaři získali svolení Holmových pozůstalých, v komentářích se opakovaně objevovaly poznámky o digitálním vykrádání hrobů a kritika vydělávání na herci, který zemřel a nemůže vyjádřit vlastní souhlas či nesouhlas.

K tomuto tématu – možnosti, aby studia používala jejich podobu i po smrti – se v posledních letech pro média vyjádřilo už více herců, všichni s odmítavým postojem. Částečně se to řešilo také v rámci loňských stávek. Odbory chtěly zajistit, aby studia nemohla do budoucna herce pouze nasnímat a pak používat jejich digitalizovanou verzi, bez nutnosti jim platit za práci.

V případě Vetřelce: Romulus skutečný herec do procesu defacto vůbec nevstoupil, nahradila jej vzpomínka, kterou chce korporace využít pro svůj finanční prospěch, bez ohledů na lidství. Podobně jako by to udělal konglomerát Weyland-Yutani ve vetřelčím univerzu.