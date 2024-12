Vítězství historických videoher. Ceny za nejlepší české hry posledních let získali husité a legionáři

Uložit 0

Hry s nádechem historie táhnou. Alespoň ty od českých videoherních vývojářů. V právě vyhlášeném ocenění Česká hra roku to nominované tituly potvrdily dvojnásob – v hlavním hlasování odborné poroty zvítězila strategie z první světové války o československých legionářích i husitská historie říznutá temnou fantasy.

Letošní vyhlášení České hry roku nebylo úplně obvyklé. Zaprvé se tyto ceny vrátily po dvouleté pauze. Což mělo za následek i druhou nepravidelnost: rozhodovalo se o nejlepších hrách vytvořených nejen za rok 2023, ale také za přeskočený předloňský rok. Proto po úterním ceremoniálu mohly nejdůležitější ocenění oslavit jak Last Train Home od Ashborne Games, tak 1428: Shadows over Silesia od Petra Kubíčka.

Last Train Home podle poroty složené ze zástupců herního průmyslu neměl v roce 2023 konkurenci. Strategie inspirovaná osudem československých legií v Rusku po první světové válce předčila v top trojce socialistickou střílečku Hrot od autora známého jako Spytihněv i retrostylizovanou skákačku Bzzzt zkušeného vývojáře Karla Matějky.

Hra od brněnského studia Ashborne Games nadchla nejen nás v CzechCrunchi, milovníci taktizování a historie v Last Train Home najdou styčné body s Company of Heroes, ale do jisté míry třeba i s Commandos. Zasazení do strhující pasáže českých dějin navíc obohatila o spolupráci s Československou obcí legionářskou či scénami s živými herci v čele s Karlem Dobrým. V poslední době nicméně museli tvůrci řešit problémy s ruskými soudy.

Českou hrou roku 2022 porota zvolila 1428: Shadows over Silesia od jednomužného studia Kubi Games. Petr Kubíček ve své hře odehrávající se během husitských válek kombinuje nejen akci s adventurou, ale také skutečné dějiny s fantasy. Na druhém místě se umístila opravářská sci-fi adventura FixFox od Jaroslava Melouna neboli studia Rendlike, třetí byl sedmý díl adventurní série Polda od Zima Software.

Kromě hlavních ocenění oba ročníky vyzdvihly i tituly v dalších kategoriích. Cenu za nejlepší audiovizuální zpracování za rok 2023 získal zmiňovaný platformer Bzzzt, herním designem zaujal Hrot. Za rok 2022 zabodoval neobvyklý a vizuálně působivý sci-fi zážitek Afterglitch od Vladimíra Kudělky a adaptace oblíbené stolní hry Krycí jména od uznávaného designéra Vládi Chvátila.

Vedle hlasování poroty mohli své nejlepší videohry uplynulých dvou let zvolit i diváci a hráči. Za rok 2023 souzněli s odbornou porotou a zvolili Last Train Home, v roce 2022 nicméně titul nejoblíbenější hry přidělili sedmému Poldovi. Kompletní nominace a výsledky najdete na stránkách České hry roku.