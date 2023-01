Jako nominace na Oscara. České sci-fi od jediného vývojáře má šanci na nejprestižnější herní cenu

Herní a filmový byznys toho mají mnoho společného. Nejen žánrový rozsah, gigantické tržby a milionové davy hráčů či diváků, ale i rozdělení tvorby v obou odvětvích. Hry stejně jako filmy bývají jak dílem obřích korporátů a vydavatelských mašinérií, tak plodem láskyplné práce malých týmů či dokonce sólo vývojářů. O pomyslného Oscara, tedy o nejprestižnější ocenění mezi hrami z druhé zmiňované kategorie, nyní zabojuje nedávno vydaný český titul Afterglitch.

Independent Games Festival je největší akcí pro nezávislé videoherní vývojáře. Tedy takové, za kterými nestojí velká vydavatelství a globální giganti zábavního průmyslu. V rámci mezinárodního festivalu jsou každoročně udělovány nesmírně uznávané ceny IGF v několika kategoriích – a šanci získat ocenění hned ve dvou z nich bude mít při březnovém vyhlašování i sci-fi hra Afterglitch od vývojáře a výtvarníka Vladimíra Kudělky, jenž působí coby jednočlenné studio Hangonit.

„Dozvěděl jsem se o tom až z e-mailu den před veřejným vyhlášením. Od té doby jsem ho vlastně neustále znovu pročítal s tím, jestli si ze mě někdo neudělal legraci, protože o nominaci ve dvou kategoriích zároveň bych si snad nedovolil ani snít,“ popisuje pro CzechCrunch tvůrce hry. Přibližuje také proces selekce titulů, jenž probíhal průběžně v několika fázích už od loňského listopadu. V té první měla podle Kudělky mít komise dokonce až tři stovky členů, které musely hry zaujmout.

Afterglitch byl odbornou porotou nominován na ceny za nejlepší výtvarné ztvárnění a pro nejinovativnější hru. K pochopení nominace přitom stačí jen pár pohledů na obrázky ze hry nebo zhlédnutí traileru. Kudělkovo dílo je vizuálně úchvatná multidimenzionální podívaná, která fanouškům žánru musí připomínat místy Kubrickovu Vesmírnou odyseu, jindy Nolanův Interstellar. Sám autor v minulosti pro CzechCrunch přiznal inspiraci klasickými sci-fi ilustracemi.

Proměnění nominace by bylo nejcennějším uznáním za sedm let vývoje hry. „Zisk ceny by pro mě byl splněným profesním snem. V herním průmyslu je to něco jako Oscar nebo Zlatá palma z Cannes pro filmaře. Independent Games Festival je pro mě až kultem, každoročním svátkem nezávislých vývojářů, o němž roky slýchávám,“ říká Kudělka.

„Konkurence je ale ohromná. Jsem fascinován explozí kreativity a talentu ostatních vývojářů, nadšen jsem snad ze všech nominovaných. Každopádně vše nechám plynout a největší radost mám aktuálně z toho, že mohu v březnu sbalit rodinu a konečně vyrazit do San Franciska, kam se již několik let neúspěšně chystám,“ dodává vývojář s odkazem na místo konání akce.

Na festivalu, který v Kalifornii tradičně doprovází jednu z největších akcí herního průmyslu Game Developers Conference, připomene Afterglitch českou nezávislou herní scénu po pěti letech. V roce 2018 byly na ceny IGF nominovány hned dva tituly od domácích vývojářů. Druhoválečný a edukativní Attentat 1942 od Charles Games, herního studia napojeného na Univerzitu Karlovu, a Chuchel, krásná a vtipná hříčka od Amanita Design.

Právě Chuchel před pěti lety prestižní cenu získal, a to za nejlepší výtvarné ztvárnění, tedy ve stejné kategorii, v níž se představí i Afterglitch. Dobrodružství roztomilého chlupatého rošťáka z názvu hry dělalo radost nejen při řešení hádanek a sledování komických (ne)úspěchů hlavního hrdiny, ale především při každém pohledu i poslechu. Tedy stejně jako v ostatních hrách od Amanity, které jsou někdy pohádkové, jindy strašidelné, vždy ale audiovizuálně úchvatné.

Podobně dechberoucí, byť samozřejmě úplně jiným způsobem, je i futuristický Afterglitch, jenž hráče na Steamu nebo Xboxu vezme na cestu napříč dimenzemi a dává za pravdu okřídlenému rčení o tom, že cesta bývá důležitější než cíl. Ústřední astronaut v díle Vladimíra Kudělky tak má solidní předpoklady k tomu, aby si v rámci své působivé pouti za mimozemskou civilizací doletěl pro triumf i zde na Zemi.

První kroky k úspěchu už podle autora navíc Afterglitch od prosincového vydání udělal. „Prodejně zatím kopíruje trajektorii mého předešlého titulu Rememoried, takže tajně doufám, že se dostane na podobná čísla,“ připomíná Kudělka své dílo, které sice sklízelo kritiku za přílišný důraz na výtvarnou stránku na úkor hratelnosti, nicméně si našlo přes padesát tisíc zákazníků napříč platformami.

„Každopádně musím zmínit, že na PC není situace pro nezávislé vývojáře růžová. Naopak velmi spokojen jsem na konzolích Xbox a velmi si vážím celého týmu, který se tam o nezávislé tvůrce stará opravdu s láskou. To samé vlastně platí o reakcích hráčů a recenzentů, kde tak nějak vstupuji podruhé do stejné řeky. Pokud totiž děláte ‚experimentální‘ tvorbu, znamená to, že když jednoho nadchnete, druhého pobouříte. Vždy jsou v tom emoce a to mě na tom vlastně i baví,“ popisuje Kudělka.

Kromě nominací na pomyslné Oscary či Zlaté palmy pro nezávislé videohry se před pár týdny vyhlašovali i ti mainstreamoví. Nejcennější trofeje pro nejlepší hry roku The Game Awards ovládl playstationový hit God of War: Ragnarök, o jehož triumfu mimochodem rozhodli i čeští porotci. Bůh války si získal téměř perfektní hodnocení i od nás v CzechCrunchi a v Česku se utkal s fotbalem FIFA 23 o titul nejprodávanější hry loňska.