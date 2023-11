Virtuální autodráha může být doma i v kanceláři. Čeští vývojáři plní dětské sny ve smíšené realitě

Uložit 0

Nasadíte si headset pro virtuální realitu. Neponoříte se ale do digitálního světa, tedy aspoň ne zcela. Stále vidíte své skutečné okolí – jenže v něm začnete stavět virtuální autodráhu. A pak po ní přes ostré zatáčky, zákruty a skokánky jezdíte autíčkem. Je to vlastně zdánlivě jednoduchá myšlenka, ale její realizace je nesmírně zábavná. Nová hra pro virtuální realitu Track Craft od českého studia Brainz Gamify je splněný sen všech malých i velkých hračičků.

Autodráha je dárek, po kterém k Vánocům aspoň jednou zatoužil snad každý z nás. A kdo říká, že ne, ten na ní jezdí dodnes. Snad i s vidinou blížících se svátků se tohle přání rozhodli vyplnit pražští vývojáři z Brainz Gamify. Ale neobyčejným způsobem – v titulu Track Craft, který si zahrajete ve virtuální realitě. Budete v něm nejen jezdit, ale také stavět neskutečné autodráhy ve skutečných obývácích. Anebo v kancelářích jako my v CzechCrunchi, když jsme hru zkoušeli.

Track Craft využívá princip takzvané mixed reality, smíšené reality. To znamená, že virtuální obsah není pouhou projekcí překrývající vámi viděné okolí, ale headset registruje třeba i stěny a podlahu, které se mohou stát součástí vaší dráhy. Přičemž Track Craft je za zhruba 250 korun dostupný pro Meta Quest a chystá se i verze pro Pico. V nabídce dílků, z nichž trať stavíte, najdete například i pomyslný „tunel“, kterým autíčko projede skrz skutečnou zeď.

Vaše okolí se vlastně stane aktivním herním prvkem. „Už od první generace mixed reality headsetů nás fascinovalo, jak bude vypadat gaming budoucnosti. Kdy budeme hrát ne uvnitř virtuálního světa, ale doma, kam hry můžou najednou doslova vstoupit. Je trošku paradox, že technologie navazující na VR naopak přenese virtuální hraní zpátky do skutečnosti,“ říká pro CzechCrunch Robin Pultera, šéf Brainz Gamify.

Foto: Brainz Gamify Track Craft vám umožní postavit virtuální autodráhu – i na ni proměnit váš byt

„Třeba okamžik, kdy si postavíte první trať a auto hodíte na zeď, rozjedete se a gravitace neexistuje, je magický,“ popisuje možnosti kombinování vámi vytvořené virtuální autodráhy a opravdových kulis. Prozatím se tak můžete rozjet pouze sólo, ale to by se mělo brzy změnit. „V aktualizacích přibude multiplayer. Dále budeme pravidelně vydávat nová auta, nové stavební díly a předpřipravené trasy,“ říká Pultera.

Už teď Track Craft nicméně jiné hráče částečně zapojuje. Uživatelé mohou své výtvory sdílet a pokoušet se dosáhnout nejlepších časů nejen na vlastních tratích. Ty tvoříte jednoduchým způsobem, kdy jeden ovladač slouží jako paleta pro výběr jednotlivých dílků (rovinek, zatáček, křižovatek nebo smyček), které tím druhým umístíte, kamkoliv potřebujete. Trať můžete stylizovat do podoby běžné silnice, plážového okruhu či kyberpunkové dráhy.

Tato volba navíc není pouze kosmetická. Různé dráhy vám umožní přidat na trasu třeba futuristickou bránu schopnou teleportace vašeho autíčka. Anebo dílek, který vůz otočí a umožní mu vyjet na odvrácenou stranu trati. Či plážový míč, který pohybem posunete. Nebo gramofon, co vaši minikáru roztočí. „Sedět v kokpitu formule je fajn, ale to můžu zažít i na obřím monitoru ve 4K a v lepší grafice. Takže jsme si řekli, že uděláme hru, která bude ‚mixed reality first‘ a ukáže, co může tohle médium hráčům poskytnout za nový zážitek,“ vysvětluje Pultera.

Tvůrci ze studia Brainz Gamify jsou odnoží společnosti Brainz Immersive, která už několik let tvoří různé aplikace pro rozšířenou i virtuální realitu. Nedávno ve VR ukázali lidem válkou zničenou Ukrajinu nebo jste se díky nim mohli s headsetem na hlavě vydat do jaderných elektráren Dukovany a Temelín. A to i na místa, kam se běžní smrtelníci nedostanou.

Na herní prvotině Brainz Gamify pracoval tým osmi lidí, Track Craft navíc využívá vlastní engine firmy. Na jeho základě už vzniká i další titul, opět ve smíšené realitě. „VR je něco jako malá herní konzole a podle posledních odhadů má zhruba 30 milionů hráčů. Na největší platformě společnosti Meta je poměrně malá konkurence a potenciál pro obří růst. Virtuální i rozšířená realita jsou navíc extrémně specifická média a přechod na ně je pro tvůrce daleko složitější než třeba z PC na mobil nebo na konzole. To dává výhodu menším kreativním studiím, jako jsme my,“ uzavírá šéf Brainz.

Vlastně neuzavírá, na dotaz CzechCrunche přidává i pár tipů pro ty, kterým hraní ve VR učarovalo, ale český hit jménem Beat Saber jim už nestačí: „Ubisoft právě uvedl snad první opravdu povedený vysokorozpočtový titul na mobilní VR headsety Assassin’s Creed: Nexus. Zároveň nás hodně baví Population One, něco jako Fortnite ve VR.“ Za vyzkoušení prý stojí i puzzle záležitost Red Matter 2 nebo online hra Zenith: The Last City. „A kdo nechal chvilku ležet VR headset na poličce a naposledy pamatuje Beat Saber, tak by měl dát šanci i Gorilla Tagu, té nejhranější VR hře současnosti,“ doporučuje Pultera.