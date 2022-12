Češi odhalí světu nové brýle pro virtuální realitu. Podílí se na nich tvůrci metaverza i Průša

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, na kterém se už desítky let objevují lídři technologických oborů, aby tu ukázali to, na čem poslední roky pracují – a co podle nich příští roky změní jejich obor. CES se koná za několik dní a na svou velkou premiéru tady čeká i projekt tří českých spřátelených firem, které hodlají značně rozšířit publikum virtuálních světů. Češi ze Somnium Space, Prusa Research a Vrgineers právě ukázali, jak vypadá jejich set pro vstup do virtuální reality, který má mít špičkové vlastnosti. A jehož části si lidé budou moct doma podle své libosti upravovat a pak třeba sami tisknout na 3D tiskárně.

Každá z nich je ve svém oboru velkým světovým hráčem. Česká společnost Somnium Space pod vedením Artura Sychova vytvořila metaverse, virtuální vesmír, který chodí navštěvovat tisíce lidí a protočily se v něm už miliardy korun. Právě ta celý projekt vede. Prusa Research posílá 3D tiskárny do celého světa a letos zřejmě utrží kolem 2,5 miliardy korun. A Vrgineers umí tak dobře simulovat virtuální realitu, že s jejími přístroji cvičí NASA i americké letectvo.

Jejich spojení dalo vzniknout brýlím, které jsou vybavené čočkami s vysokým rozlišením a senzory, jež jsou schopné sledovat oči a vnímat tak, kam se člověk dívá – a na základě toho mu upravovat ukazovanou realitu. Nebo dalšími, které sledují ruce a podle toho zobrazují pohyb ze skutečné reality v té virtuální či smíšené. Člověk tak nemusí držet žádná ovládání, přesto jeho ruce vyobrazené ve světě metaverza kopírují pohyb přesně tak, jak jej dělá třeba doma.

Brýle Somnium Space VR1 se chlubí vysokým rozlišením i dalšími zajímavými parametry, kromě nich je ovšem důležitou součástí celé technologie skutečnost, že je set otevřeným systémem. Koupit jej jde jako celek, ale také je možné si pořídit jen optiku a senzory – a další části stáhnout z internetu, případně si upravit podle sebe, a pak doma vytisknout ve vlastní variantě.

„Naším cílem je přinést na trh nejvšestrannější a nejrobustnější headset. Je určený nadšencům, kteří chtějí plně vlastnit svůj VR hardware, a těm, kteří si rádi hrají s hardwarem a softwarem, aby ze zážitku získali maximum,“ říká Artur Sychov, zakladatel a generální ředitel společnosti Somnium Space. Zdůrazňuje, že to „bude to nejlepší, co teď umí vyrobit a nabídnout“.

Společnost původně plánovala uvést samostatný headset, který by fungoval bez nutnosti připojení k počítači. „Kvůli omezením v dodavatelském řetězci a náročnějším vyjednávání s klíčovými dodavateli, než jsme očekávali, se společnost rozhodla plně soustředit úsilí na VR headset pro PC a odložit vydání samostatné verze,“ vysvětluje Sychov. Na CES si půjde technologii vyzkoušet, finálně ale bude na trh uvedena po vlastní akci metaverza Somnium Connect v příštím roce.

Tvůrce brýlí podporují i bratři Winklevossovi

Somnium Space je virtuální svět, kde jde trávit čas velmi podobně jako v tom reálném. Není to hra – lidé tu komunikují s dalšími a vytvářejí si nové sociální vazby, ale i zážitky. Sychov ho staví zcela veřejně jako protiklad k systémům, se kterými přichází třeba společnost Meta pod taktovkou Marka Zuckerberga, a podporují ho v tom i bratři Winklevossovi. To jsou ti, kteří kdysi Zuckerberga žalovali za to, že jim ukradl nápad.

Podobně vidí potřebu otevřeného virtuálního světa i Prusa Research, který staví na kódu otevřeném pro uživatele. I firma VRgineers, do níž Sychov a Prusa Research zároveň investovali, aby jí pomohli s vývojem pokročilých brýlí pro piloty. Aktuální projekt je financován společností Somnium Space. Jeho tvůrce zdůrazňuje, že je postaven jako alternativa k centralizovaným výrobcům VR hardwaru s uzavřenými platformami, naráží tak především na plány Mety.