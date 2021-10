Pouštíme se do vod, ve kterých se mnozí snaží plavat, jako by měli prozkoumaný jejich každý krychlový metr, ale přitom mnohdy splývali jen na hladině. Chceme se dívat pod pokličku nejen české gastronomie, protože je to obor, který umí přinášet tolik radosti, ale také ho mnohdy neumíme docenit. Někdy právem, někdy zkrátka proto, že si myslíme, že uvařit guláš a přinést ho na stůl bychom uměli lépe. Neuměli.

Stejně jako se v Česku vyrojí při fotbalovém nebo hokejovém mistrovství světa tisíce trenérů a odborníků na slovo vzatých, mezi hosty restaurací a dalších gastropodniků je také spousta samozvaných hospodských a restauratérů, kteří vědí, jak se to dělá nejlépe. Chceme ukázat, že gastronomie je byznys jako každý jiný, má svá pravidla a není důvod, proč by se mělo na restauratéry pohlížet jinak než třeba na technologické podnikatele.

Chceme ukázat, že česká gastronomie je obor, který dokáže být atraktivní, ale zároveň zatraceně těžký. Nemůžeme dělat, že neexistují podnikatelé, kteří v něm nepodnikají zrovna fér, ale chceme ukázat, že je to také obor, ve kterém nejen v Česku působí velké množství zajímavých osobností, putují do něj velké investice a že stranou nezůstávají ani technologie. Chceme ukázat, jaká je budoucnost stravování.

Proto jsme se spojili například s Lubošem Kastnerem, mimo jiné spolumajitelem gastronomické skupiny Hospodska, a spouštíme novou rubriku V Gastru. Chceme na jedno místo dostat zajímavé příběhy, odborné komentáře i tipy, kam se zrovna vyplatí podívat, protože to stojí za to. A budeme rádi i za vaše podněty, co vás v gastru trápí nebo co vás naopak baví, protože je to přece jen obor, který více či méně ovlivňuje životy každého z nás.

Luboš Kastner, spolumajitel gastronomické skupiny Hospodska Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Náš dlouhodobý speciál V Gastru vykopává svým komentářem právě Luboš Kastner, který je zároveň členem Českého gastronomického institutu a Asociace malých a středních podniků a živnostníků a dříve působil jako marketingový a komerční ředitel v Plzeňském prazdroji. V komentáři pro CzechCrunch, který si můžete přečíst níže, vysvětluje své motivace pro pomoc v rozvoji tuzemské gastronomie.

***

Luboš Kastner: S aktivitou a zájmem přijde i kvalita

Ano, gastro se oživilo a tržby nabíhají. A vůbec ne špatně. Kromě pražských turistických míst české gastro nebrečí. Ale rostou náklady a nejsou lidi. Růst cen znervózňuje jak hosty, tak restauratéry. Restauratéři se silným konceptem, cílením na českého hosta a kvalitním přístupem se obávají méně. Ti bez konceptu, kteří nebudovali kvalitu, nejsou schopni motivovat lidi nebo jen neví, jak na to (gastro není jejich core byznys), ti nervózní jsou.

Čeká nás totiž období, kdy gastro bude muset obhájit svou nabídku, servis a vizi pro budoucnost. Proto působí komicky, že některé restaurace v této době odmítají platby jinak než v hotovosti. Proto je divné, že se v některých restauracích proti období před covidem vůbec nic nezměnilo. Proto je problém nyní do gastra sehnat lidi. Jakkoliv nás čeká náročné období, čeká nás velmi zajímavé období. V Praze a dalších, i menších městech. A zejména těch menších, kde se obecně traduje, že se věci hýbou pomaleji.

Osobně vidím čtyři hlavní priority, na které se musí gastro zaměřit, aby následující období podnikatelé zvládli. A pro mnohé to bude znamenat, že se v nich bude muset něco zlomit, změnit, že se budou muset přinutit přemýšlet jinak. Prioritami budou profesionalizace, digitalizace, dramatičtější růst cen (obhájený kvalitou zákaznického zážitku) a rozvoj talentů.

„Nechceme být v gastru na chvostu českého byznysu, chceme, aby české gastro inspirovalo a motivovalo.“

Je třeba, aby se každý, kdo v gastru podniká nebo mu dodává, více aktivoval. Musíme vybudit aktivitu a zájem. S tím pak přijde kvalita a profesionalita, dynamika a energie. Je to role těch, kterým není jedno, v jakém stavu česká gastronomie je a kam se bude ubírat. Je to role moje, ale třeba i Filipa Sajlera, který představil činnost Českého gastronomického institutu.

Proto jsem spojil svoji práci i s týmem CzechCrunche a projektem V Gastru. Budeme tvořit silný a moderní obsah. Budeme s vámi sdílet to, co byste se normálně nedozvěděli, budeme řešit investice, byznys, rozvoj talentů, digitalizaci a zapojíme do obsahu široký gastronomický network. Protože chceme, protože to české gastro potřebuje.

Není důvod, aby se na člověka, který provozuje vlastní restauraci, pohlíželo jinak než na člověka, který zrovna rozjel technologický startup. Nechceme být v gastru na chvostu českého byznysu, chceme, aby české gastro inspirovalo a motivovalo. Proto budu projektu V Gastru věnovat svůj čas, proto se partnerem stal od začátku i Český gastronomický institut.

Díky za úvodní podporu. Vítejte V Gastru.

Luboš Kastner & tým CzechCrunche