Investiční apetit i záběr tuzemské skupiny Pale Fire Capital je široký a její nejnovější aktivita to jen potvrzuje. Zatímco před měsícem Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý a Petr Krajíček oznamovali investici do polského srovnávače pojištění, teď prodávají svůj podíl v síti vietnamských bister Banh-mi-Ba, aby se do gastronomického světa zakousli ještě více. Investují totiž do velké slovenské skupiny CF Group.

Přestože nejvíce Pale Fire Capital (PFC) investuje do projektů spojených s e-commerce a všemožnými technologiemi, mělo dosud ve svém portfoliu i síť populárních vietnamských bister Bahn-mi-Ba. Svůj podíl teď sice prodává, ale v gastronomickém světě dál zůstává. Podíl totiž PFC prodává slovenské skupině CF Group, do níž rovnou investuje 2,3 milionu eur, tedy zhruba 60 milionů korun. Jelikož jde o investici formou konvertibilního dluhu, výsledný podíl bude určen až podle výsledků CF Group v roce 2022.

Gastronomická skupina založená Jozefem Bardíkem a Jozefem Kuzmem se specializuje na tvorbu moderních food konceptů. Stojí například za sítí Regal Burger, která má v Česku a na Slovensku už téměř třicet poboček, a pod hlavičkou CF Group rostou také koncepty Poke Bistro, mexický streetfood La Garnacha, mini foodhalls pod značkou Chuck&Frida nebo kavárny Cuppa Joe.

„Investice několika desítek milionů korun přinese možnost škálovat a dále rozvíjet skupinu CF Group. Dojde k posílení marketingu, výzkumu, vývoji, náboru i celkovému růstu skupiny na Slovensku, v Čechách a nejnověji i v Abu Dhabi. Těší nás, že s rozvojem můžeme pomoci a aktivně přispět našimi zkušenostmi,“ komentuje situaci Jan Barta, partner skupiny Pale Fire Capital, která v říjnu vydala dluhopisy za půl miliardy a okamžitě se vyprodaly.

Pražská pobočka vietnamského bistra Bahn-mi-Ba Foto: Bahn-mi-Ba

Nově nabytý kapitál CF Group rovnou využila i na nákup většinového podílu ve zmíněné síti Bahn-mi-Ba, které nyní pomáhá se vstupem na slovenský trh. Během několika týdnů by se měla otevřít první pobočka v bratislavském komplexu Nivy. Právě na franšízovém modelu, který je škálovatelný i mezinárodně, většina konceptů slovenské skupiny stojí, a potvrdit funkčnost svého modelu chce nyní i s Bahn-mi-Ba.

„Na příkladu Banh-mi-Ba je hezky vidět, že franchising platforma, kterou jsme vytvořili pro Regal Burger, je schopná podpořit i jiné kvalitní značky v rychlém růstu. Plánujeme, že Banh-mi-ba vyroste do jednoho roku na více než dvojnásobek a kromě samostatných provozoven bude také součástí většiny našich nových mini foodhalls pod značkou Chuck&Frida na Slovensku i v zahraničí,“ říká Jozef Kuzma, provozní ředitel CF Group.

Druhý spoluzakladatel skupiny Jozef Bardík hovoří o tom, že se koncepty gastronomických podniků musí přizpůsobovat novému chování zákazníků, které se kvůli pandemii změnilo, a stále více je třeba řešit také technologie a inovace oboru. „Součástí skupiny jsou proto i podíly v několika zajímavých startupech se zaměřením na gastro, kterým CF Group pomáhala s vývojem konceptu a vstupem na trh, jako Trifft, Eatster nebo TracwarePOS,“ říká Bardík.

Právě inovace v gastronomii, využívání technologií i pohled do budoucnosti, jak se budeme stravovat, jsou součástí naší nové rubriky V Gastru, ve které se chceme dívat pod pokličku nejen české gastronomie. Chceme ukázat, že gastronomie je obor, který dokáže být atraktivní, ale zároveň zatraceně těžký a že je to byznys jako každý jiný. Také o tom jsme ve velkém rozhovoru hovořili s Lubošem Kastnerem, spolumajitelem gastronomické skupiny Hospodska.