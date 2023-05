Ví, jak udělat z bitcoinu show. A říká: Na BTC Prague ukážeme, že Praha může být pupek světa

Druhý červnový víkend se pozornost znalců krypta upře na Prahu, sjede se sem totiž světová špička oboru. Na letňanském výstavišti se pro tisíce lidí představí vše okolo bitcoinu, organizátorům BTC Prague, bratrům Martinu a Matyášovi Kuchařovým, se podařilo do Česka dotáhnout bitcoinovou elitu včetně zakladatele MicroStrategy Michaela Saylora. „Chceme ukázat, že Česko může být pupkem světa,“ říká Martin Kuchař v rozhovoru pro CzechCrunch.

Bitcoin podobně jako další kryptoměny prošel v posledním roce dramatickým vývojem. Po sérii krachů a neúspěchů v čele s pádem burzy FTX jeho cena loni v listopadu klesla až k 16 tisícům dolarů, přestože o rok dřív překonala 65 tisíc dolarů. Od ledna už jeho hodnota ale zase postupně posiluje a když se v uplynulých týdnech po problémech Silicon Valley Bank, Credit Suisse a regionálních amerických bank přetřásala krize finančního sektoru, bitcoin vyskočil i nad 30 tisíc dolarů.

„Bitcoinu věříme zdaleka nejvíc,“ připouští osmatřicetiletý Kuchař. Veletrh BTC Prague, který proběhne od 8. do 10. června, ale není jeho první zkušeností s pořádáním velké kryptoakce – s o šest let mladším bratrem už od roku 2020 organizují v Ostravě, odkud pochází, sérii eventů s názvem ChainCamp. Čtvrtý ročník se uskuteční letos v září v konferenčním prostoru Gong v Dolní oblasti Vítkovice. A jestliže ChainCamp je největší česká kryptoakce, BTC Prague má ambici být největší evropskou bitcoinovou přehlídkou. A to, že Praha se na pár dní stane epicentrem krypta, umocní i konkurenční akce ETH Prague, na níž vystoupí zakladatel Etherea Vitalik Buterin.

Už teď, pár týdnů před startem veletrhu BTC Prague, ale Martin Kuchař přemýšlí i o tom, jak bude vypadat její pokračování v roce 2024. Eventy jako tento, na které zamíří tisíce návštěvníků a jejichž rozpočty se počítají v milionech korun, se totiž chystají dlouho dopředu. A Kuchař už ví, koho by chtěl mít jako hlavní hvězdu po Michaelu Saylorovi, který ozdobí letošní ročník: „Náš cíl pro příští rok je zakladatel Twitteru Jack Dorsey.“ Nicméně už letošní seznam vystupujících je úctyhodný – kromě Michaela Saylora se lze těšit na Marka „Slush“ Palatinuse ze SatoshiLabs, na podcastera a cestovatele Daniela Prince, na Petera McCormacka, který za bitcoin koupil fotbalový klub, a na stovku vystavujících. CzechCrunch je partnerem akce.

Jaká byla vaše cesta ke kryptu?

Od dětství mě bavily počítače, začal jsem studovat architekturu a z ní utekl k informatice, ale nepronikl jsem do ní tak, že bych dokázal dobře programovat, spíš mě bavil byznysový pohled na ni. Dlouhé roky jsem pak strávil ve firmě Shopsys, což je ostravská firma a jedna z nejprestižnějších agentur v e-commerce. Věnoval jsem se v ní projektovému řízení a business developmentu a jezdil po odborných konferencích po Česku i po Evropě, v e-commerce jich byla a je strašná spousta. Měl jsem díky tomu možnost docela nahlédnout i do backgroundu pořádání takových akcí a v jednu chvíli mi došlo, že v Česku chybí nějaký komunitní event kolem bitcoinu. Bavíme se o roku 2019. Brácha byl tehdy shodou okolností na Bali a taky viděl, že krypto nabírá na síle.

Matyáš tam byl jako digitální nomád?

To ne, on podnikal, měl tam nemovitosti, staral se o turisty, dělal jim servis, ale měl kolem sebe řadu digitálních nomádů a u nich viděl, že bitcoin je fakt zajímavá technologie, že ho používají. Probíhaly v něm transakce, byla tam kavárna, kde se s ním dalo zaplatit.

A rok 2019 je i doba, kdy jste se s bitcoinem seznámili?

My jsme bitcoin oba znali už od roku 2017, když jsme si ho koupili na jaře, tedy ještě před podzimní mánií, která vystřelila krypto hodně nahoru. A pak zase splaskla. Začali jsme se v něm trochu vrtat, zkoušeli jsme těžbu, já jsem o něm občas i něco psal do počítačových časopisů. Viděl jsem, že se s ním dá dělat víc, než ho jen nakupovat. A jak jsem říkal, postupně mi tu začala chyběla platforma, kde by se o něm debatovalo. Takže jsme s bráchou začali na jaro 2020 chystat do Ostravy první ročník ChainCampu.

To jste si, zpětně vzato, vybrali těžkou dobu.

