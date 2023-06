Viděli jsme kouzelníka čarovat a známe triky. Startup bývalých manažerů Boltu narostl pětkrát, říkají

Oba působili jako manažeři v Boltu, když je napadlo, že podobný plán – učinit objednávku služby tak jednoduchou, že na to stačí pár kliků v telefonu – jde použít i jinde. Vybrali si výmalby, připravili platformu a oslovili malíře s tím, že jim zjednoduší pracovní život a přilákají zákazníky. „Viděli jsme kouzelníka čarovat. Tak teď chceme pár triků předvést taky,“ říkají svorně Roman Sysel a Jakub Dvořák, spoluzakladatelé platformy Adam, s odkazem právě na Bolt. A to ve chvíli, kdy hlásí, že firma loni zajistila služby za desítky milionů korun a v některých zemích je v černých číslech.

Svůj plán přetavili do aplikace s jasným zaměřením: zrušit dlouhé čekací lhůty, nepřehledné termíny, nejasné ceny i kvalitu a sehnat malíře pokojů na pár kliků v telefonu. Zákazníkům to zrychluje a zprůhledňuje proces hledání řemeslníka, ukazuje kalkulačku a nabízí tedy i odhadovanou cenu výmalby. A nechá je na jeden klik poptat malíře, který je dostupný v daném termínu a lokalitě.

Na druhé straně malířům umožňuje dosáhnout na víc zakázek a pomáhá jim s administrativou. Platformu Adam její zakladatelé spustili loni a myšlenka se na trhu ukázala jako velmi žádané osvěžení. Startup našel během pár měsíců tisíce zákazníků, expandoval na Slovensko, do Polska a Maďarska, a v listopadu získal investici čítající téměř 25 milionů korun mimo jiné od Markuse Villiga, zakladatele Boltu.

Teď se chlubí dalšími. Pro první čtvrtletí roku pak v porovnání s loňskem roste podle zakladatelů pětinásobně. A když prý vše půjde dobře, letos zajistí služby v hodnotách nižších stovek milionů korun.

Jejich stále významnější podíl přitom proudí ze západní Evropy, teď už jsou to dvě třetiny tržeb. Zajímavými trhy se přitom stalo Španělsko, Německo či Anglie.

Za poslední půlrok společnost expandovala do osmi nových evropských zemí a celkem je už ve 14. Neznamená to, že je v nich dostupná všude – vybírá si velká města, kde je podle zkušeností zakladatelů trh rychlý a po podobných službách hladový.

Foto: Adam Technology Roman Sysel a Jakub Dvořák, zakladatelé startupu Adam

„Prosadit se bývá pro středoevropské firmy poměrně těžké,“ popisuje Sysel. „Ale my už u toho byli. Když víte, že to jde z Estonska, nevidíte důvod, proč by to nešlo i odsud,“ myslí si Dvořák.

A zatímco chválí zahraniční trhy, říká, že v Česku a na Slovensku platforma roste co do hodnot zrealizovaných zakázek dvou- až trojnásobným tempem. Firma si tu nechává zhruba polovinu z 34 pracovníků a právě z Prahy se řídí služby třeba i pro Anglii nebo Irsko.

Trh prý není příliš odlišný. „Lidé o malířích i řemeslnících obecně všude říkají totéž. Panuje obrovská nedůvěra v kvalitu odvedené práce, v čas, kdy se zakázka může uskutečnit, i v to, kolik bude stát. Lidé jsou skeptičtí, existuje hodně neefektivit, špatné využití času samotných řemeslníků,“ vysvětluje Dvořák.

Nechceme peníze držet pod polštářem

Roman Sysel byl kdysi vůbec prvním zaměstnancem Boltu v regionu střední a východní Evropy a úzce spolupracoval přímo se zakladatelem Markusem Villigem. Dvořák se k němu připojil o pár desítek zaměstnanců později. Spolu pak z první ruky sledovali a také řídili rozvoj firmy, jejíž hodnota po velkých investičních kolech přesahuje osm miliard dolarů a má přes tři tisíce zaměstnanců.

Po odchodu z Boltu mají s jeho zakladatelem velmi dobré vztahy, říkají. Naznačuje to i zmíněná investice, které se kromě něj účastnil i český fond Presto Ventures. Ale i řada pouček, které si z původní firmy oba byznysoví partneři přenesli do té nové.

Třeba v tom, jak utrácejí. „Máme byznys, který není extrémně kapitálově náročný, nemusíme si kupovat stroje nebo vybavení,“ popisuje Sysel, když říká, že náklady pečlivě počítají. Podle něj se v Adamovi každé investované euro vrátí v hodnotě realizovaných objednávek osmkrát. Popisuje, že pro platformu není problém dostat se do černých čísel v konkrétní zemi v řádu měsíců – ale někdy taky v řádu týdnů.

„Ve skutečnosti, když však startup vidí zemi s potenciálem růstu, nedává smysl snažit se být v ní profitabilní. Nechceme ty peníze držet pod polštářem. Pokud peníze dobře vydáváte, rostete. A investoři jsou šťastní, protože roste i jejich investice,“ říká.

Dvořák teď hovoří o tom, že probíhají další rozhovory s investory. „Nechcete přeci shánět peníze až ve chvíli, kdy dojdou,“ usmívá se.

Případné peníze by měly pomoct v další expanzi. Zakladatelé věří, že kromě vstupu do nových evropských měst by mohli zaujmout i ve Spojených státech a brzy taky přidat další řemesla.

Problémy, které vykazuje trh s malíři, totiž mají podle nich i příbuzné obory. „Chtěli bychom v následujícím roce až roce a půl pokořit opět troj- až pětinásobný růst. Expandovat v zemích, jako je Německo, Španělsko či Velká Británie. A případně přidat i další řemeslo,“ uzavírá Sysel.