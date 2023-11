Parádně pixelová plošinovka Bzzzt doskákala k vydání. Hra českého vývojáře je poctou arkádám z osmdesátek

Uložit 0

Karel Matějka je jeden z nejzkušenějších českých herních vývojářů. Kdo začal s hrami klidně už v devadesátých letech, určitě jeho jméno někdy v závěrečných titulcích spatřil. Pomáhal stvořit Mafii, Operaci Flashpoint, Poldu či Brány Skeldalu a tucet dalších domácích her. Jeho bohatá kariéra ho dokonce zavedla do herní divize giganta Disney. Teď se ale vrátil k vlastnímu vývoji. A vydal parádně pixelovou plošinovku Bzzzt.

„Po více než třiceti letech v herní branži jsem si řekl, že mě sólový vývoj her vlastně naplňoval nejvíce a chtěl bych to zažít znovu,“ říká pro CzechCrunch autor, který pracoval i na videoherních adaptacích známých značek Toy Story a Star Wars. Karel Matějka by se k takovým projektům – anebo třeba ke zmiňované Mafii – možná ale ani nedostal, kdyby si v mládí nezahrál legendárního Manic Minera.

Slavná skákačka pro osmdesátkový počítač ZX Spectrum byla tou úplně první hrou, kterou kdy Matějka viděl a vyzkoušel. „Bzzzt bylo původně koncipováno jako takový klon Manic Minera. Ale nakonec jsem se od toho trošku odklonil a pojal to jako poctu všem arkádovkám, na kterých jsem vyrůstal,“ vysvětluje stylizaci svého počinu. Skutečně, Bzzzt jako by na Steam a GOG vyskočilo z videoherních automatů, do kterých se sypou mince. A které dnes už lidé znají spíš z amerických seriálů.

Stařičký titul Matějkovi posloužil nejen coby prvotní inspirace pro Bzzzt, ale především ho k videohernímu vývoji vůbec nasměroval. Tvůrce Manic Minera Matthew Smith hru vydal ve svých osmnácti letech – a pro mladého Matějku se stal důvodem, aby se naučil programovat a dělat grafiku. Výsledkem byla například přes čtvrt století stará robotická akce Colony 28, jejíž kód i vizuály byly čistě Matějkovým dílem. Stejný sólo přístup nyní aplikoval na Bzzzt.

Foto: KO.DLL Retro skákačka Bzzzt je poctou osmdesátkám a devadesátkám

To je poctou retro arkádám v mnoha rovinách. Nejen v samotné hratelnosti, kdy běháte a skáčete různě složitými úrovněmi a vyhýbáte se přitom nebezpečí v podobě lejzrů, cirkulárek nebo jiných robotů. Ale i v takových detailech, jako je třeba jméno hlavního hrdiny, robůtka ZX8000. Znalci retro hardwaru zbystří – ano, je to odkaz na počítač Sinclair ZX80 z roku 1980, který se pyšnil jedním kilobajtem RAM. To není překlep.

„Celá hra je prošpikována odkazy na staré hry a celkově dobu osmdesátek a devadesátek. Kromě ZX80 se v ní později objeví třeba také Avatar-i, což je slovní hříčka odkazující na Atari,“ připomíná Matějka značku osobních počítačů a konzolí, které před pár dekádami patřily k předním herním platformám. Později narození si jejich status mohou představit jako některého z velkých hráčů dnešního rozdělení trhu na Xbox, PlayStation a PC.

Bzzzt ale není pouze sázka na retro a nostalgii. „Pod pixelartovou kapotou se ukrývá moderní design a poslední trendy v plošinovkách a jejich ovládání. Například jako v Celeste nebo Super Meat Boyovi,“ popisuje vývojář s připomínkou novějších a úspěšných zástupců žánru platformerů. Tuto kombinaci starého a nového Matějka tvoří sám s jedinou výraznější výjimkou.

„Hudbu mi složil Martin Linda, který vyvíjí software pro tvorbu audia Rytmik a také skládá hudbu inspirovanou například hrami z Amigy. Jakmile jsem ji slyšel, věděl jsem, že v Bzzzt prostě musí být,“ říká Matějka. Vlastně ještě v pár dílčích faktorech se zkušený tvůrce spolehl na externí spolupráci, a to v testování a lokalizaci hry. Ta vychází při příležitosti spuštění akce Czech & Slovak Games Week a kromě češtiny je dostupná v osmi dalších jazycích.

Zcela na sólo dráhu se nicméně Matějka – vystupující coby jednomužné herní studio Ko.dll – tak úplně nevydal. Na tvorbu Bzzzt si vzal volno z pozice art directora menší herní firmy LoudCake, kde jinak vzniká dlouhodobější a zatím neoznámený projekt. Ačkoliv ne tak velký jako třeba Operace Flashpoint či mobilní tituly pro Disney, na nichž za více než tři dekády v herním průmyslu pracoval.

„Právě ve větších studiích jsem si začal uvědomovat, že mi něco chybí. To prvotní nadšení, proč jsem s hrami začal. Hravost, nadhled, částečně i naivita starých her byly hlavním důvodem, proč jsem si řekl, že to chci zkusit znovu starým způsobem. Abych zachytil kouzlo původních her a pokusil se ho předat novým hráčům,“ uzavírá Karel Matějka.

Plošinovka Bzzzt vychází na Steamu a GOGu za 11,79 eura čili zhruba 300 korun, v premiérovém týdnu navíc s desetiprocentní slevou. Za 499 korun je k dispozici také v limitované fyzické edici s artbookem a sběratelskými doplňky na herním obchodu Xzone. A chystá se i vydání na Nintendo Switch i další konzole. Aby si co nejvíce hráčů mohlo připomenout, že dobrá hratelnost a klasická videoherní zábava jen tak nestárnou.