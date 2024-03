Vizi městských vzdušných taxíků přebírají velcí hráči. Do vývoje šlape Airbus, BMW i Hyundai

Uložit 0

Ještě před pár lety byla myšlenka vzdušných taxíků vizí, které se věnovaly jen začínající startupy. Potenciál malých elektrických letounů s kolmým vzletem a přistáním, vozících pasažéry nad městy, si však začali postupem času uvědomovat i ti největší hráči sektoru dopravy. Patří mezi ně BMW, Hyundai či Airbus, kteří nedávno představili čerstvé plody svého vzdušného vývoje.

Airbus tento měsíc ukázal svou nejnovější koncepci vzdušného taxíku určeného k přepravě čtyř osob. Stroj pojmenovaný CityAirbus NextGen by měl být schopen letět rychlostí až 120 kilometrů za hodinu a na jedno nabití zvládnout přibližně 80 kilometrů. Letoun má rozpětí křídel přes 12 metrů a ve vzduchu jej drží 16 elektromotorů roztáčejících osm vrtulí.

Firma při představování svého výrobku přislíbila, že udrží jeho hluk pod hranicí 70 decibelů, což se jí také podařilo. Letoun je tak podobně hlučný jako fén či vysavač. Slavný evropský výrobce ho koncipuje pro velká města, přičemž se nemá omezovat jen na komerční přepravu osob či ekoturistiku, ale chce být nápomocný například i při poskytování lékařských služeb.

Svůj letoun by společnost chtěla provozovat v Itálii, Norsku a Japonsku a také v některých regionech Latinské Ameriky a Německa, ve kterém už probíhá jeho testování. Náš západní soused je rájem projektů spojených se vzdušnými taxíky. Pochází odsud i firmy jako Lilium či Volocopter, které taktéž vyvíjejí tento typ dopravního prostředku. A tématem vzdušných taxíků se zabývá i BMW.

Mnichovská automobilka spolupracuje se švýcarským startupem Sirius Aviation, který nedávno představil vůbec první vzdušný taxík na vodíkový pohon. Právě ve vodíku Švýcaři vidí obrovský potenciál díky schopnosti nabídnout delší dolet a větší účinnost než konkurenční stroje pracující s elektrickým pohonem.

Foto: Sirius Aviation Vizualizace letounu Sirius v oblacích

Společnost uvádí, že stroj Sirius by měl být schopen uletět 1 850 kilometrů a dosahovat rychlosti až 520 kilometrů v hodině. Přitom by měl generovat až o 95 % méně hluku než klasická helikoptéra. Zpočátku by se měly na trh dostat dvě varianty: jedna určená k přepravě tří cestujících a druhá pro pět pasažérů.

Cílem Švýcarů je dostat stroj do vzduchu už v příštím roce a v tom následujícím získat potřebné certifikace. Pak už by nemělo nic bránit zahájení komerčních dodávek, které chce startup spustit nejpozději v roce 2028.

BMW však není ani zdaleka jedinou velkou automobilkou, která má vizi měst plných malých letounů nad ulicemi. Vzdušná mobilita zajímá i Toyotu či Stellantis, podporující projekt Archer Aviation. A svůj zcela vlastní vzdušný taxík vyvíjí i Hyundai. Děje se tak pod jménem společnosti Supernal, která na nedávno proběhlé akci CES, tedy největším světovém veletrhu spotřební elektroniky, ukázala svou koncepci vzdušného taxíku pro čtyři pasažéry.

S-A2 má propojovat automobilový design Hyundai s inovativním leteckým inženýrstvím. Stroj by měl být schopen letět rychlostí až 193 kilometrů v hodině a na jedno nabití urazit zhruba 64 kilometrů. I v tomto případě se má jednat o tiché zařízení s maximální hlučností okolo 64 decibelů.

Hyundai má výhodu již vybudovaného zázemí, díky kterému je automobilka schopna zahájit sériovou výrobu v podstatě okamžitě. Nejdříve si však musí i Supernal projít kolečkem letových testů a získávání potřebné certifikace. Pokud půjde vše podle plánu, automobilka by chtěla svůj elektrický letoun uvést na trh v roce 2028.

Mezi další velké hráče, kteří jsou v segmentu vzdušných taxíků zainteresováni, nejčastěji formou investic do jejich výrobců, patří i Boeing či aerolinky Delta a United Airlines. Kdo by měl zájem celou technologii blíže poznat, a dokonce se už nyní i proletět, má nejlepší příležitost na nadcházejících olympijských hrách v Paříži. Ukázku svého vývoje zde chystá zmiňovaný německý startup Volocopter a také čínská společnosti AutoFlight, která nedávno uskutečnila svůj první meziměstský let.