Virtuální realita začíná s hardwarem. Ten od Applu nikdy nebyl blíž, říká technologický šéf STRV

Brzy tomu bude deset let, co na pulty obchodů dorazily Google Glass. Poněkud zvláštně vypadající brýle, jež vznikaly s vizí, že touto dobou už budeme žít v plně rozšířené realitě a při procházce městem na nás budou vyskakovat všemožné virtuální objekty nebo popisky. Jak dnes víme, výstřelek z dílen Alphabetu byznysově selhal. Zasadil ale důležité semínko inovace.

Headsety pro virtuální realitu (VR) dnes dosahují technických kvalit, které bychom si ještě nedávno jen těžko představili. Na Západě je nejspíš nejdále Meta a její Quest Pro, z východních zemí cenově výrazně konkuruje čínské Pico. A přestože se kolem zařízení rojí už i softwaroví vývojáři metaverzů, těžiště celého ekosystému stále stojí na straně hardwaru, který musí ještě urazit kus cesty k masové adopci.

Dění kolem virtuální, ale i smíšené reality (AR) podrobně sleduje vývojář a technologický šéf STRV Jan Kaltoun. Česká společnost je známá hlavně pro vytváření mobilních aplikací, ale aktivně se připravuje také na dobu, kdy bude potřeba vyvíjet hlavně brýle. Budou to ale brýle takové, jak je známe dnes? Na tuto i další otázky odpovídal v dalším díle TechCastu, technologického podcastu CzechCrunche.

Na světě je hned několik velkých firem, které už úspěšně hardware pro virtuální či smíšenou realitu vymýšlejí, ovšem jedna ze zásadních entit technologického světa chybí – a to Apple.

„Náznaky, že do tohoto světa vstoupí, jsou už někdy od roku 2017. Přidali do iPhonu lidarový senzor, se kterým jde i dnes dělat zajímavé věci v mixované realitě. Nedává ale smysl chodit s iPhonem před obličejem a dívat se na rozšířenou realitu,“ vysvětluje Kaltoun a tvrdí, že zvěsti o novém výrobku od Applu nikdy nebyly silnější než dnes.

Kaltoun dokonce tipuje, že společnost pod vedením Tima Cooka by mohla nový výrobek, nebo alespoň základní technologii, oznámit na jedné ze svých akcí už letos a k zákazníkům ji dostat ještě před Vánoci. Skeptikům připomíná, že o vydání iPhonu nebo MacBooku Air taky nebyly před jejich oznámením dostupné téměř žádné informace.

Poměrně jasný je podle něj i směr, jímž se Apple bude chtít v novém ekosystému vydat. Zatímco dosavadní zařízení pro virtuální či mixovanou realitu jsou velká a určená hlavně pro použití v kanceláři nebo doma, cupertinský gigant pravděpodobně bude chtít jít cestou, kterou vytyčily právě Google Glass.

„To opravdu přelomové zařízení bude takové, které si ráno nasadíme jako Apple Watch, budeme to mít na hlavě a večer sundáme. Tam teď ale nejsme. A otázkou je, jestli Apple takové zařízení uvede hned napoprvé. Spíš si myslím, že ještě ne,“ předpovídá Kaltoun s tím, že Apple každopádně může překvapit. Ostatně moment překvapení je něco, s čím jeho marketing pracuje celé dekády.

Z pozice vývojáře se na podobnou realitu již připravuje. O konkrétních projektech nechce mluvit, vývojáři v STRV si nicméně pohrávají s různými prototypy pro smíšenou realitu. Postavit do reálného prostoru třeba virtuální židli nebo Pokémona je prý dnes už triviální – všechny nástroje na vývoj takto základních vychytávek už jsou k dispozici, ovšem pravá revoluce přijde až ve chvíli dostatečně přístupného hardwaru.

„Apple si nenechá ujít příležitost kolem svých brýlí vytvořit celý ekosystém aplikací. Představuji si, že spousta věcí, na které dnes potřebujete vzít do ruky telefon, bude v nějaké lepší formě převedená právě do smíšené reality. Začíná to a končí zařízením,“ říká Kaltoun s tím, že jedna z prvních funkcí, která by se do smíšené reality mohla přesunout, bude navigace v autě. A nezůstane jen u ní: „Často chodíme po ulici, něco nás zaujme, vytáhneme telefon a hledáme. Toto je činnost, kterou můžeme úplně eliminovat.“

V krátkodobém horizontu by pak brýle od Applu mohly vypadat podobně jako klasické sluneční nebo dioptrické brýle. Očekávat lze nejdřív jednotný design, podobně totiž následovníci Steva Jobse postupují s každým svým produktem. Různé barevné kombinace a další modely by ale mohly přijít brzy. Tím vším bude Apple zároveň stimulovat vývojáře třetích stran k tomu, aby vyvíjeli skutečně masivní aplikace pro AR, jež budou ve výsledku používat miliony lidí.

„Pro lidský mozek je výrazně lepší, když si nějaký komplikovaný koncept, jako je motor, žíla nebo rostlina, může ukázat vizuálně. Představme si, že by tohle bylo možné při studiu – žák bude pořád ve škole, ale přitom úplně v jiném kontextu,“ vyhlíží Jan Kaltoun budoucnost.

