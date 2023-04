Vidláckej simulátor s dabingem Petra Rychlého ukazuje první trailer. Last Holiday si zahrajete už v květnu

Sami svou hru nazývají doslova „vidláckej simulátor“. Už nespisovná forma i neobvyklé spojení o Last Holiday naznačují snad všechno. Nyní české studio Boomer Games svou dříve oznámenou prvotinu, v níž se coby puberťák vydáte na letní prázdniny za babičkou na vesnici, představuje v prvním traileru. Oznamuje i datum, kdy nekorektní humor i simulátor přežití na vsi vyzkoušíte na vlastní kůži. A tvůrci také konečně odhalili svou dosud utajovanou identitu – částečně to jsou recesisté z hnutí ANO, vytrollíme europarlament.

V nové české hře Last Holiday budete tunit trabanta, pít pivko, kouřit cíga, vyhrávat korunky na automatech a provádět podobné záležitosti, které byste čekali od pubertálního výrostka v létě roku 2000. Tohle všechno se o titulu od studia Boomer Games už pár měsíců ví, teď však vývojáři konečně do světa vypustili plnohodnotný trailer i informace o spuštění předběžného přístupu.

Premiérovou upoutávku zveřejnili autoři ve vysílání populárního streamera Pavla „Herdyna“ Mikeše. Ten mimochodem ve hře dostal vlastní roli a zařadil se tak po bok několika zvučných dabérů či herců, kteří v Last Holiday promluví. Kromě střeleného humoru a hratelnosti založené na žánru survival titulů totiž neobvyklá novinka láká i na český dabing.

Nejznámějším jménem spojeným s Last Holiday je samozřejmě Petr Rychlý, hráči milovaný i díky roli ve slavné Mafii. Ve hře od Boomer Games propůjčí hlas místnímu knězi. Herec Jakub Prachař zase namluví kámoše hlavního hrdiny. Tomu svůj hlas dal známý dabér Jan Maxián. V roli vašeho dědečka se přidal i zkušený Bohuslav Kalva. A stand-up komik Daniel Ferenc si střihne roli… romského majitele vrakoviště.

Na projekt od „party boomerů“, jak sami sebe vývojáři nazývají, to je vcelku impozantní seznam. A navzdory nekorektně komediálnímu pojetí hry vcelku působivě vypadají i jejich další plány. Last Holiday například velmi věrně kopíruje skutečnou severočeskou ves Bžany, kterou autoři naměřili a naskenovali. Televize ve hře zase má mít několik hodin připraveného vysílání tak trochu po vzoru Grand Theft Auto. Drtivá většina herního obsahu je pak autory tvořena ručně, nikoliv z koupených kousků od třetích stran.

Herdynův stream kromě traileru mimochodem odhalil i identitu tvůrců. Když jsme je před pár měsíci navštívili při nahrávání dabingu s Petrem Rychlým (což byl nezapomenutelný zážitek), chtěli ještě zůstat v anonymitě. To se ale s vystoupením v online streamu úplně neslučuje. Už tak není tajemstvím, že hru částečně tvoří recesisté v čele s Antonínem Capouškem, kteří v roce 2019 vstoupili do europarlamentních voleb s hnutím ANO, vytrollíme europarlament.

To se tehdy svým názvem strefovalo do přece jen o něco méně humoristického hnutí ANO, a dokonce se mu zjevně díky podobnosti názvu povedlo získat téměř 40 tisíc hlasů. V satirickém programu bylo třeba zavedení třetí kvality potravin pro Maďarsko a Slovensko, návrat devadesátkového pořadu Rande se Slávkem Bourou a Markétou Mayerovou nebo stavba zdi kolem postbrexitové Británie.

Při pohledu na dřívější europarlamentní trollení je tak jasné, odkud Last Holiday – kde se jako v každé hře survivalového žánru musíte starat o potřeby své postavy, akorát že zde třeba pitím piva či kouřením cigaret – bere alespoň část své inspirace. Ani obrovská hromada nadsázky, recese a mlžení by však neměla zastínit fakt, že hra je zcela skutečná. A už brzy se o tom budete moci sami přesvědčit.

Spolu s trailerem přišlo oznámení data takzvaného předběžného přístupu. Do něj Last Holiday vstoupí už 18. května na Steamu. Nabídne verzi hry, která nebude zdaleka obsahovat všechna lákadla, ale nejnedočkavější hráče i tak pobaví. Případně jim dá šanci finální podobu ovlivnit. „Chceme lidem naslouchat. Děláme to přece pro ně. Kdyby něco bylo na prd, uděláme to jinak, stále je to hra ve vývoji,“ říká pro CzechCrunch Antonín Capoušek, donedávna ještě utajovaný šéf projektu.

Práce na hře trvají už tři roky, ale že je to stále velmi živý proces, dokazuje crowdfundingová kampaň z prosince. Herní tvůrci od podporovatelů chtěli 55 tisíc korun na trabanta. Aby ho mohli grafici ve hře pořádně reprodukovat. Povedlo se šestinásobně, a tak byl splněn dodatečný cíl kampaně – Boomer Games do hry přidají V3S „hovnocuc“.

Mimochodem, Boomer Games se jako boomeři nazývají nejen kvůli svému smyslu pro humor, ale i z prozaického důvodu. „S druhým spoluzakladatelem jsme pracovali v jedné firmě, ale výrazně mladší šéf nás po čase oba vyhodil. Že prý jsme boomeři a neděláme dobrou atmosféru. Když pak hledal náhradu, doslova v inzerátu napsal, že to ‚nesmí být boomer‘,“ připomněl šéf projektu.

Jak dlouho v takzvaném early accessu Last Holiday zůstane, ještě není jisté. „Nebudou v ní všechny mechanismy, budou tam bugy, aby byla opravdu skvělá, může to trvat klidně ještě rok nebo třeba rok a půl. Ostré vydání je ještě ve hvězdách,“ dodává Capoušek. Jedna chybějící část je i anglický dabing, prozatím hra vychází jen s tím českým. Angličtina by měla být k dispozici po prázdninách. Tedy po těch skutečných v létě. Na ty v Last Holiday se vydáte už za pár týdnů.