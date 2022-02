Praha, Bratislava, Abú Dhabí, Dubaj, Brno, Znojmo, Most… Náhodný generátor měst bývalého Československa a Spojených arabských emirátů? Nikoli. Tak by mohla vypadat po chystané expanzi mapa sítě vietnamských bageterií Banh-mi-ba. „Po covidu jsme silnější než dřív. Letos vyrosteme v obratu aspoň o 100, ale možná až o 300 procent,“ hlásí její zakladatel a šéf Hung Le. Skromné ambice zkrátka nikdy nepatřily do jeho výbavy. Jinak to ale ani nešlo. Jestli se chtěl coby syn vietnamských přistěhovalců v Česku prosadit, musel si klást jen ty nejvyšší cíle.

V karlínské pobočce Banh-mi-ba se zrovna chystají na polední nápor, z okna je vidět pošmourná budova stanice metra Křižíkova. Hung Le usrkává čaj: „Kdybyste se mě zeptal před rokem a půl, jestli tu dneska budeme sedět, nevěděl bych, co odpovědět.“ Pandemie vytrestala i jeho restaurační síť, ale nakonec k lepšímu – naučili se lépe plánovat, lépe pracovat se skladovými zásobami, jsou celkově efektivnější. „A to by bez krize nešlo,“ dodává.

Na úspory a optimalizaci doplatila pobočka v Jankovcově ulici v pražských Holešovicích, která se už před koronavirem hledala, naopak dvě v centru a jedna v Karlíně zůstaly, nedávno k nim přibyla ještě čtvrtá v obchodním centru Arkády na Pankráci. A také jedna v Bratislavě v komplexu Nivy. To ovšem souvisí s širšími změnami, k nimž v posledních měsících u Hung Leho, průkopníka vietnamských baget v Česku, došlo.

„Máme nové investory a ti mají velké plány. Líbí se mi to, jsme na jedné vlně,“ vypráví. Do loňského podzimu měli v Banh-mi-ba podíl internetoví podnikatelé sdružení ve skupině Pale Fire Capital, tedy Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý. Ti se ale nakonec dohodli na transakci se slovenskou gastronomickou skupinou CF Group. Ta získala majoritu v Banh-mi-ba a Barta s partnery se stali investory v CF Group.

Bageta z vietnamské bageterie Banh-mi-ba Foto: Banh-mi-ba

Pro Hunga to byla zásadní změna, s Janem Bartou se sice lidsky sblížili – mladý miliardář, který stál za rozjezdem portálu ePojištění.cz, mu pomáhal třeba s nastavením řízení firmy – v portfoliu skupiny, kam patří aukční server Aukro nebo online prodejce nábytku Favi, ale byla menší restaurační síť chtě nechtě za popelku. „S Jozefem Bardíkem, šéfem CF Group, jsme si sedli. On je takový gastro vizionář, nebojí se, má odvahu,“ směje se Le.

Že se nebojí on ani Bardík, je patrné z plánů pro letošní rok – ještě během jara Banh-mi-ba vstoupí spolu s několika dalšími značkami CF Group včetně Regal Burgeru nebo Poke Bistro do Spojených arabských emirátů, konkrétně do největšího obchodního centra v Abú Dhabí. A následně přijde na řadu Dubaj. „Tam ale budeme zkoušet online prodej. Uvidíme, jak to pojede,“ říká čtyřiatřicetiletý Hung Le, který do Česka přišel až v 18 letech, protože otec, který tu za socialismu žil deset let, doma pořád básnil o tom, jak skvělá země to je.

Dubaj a Abú Dhabí ale nejsou jediné expanzní plány, kromě nich chce Banh-mi-ba přidat alespoň čtyři pobočky v Česku a dvě nebo tři na Slovensku. Ovšem zatímco stávající pražské restaurace jsou ve vlastnictví Leho a spol., ty nové už budou franšízy. „To je jedna z věcí, kterou jsme upravili s Jozefem Bardíkem a Jozefem Kuzmou, spolumajiteli CF Group. Franšízy nám dávají určitou svobodu, můžeme expandovat rychleji, není to investičně tak nákladné,“ popisuje s tím, že zájemců o jejich koncept vietnamských streetfoodových bister je dost. A ozývají se nejen z Prahy či Brna, ale také ze Znojma, Mostu nebo Ústí nad Labem.

Letošní rok tak má být ve znamení velkého růstu, obrat by měl společnosti Banh-mi-ba stoupnout aspoň směrem ke 100 milionům. Když o tom Hung Le povídá, působí naprosto přesvědčeně. Včetně zmínek o tom, že pokukují po polském, rakouském nebo německém trhu. Ta umanutost ale patří k němu, ostatně z jeho příběhu je zjevné, že není zvyklý sejít z cesty, kterou si naplánoval.

Když se totiž přistěhoval se svým bratrem, jenž má také podíl v Banh-mi-ba, v roce 2005 do Brna, šel studovat na VUT. „Musel jsem dřít dvakrát tolik,“ vzpomíná s odkazem na jazykový handicap. Že není rodilým mluvčím je sice dodnes patrné, ale jen málo, tu a tam se mu na jazyk připlete špatný tvar slova nebo chybné skloňování. Od začátku se cíleně vyhýbal osudu, který potká řadu mladých Vietnamců. Totiž že až příliš splynou se zdejší vietnamskou komunitou. „To jsem nikdy nechtěl, chtěl jsem být i mezi Čechy,“ říká.

Hung Le, spoluzakladatel Banh—mi—ba Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Po škole nastoupil jako obchodní zástupce do Makro Cash & Carry, což byla ideální štace, aby poznal Prahu a zdejší byznys s pohostinstvím a maloobchodem. Ve služebním autě jezdil po metropoli, jednal s majiteli restaurací i vietnamských večerek, takže si zdokonalil jak místopisné, tak byznysové znalosti. V Makru byl tři roky, pak si založil soukromou firmu, která převážně vietnamským podnikatelům pomáhala s daněmi. Všiml si totiž, že i kvůli jejich nedokonalé znalosti češtiny pro ně bývají jednání s úřady hodně složitá.

V roce 2015 pak přišla řada na realizaci dalšího snu – s bratrem rozjeli první restauraci v Rybné ulici v centru Prahy. Vsadili na vietnamské bagety, které jako pečivo do Indočíny přinesli v 19. století evropští kolonizátoři. Ty z Banh-mi-ba jsou oproti české klasice à la Bageterie Boulevard od Crocodille lehčí, je v nich více kořenové zeleniny a chutí jsou bližší vietnamským pokrmům typu bun-cha nebo bun-bo-nam-bo. I ty jsou ale v Banh-mi-ba k dispozici.

„Cítím, že máme šanci vybudovat z Banh-mi-ba něco velkého. CF Group má ambice, já také, a když to nepokazíme a využijeme zkušeností a lekcí, které nám dal covid, bude to úspěch. Teď třeba řešíme, že bychom si v administrativních centrech pronajali celé patro a soustředili tam hned několik restaurací z portfolia CF Group, takže bychom vlastně nahradili kantýnu. Plánů je spousta a to mě strašně baví,“ loučí se Hung Le.