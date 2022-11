Viktor Fischer a spol. poslali do kryptosvěta už 2,5 miliardy. Nově investují pod značkou RockawayX

Čtyři roky, dvě a půl miliardy korun, třicet osm projektů a dvacet sedm investičních fondů specializujících se na kryptosvět. Tak vypadá dosavadní sumář působení tuzemské investiční společnosti Rockaway Blockchain Fund, která se pod vedením Viktora Fischera zaměřuje na rychle rostoucí oblasti související s kryptoměnami či novou generací internetu zvanou web3. Teď vstupuje do další fáze, kterou představuje nová značka celého vehiklu RockawayX. Z prvního otevřeného fondu má k dispozici na investice ještě zhruba půl miliardy korun.

První fond, který Viktor Fischer pod křídly investiční skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta odstartoval v roce 2018, se jmenuje Rockaway Blockchain Fund I a investoři do něj vložili 123 milionů dolarů, což jsou v aktuálním přepočtu zhruba tři miliardy korun. Z něj se už podařilo alokovat více než 80 procent, tedy kolem 2,5 miliardy korun, a to jak formou nákupu přímých podílů v jednotlivých projektech, tak investicemi do tokenů nebo vložením peněz do jiných podobně zaměřených fondů z celého světa. Pro CzechCrunch firma prozradila, že zhruba dvě třetiny byly vloženy do tokenů a zbylá třetina přímo do podílů.

Po čtyřech letech a proinvestovaných sto milionech dolarů RockawayX uvádí, že má aktuálně ve správě aktiva v celkové výši přibližně 500 milionů dolarů (zhruba 12,5 miliardy korun). Z celkových zmíněných aktiv má podle vyjádření firmy zhruba 150 milionů dolarů představovat tzv. staking. To znamená, že je daný objem kryptoměn a tokenů uzamčen na vybraných platformách, kde dochází k jejich zhodnocování či dalším výhodám. Kolem 50 milionů dolarů pak představuje tzv. Credit Fund, úvěrový fond, který poskytuje likviditu tvůrcům trhu, burzám a decentralizovaným finančním protokolům (DeFi).

Obvykle RockawayX investuje do projektů v rané fázi, které běží na ekosystémech Solana, Cosmos nebo Ethereum. Mezi dosud zainvestovanými projekty v jeho portfoliu jsou například Solana, Agoric, 1Inch Network, Uniswap, Vega, SushiSwap, Cosmos, Unstoppable Finance, Compound, Axelar či DeepNFT Value. Dosud zdaleka největší trefu pro Fischera a spol. ale představoval kryptoprojekt Terra, který se sice v první polovině letošního roku nechvalně zřítil, ale RockawayX investici do jeho tokenu zhodnotilo o závratných 18 tisíc procent. Rizik si totiž byli investoři vědomi a včas z projektu vystoupili.

Další kapitál pak RockawayX poslalo také do velkých investičních fondů jako Polychain Capital, Multicoin Capital, Dragonfly Capital, Pantera Capital, Blockchain Ventures či Fabric Ventures. Spolu s Havrlantovým Rockaway Capital pak dostali příležitost investovat také do nového velkého kryptofondu věhlasného investiční fondu Andreessen Horowitz. V RockawayX zároveň zásadně rozšířili svůj tým, který dnes čítá přes třicet odborníků, vědců a inženýrů, díky čemuž se aktivity celého uskupení rozšířily za hranice venture kapitálového investování.

Foto: RockawayX Dušan Kovačič, investiční ředitel RockawayX

„Vyhledáváme startupy v rané fázi, které často potřebují technickou pomoc, a proto jsme sestavili tým inženýrů, výzkumníků a vývojářů, kteří nám pomáhají urychlit strategie uvádění produktů na trh,“ vysvětluje posun RockawayX jeho řídící partner Viktor Fischer s tím, že s kolegy dokáže projektům poskytnout více než jen samotný kapitál. Tým například provozuje nezávislou infrastrukturu pro decentralizované blockchainy, vyvíjí další produkty související například se stakingem a poskytuje potřebnou likviditu.

Písmeno X v nové identitě RockawayX symbolizuje potenciál exponenciálního růstu firem a jejich zakladatelů. „Jako firma věříme, že do ekosystému přispíváme více než jen poskytováním kapitálu, a hledáme příležitosti, jak skvělým zakladatelům poskytnout další inženýrské, likvidní, komunitní a výzkumné zdroje, aby mohli vytvářet a dodávat výjimečné produkty,“ doplňuje Dušan Kovačič, investiční ředitel RockawayX.