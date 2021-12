Podíváte-li se na Twitter Michaela Saylora, šéfa společnosti MicroStrategy, za pár sekund zjistíte, že je velkým fanouškem kryptoměn. Dokonce natolik velkým, že ze svého podniku udělal největšího držitele bitcoinů ze všech ostatních veřejně obchodovaných firem. A evidentně chce ještě více šlapat na plyn – MicroStrategy totiž přikupuje další várku nejhodnotnějších virtuálních mincí světa a zakončuje letošní rok s úctyhodnou bilancí.

Michael Saylor informoval, že jeho společnost v období mezi 9. a 29. prosincem pořídila dalších přesně 1 914 bitcoinů s průměrnou jednotkovou cenou 49 229 dolarů, tedy lehce přes jeden milion korun. Za novou várku tak zaplatila více než 94 milionů dolarů (přibližně dvě miliardy korun) s tím, že dohromady drží 124 391 mincí s aktuální celkovou hodnotou okolo šesti miliard dolarů (zhruba 132 miliard korun).

Důvod, proč MicroStrategy do bitcoinu investuje, je vidina velkého potenciálu kryptoměny v budoucnu. Michael Saylor dokonce investici do bitcoinu přirovnává k investici do Facebooku, Googlu nebo Amazonu ještě předtím, než se tyto firmy staly úspěšnými. Bitcoin se má pro MicroStrategy stát i rezervním aktivem s tím, že má podle Saylora větší potenciál k dlouhodobě vyššímu výnosu než držení klasické měny.

Proto americká firma, která se specializuje na oblast business intelligence, bitcoiny kupuje v menších či větších dávkách poměrně pravidelně. Začátkem prosince vynaložila přes 82 milionů dolarů, aby nakoupila 1 434 mincí, přičemž jen o několik dní předtím oznámila, že své portfolio rozšířila o více než sedm tisíc bitcoinů za 414 milionů dolarů. Velký nákup sjednala také letos v srpnu – konkrétně 3 907 mincí za 177 milionů dolarů.

Ze čtvrtletní perspektivy je pak řeč o zhruba devíti tisících bitcoinů za třetí kvartál, což průměrně dělá asi tři tisíce nových bitcoinů každý měsíc. A byť MicroStrategy, která do kryptoměnového boomu fungovala spíše skrytě před zraky veřejnosti, nezmiňuje další kroky, lze očekávat, že další mince nejhodnotnější virtuální měny současnosti bude postupně přidávat. A nebude v tom sama.

All-in od zakladatele Twitteru

Potenciál vidí v kryptoměnovém světě i zakladatel Twitteru Jack Dorsey, jenž je velkým obhájcem bitcoinu. I proto se hodně mluvilo o tom, že se po svém odchodu ze sociální sítě Twitter, kterou založil a patnáct let vedl, bude věnovat více kryptoměnám jako takovým a blockchainové technologii, a to ideálně přes svou společnost Square, kterou nedávno přejmenoval na Block.

Ještě před vlnou institucionálního zájmu, která letos pomohla zvýšit cenu bitcoinu na nový rekord, nakoupila Dorseyho firma mince v hodnotě okolo 50 milionů dolarů. V únoru pak společnost investovala do bitcoinu dalších 170 milionů dolarů. Mimo jiné zvažovala, že pro bitcoin vytvoří hardwarovou peněženku.

Letos v červnu se navíc Block spojil s blockchainovým poskytovatelem Blockstream Mining, se kterým chce vybudovat speciální zařízení určené pro těžbu bitcoinů poháněné solární energií, aby se snížila energetická náročnost celého těžebního procesu. Do projektu nalil pět milionů dolarů.