U německých sousedů brzy vzniknou taxíky s vrtulemi. Letoun budoucnosti dostal licenci k provozu

Celá řada společností z Evropy, Ameriky i Asie se v posledních letech účastní závodu, kdo jako první nabídne komerční lety svými vzdušnými taxíky budoucnosti. Zatímco v USA je na koni Joby Aviation a v Asii EHang, na evropské scéně prozatím dominují dvě německé společnosti: Lilium a Volocopter. První jmenovaná je však přece jen o kousek napřed. Získala od Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) povolení ke stavbě a provozu svého elektrického letounu.

Nebude to hned, ale jednoho dne by se stroje schopné kolmého vzletu a přistání skutečně mohly stát alternativou ke klasickým taxíkům a dalším dopravním prostředkům. Mělo by tak být především ve městech, kde by nabídly výrazně rychlejší přepravu – ve stylu dnešních vrtulníků, které jsou však hlučné a nepříliš ekologické. O něco blíže k naplnění této budoucnosti má nyní mnichovská firma Lilium, která se může díky regulačnímu souhlasu od EASA naplno pustit do další fáze svého podnikání.

Ostatně Alastair McIntosh, technologický ředitel společnosti Lilium a vedoucí konstruktérů, se nechal slyšet, že se v podstatě jedná o licenci k provozu. Udělená licence Design Organization Approval povoluje společnosti návrhy a výrobu letounů bez nutnosti zavádění formálních pravidel pro celé odvětví, která stále nejsou jasně definována.

Podle zástupců Evropské unie regulační souhlas jasně stanovuje pravidla pro provoz strojů společnosti, se kterou se již obchoduje na burze, kdy se například řeší environmentální dopady včetně hluku a také se zajišťují přísné bezpečností standardy.

Foto: Lilium Sedmimístný letoun startupu Lilium

Lilium chce svůj byznys model postavit především na vnitrostátní meziměstské dopravě. Lilium Jet je vybaven několika rotory poháněnými elektřinou, na jedno nabití by měl být schopen uletět až 300 kilometrů.

Díky tomu by měl stroj odbavit transport z okrajových částí města přímo do centra či jeho blízkosti nebo právě mezi jednotlivými městy. Kapacita baterie je dostatečná k tomu, aby bylo možné se dostat z Londýna do Manchesteru či z Prahy do Ostravy.

Jak by mělo vypadat celkové zázemí a infrastruktura potřebná pro provoz takové služby, Lilium představilo již dříve na vizualizacích. Společnost, kterou v roce 2015 založili tři přátelé z Technické univerzity Mnichov, by chtěla spustit komerční lety do roku 2025.