Bylo to úplně šílené, ze dne na den zakázali akce pro 400 a víc lidí, takže jsme ji museli o půl roku posunout. Na podzim 2020 jsme ale měli štěstí, restrikce byly na chvíli úplně dole. A dopadlo to výborně, měli jsme zhruba 450 účastníků. První i druhý ročník se konaly na Vysoké škole báňské. Byla s nimi super spolupráce, protože byli rádi, že se v univerzitním prostoru děje něco kolem krypta, ale zároveň to nemusí sami řešit. Pak už jsme ale začali narážet na kapacitní hranice, takže třetí ročník jsme uspořádali v Gongu v Dolní oblasti Vítkovice. Pecka místo, které pěkně sedí svou atmosférou a historií k bitcoinu. Loni přišly dva tisíce lidí, nejspíš to byla největší neanglicky mluvící bitcoinová konference na světě. Letos bude na podzim ChainCamp také v Gongu.

Foto: BTC Prague Martin Kuchař, spoluzakladatel BTC Prague

A tak jste si řekli, že když jste udělali největší neanglicky mluvený kryptoevent, zkusíte to i s angličtinou, ano?

Přesně tak. My jsme si tak rok a půl hráli s myšlenkou, že v cizině se toho kolem bitcoinu děje dost, ale že když k nám dostaneme zahraniční spíkry a partnery, že už to nemůže být v češtině a nebude to tím pádem akce pro československou komunitu. Z ChainCampu se stala svého druhu tradice, nechtěli jsme ho takto zásadně měnit. Proto jsme se rozhodli udělat paralelní event v Praze, která je přece jen dostupnější než Ostrava. Mimochodem, když jsem se ptal v Americe na konferencích, co by řekli na výlet do Prahy kvůli bitcoinu, vlastně všichni říkali, že to je super nápad, protože se do Prahy stejně chtěli podívat. To nám celkem pomohlo. Stejně jako české pivo, dřív bych tomu nevěřil, ale je to lákadlo.

Prostě zábava a byznys dohromady.

Jo. Takhle si třeba doma obhájí, že musí jet, ale nemusí brát všechny s sebou. Ale vážně, prostě si to sedlo. Zároveň jsme snad dokázali vysvětlit, že Praha a Česko jsou vlastně kryptoměnové, respektive bitcoinové pupky světa. A že historicky první evropská a druhá světová bitcoinová konference se udála právě v Praze už v roce 2011. Chceme na ni navázat.

Když chystáte akci, na kterou mají přijít tisíce lidí a dorazit hosté z celého světa, liší se příprava nějak výrazně od organizace ostravského ChainCampu?

Organizačně to je dost podobné, jen je všechno o dost dražší. Jsme tým patnácti lidí a děláme na tom už přes rok. A zatímco ChainCamp záměrně děláme trochu punkově, u BTC Prague to už nešlo, je nutné k přípravě přistoupit hodně pečlivě. Nikdo z těch známých jmen si nesmí pomyslet, že jde o nějakou hurá akci nebo podvod.

Proč jste vybrali jako místo, kde vše proběhne, Letňany?

Cíl BTC Prague je opravdu přiblížit bitcoin laické veřejnosti a té odbornější dát šanci potkat se s tahouny odvětví. Abychom tohle zvládli, potřebovali jsme mít velkou přednáškovou místnost s 2500 sedačkami a k tomu minimálně stejně velkou halu, kam můžeme dát 100 stánků bitcoinových firem, které dělají hardware, software, služby, produkty… No a když jsme si tohle dali dohromady, tak opravdu nic než Letňany nám nezbylo.

Ptám se proto, že ostravský Gong má mimořádné charisma, ale Letňany jsou… prostě hangár.

Je to přesně tak, jak říkáte, jenže užitná hodnota Letňan je obrovská, dá se tam udělat cokoliv. Máme k dispozici 12 tisíc metrů čtverečních plochy a je jenom na nás, co s tím uděláme. Třeba součástí stage budou dva malé bary pro VIP i pro normální návštěvníky, aby si mohli přijít dát svůj oblíbený drink, sednout si na gauč a koukat na přednášky. Stejně tak v expo části stavíme stánky tak, aby to vypadalo moderně, protože celé odvětví je velmi svěží, takže tam nesmí být žádný devadesátkový odér. My vystavovatelům ani neumožňujeme, aby si ty stánky stavěli sami, domlouváme s nimi, jak to má vypadat.

Na ChainCampu se věnujete i jiným kryptoměnám, DeFi a podobně. Proč teď jen bitcoin?

Úvaha byla ryza pragmatická. Celá množina kryptoměn a blockchainových technologií už je tak komplexní, že není možné téma obsáhnout jako kvalitní celek na jednom eventu. Klouzali bychom po povrchu všeho a vlastně bychom o ničem neřekli nic moc. A důležitá věc je, že jako organizátoři cítíme opravdu stoprocentní zodpovědnost za naše návštěvníky, pod jejichž rozlišovací schopností je většinou poznat, jestli ten který altcoin je relevantní, nebo není. Když se podíváte na seznam deseti nejpopulárnějších kryptoměn před pěti lety, bude tam bitcoin a ether, ale zbytek se velmi pravděpodobně vyměnil a možná už ani neexistuje. My s bráchou navíc věříme hlavně bitcoinu.

