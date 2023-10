Vinohrady jsou cool, soudí britský Time Out. Žebříček nejlepších čtvrtí ocenil i místní podniky

Uložit 0

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se sem stěhovala střední vrstva Pražanů a vážení umělci. Vinohrady vždycky platily za pěknou pražskou čtvrť, teď se jim ale dostalo ocenění i ze zahraničí. Městské území rozkládající se mezi Prahou 2, 3 a 10 se dostalo do čtyřiceti nejlepších čtvrtí na světě.

„Jen patnáct minut chůze od rušného Václavského náměstí se nachází módní čtvrť Vinohrady, jejíž název je odvozen od historie, kdy se tu pěstovaly vinice. Nyní se zde nacházejí malebná náměstí, která se rozkládají mezi strmými uličkami plnými českých i mezinárodních restaurací, nezávislých kaváren, pivních barů a zeleně,“ uvedl britský magazín Time Out, který vydává také papírové průvodce.

Pražskou čtvrť zařadil na 28. místo ze zmíněné čtyřicítky. Z evropské sedmnáctky se pak umístila na čtrnáctém místě. Seznam přitom magazín vydává každoročně. Oproti roku 2021 si pražská čtvrť polepšila o tři místa. Loni ji navíc vystrčila Letná. Letošní seznam „nejvíc cool čtvrtí světa“ byl sestaven na základě doporučení dvanácti tisíc obyvatel měst a také odborných znalostí redaktorů.

Magazín vyzdvihuje dvě vinohradská náměstí – Míru a Jiřího z Poděbrad. Zatímco na náměstí Míru je podle Time Outu dobré se přijet podívat třeba na baziliku svaté Ludmily, vánoční trhy, a– když bůh dá – také na sníh, na Jiřího z Poděbrad vyzdvihuje zase místní farmářské trhy. Zároveň ale magazín láká na Žižkovskou televizní věž, nebo aspoň pohled na ni, a také výhled na Pražský hrad. Kromě toho ale Time Out zve i do místních podniků.

„Dejte si kávu a brunch v Cafefinu a pak se usaďte na český oběd. Doporučujeme Lokál Korunní nebo Vinohradský parlament. Vydejte se procházkou kolem Riegrových sadů, kde můžete zachytit západ slunce ve městě. Na večeři si rezervuje stůl ve Vinohradském pivovaru a k jídlu si dejte místní pivo,“ stojí v popisu čtvrti.

První místo má Kolumbie

Ze čtyřicítky měst jich sedmnáct pochází z Evropy. První místo ale zamířilo do Kolumbie, respektive do města Medellín, kde je čtvrť Laureles. „V této čtvrti se nachází proslulá čtvrť známá jako La 70, kde se každý večer bary a restaurace při té správné písni promění na taneční parket,“ popisuje Time Out s tím, že je tu také fotbalový stadion a koncertní hala. Čtvrť má přitom klidnou pověst místa, kde je hodně parků, stromů, jógových studií a kaváren.

Druhé místo je Česku podstatně blíž. Jde o dublinský Smithfield. Setkávají se tu prý tradice s aktivismem stejně jako staré podniky s těmi nejnovějšími. Čtvrť je také plná nezávislých barů, veganských restaurací, poctivých kaváren a pizzerií, kde dělají kváskové pizzy. Na třetím místě je madridský Carabanchel, někdejší dělnická čtvrť, která je prý nejmodernější verzí SoHo. Jsou tu umělecké galerie, tradiční trhy s jídlem, ruku si tu podávají umělci.

„K tomu, aby si čtvrť zasloužila místo na našem každoročním seznamu nejlepších čtvrtí na světě, nestačí jen módní kavárny a noční život. Tyto dvě věci jsou samozřejmě velmi důležité, stejně tak je to ale i úzká komunita a pocit, že tradiční místní podniky stále vzkvétají,“ popisuje Time Out.