Zajímavé je, že ve stejný čas, kdy poběží BTC Prague, se uskuteční i ETH Prague, kde vystoupí zakladatel Etherea Vitalik Buterin.

Samozřejmě mě mrzí, že obě akce jdou časově proti sobě a ubíráme si vzájemně pozornost, ale takhle to holt vyšlo. Čistě obsahově vzato v tom ale tak velký problém nevidím, my děláme bitcoin, oni ether, takže to nejde proti sobě. Naopak jsem rád, že někdo doplňuje skládačku o to, na co my nemáme kapacitu. Takže ano, časová souhra je škoda, ale i díky tomu se znovu ukáže, že Praha může být pupek kryptosvěta.

Foto: BTC Prague Pořadatel akcí ChainCamp Martin Kuchař

Oni mají Buterina, vy Michaela Saylora, zakladatele MicroStrategy a velkého bitcoinového podporovatele. Je ale někdo, o kom sníte pro příští ročník?

Jack Dorsey, zakladatel Twitteru. Zkoušeli jsme ho už letos, ale neklaplo to. Hodně si vybírá a na moc akcí chodit nechce, takže to je náš cíl pro příští rok. Ale jinak se opravdu nemáme zač stydět už letos, z pomyslných 30 top bitcoinových lidí světa jsme jich sem dotáhli 27. Takže příští ročník bude sakra výzva i pro nás samotné.

Jak se vlastně lidé jako Michael Saylor nebo Jack Dorsey lákají? Musíte jim zaplatit?

Platit se jim musí, ale není to hlavní motivace. Oni potřebují nějakou odbornou vizibilitu a hodně si vybírají, kde to bude a komu věnují svůj čas. Vezměte si Michaela Saylora. Celkem dlouho uvažoval, že by se chtěl ukázat na nějakém bitcoinovém eventu v Evropě a ptal se Daniela Prince, což je uznávaný bitcoinový podcaster a influencer, kam má jet. A ten mu doporučil nás.

Takhle snadné to bylo?

Samozřejmě ne, už předtím probíhala nějaká komunikace s Michaelem Saylorem a jeho týmem. Věděl jsem například, že bude vystupovat na konferenci v Los Angeles, tak jsem za ním vyrazil a povedlo se mi získat asi minutu jeho času, pak jsme si ještě vyměnili pár mailů. Daniel Prince je jeho kamarád a po jeho doporučení bylo vše upečeno. A právě Prince bude logicky také na BTC Prague.

BTC Prague i ChainCamp jste založili s bratrem, ten ale moc nikde nevystupuje. Jak máte mezi sebou rozdělené role?

Jsme oba úplně jiní a doplňujeme se. Já byl vždycky ten techničtější, brácha je filozofičtější. Já se starám o byznys, o development, o technickou stránku, jak má vypadat stage. Brácha si vzal na starost dramaturgii, takže domlouvá celý line-up, komunikuje se spíkry, domluvil, o čem mají být přednášky, a vymýšlí, jak bitcoin a vše kolem něj představit i jinak. Hodně se u nás totiž mluví o jeho ceně a jestli je to dobrá investice, nebo ne, ale ve světě jsou místa, kde může bitcoin dost zásadně pomáhat v životě. Třeba v Afghánistánu ženy nemůžou mít bankovní účet a my sem přivezeme dámu, která bude popisovat, jak si s dalšími ženami zakládají bitcoinové peněženky, aby si mezi sebou mohly posílat peníze a mohly nějak samostatně fungovat. Přijedou i lidi z centrální Afriky, kde nefunguje státní měna.

To je tedy nakonec tím hlavním posláním BTC Prague?

Asi bych odlišil, co byla motivace a co je nějaké poslání. První motivace byla, že v Evropě se děje sice spousta kryptokonferencí, ale opravdu velké akce se tu moc nedělají, ty se odehrávají hlavně v USA. Druhá, že chceme zpřístupnit bitcoin opravdu každému, kdo o něm někdy slyšel a přemýšlí, jestli je to něco, čemu by měl věnovat pozornost. Dokážeme mu během dvou dní koncentrovaně vysvětlit, o co jde. Základní vstupenka stojí devět eur, to je v cizině nemyslitelné, tam lístek stojí klidně stovky eur.

Jiná věc je pak určitá ideová nadstavba. Chceme ukázat, že bitcoin je opravdu něco víc než jen platidlo, což se na příkladech z rozvojového světa krásně ukáže. Důležitý je pro nás ale i rozměr ve vztahu k Česku – opravdu bychom chtěli pomoci lidem pochopit, že jsme ve vývoji bitcoinu sehráli významnou roli, že tu jsou firmy jako SatoshiLabs, Braiins, General Bytes, které byly a jsou na absolutní špičce. A že když chceme, můžeme být v něčem pupek světa.