Letní dovolená v Chorvatsku je evergreen, který zná téměř každá česká rodina. Způsobů, jak na Jadran vyrazit, je hned několik, před pár lety k nim přibyla také možnost svézt se žlutým vlakem RegioJetu. Zájem o tuto službu byl každou sezónu velký, a proto budou vlaky do Chorvatska jezdit i letos. Prodej jízdenek na noční vlakové spoje do Rijeky startuje dnes, zákazníci ale musí počítat se zdražením a změnami tras.

Noční žluté vlaky do Chorvatska poprvé vyjely v roce 2020 a okamžitě se setkaly s velkým zájmem. Místenky rychle mizely i v následujících dvou letech, kdy společnost v každé sezóně přepravila přibližně 100 tisíc osob. Letos první vlaky vyjedou z Prahy 16. června a následně budou až do 30. září vyrážet třikrát týdně, a to každé úterý, pátek a neděli. Naopak z Rijeky, kde je pro letošek jediná cílová vlaková stanice, se budou vracet v pondělí, středu a sobotu.

Cena jednosměrné jízdenky bude letos oproti předchozím rokům o sto korun vyšší. Cestující zaplatí za místo v sedačkovém vagónu od 690 korun a za místo ve spacím kupé od 890 korun. Jedná se však o ceny týkající se prvních spojů. Cena ostatních jízdenek pak začíná na částce 1090 korun.

Stejně jako v loňském roce i letos budou na vlaky do Rijeky navazovat autobusové spoje, které turisty dopraví do dalších destinací po celém Jadranu, jako je Makarská, Krk, Pula, Zadar či Split. Právě do Splitu v minulých letech jezdily vlaky přímo, tento rok však budou zájemci o tuto destinaci kvůli výlukám muset využít návazný autobus z Ogulinu. Případně mohou nastoupit na posílené autobusové linky přímo z Prahy.

„Chceme lidem nabídnout možnost každodenního spojení s Chorvatskem stejně, jako byli zvyklí v předchozích letech. Proto rozšiřujeme autobusovou linku Praha–Split, která obslouží zákazníky během hlavní sezóny v červenci a srpnu každý den,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet. Cena autobusové jízdenky bude 999 korun, přímé vlakové spojení do Splitu by se příští rok mělo znovu obnovit.

V České republice budou soupravy RegioJetu do konce června projíždět přes Kolín, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Od července by pak měly jezdit přes Pardubice. Kromě Prahy a Brna budou stavět také v Břeclavi, na Slovensku v Bratislavě a ve slovinské Celje. Dobrou zprávou je, že zastávky v těchto městech by měly být na trase jediným zdržením. Chorvatsko totiž s letošním rokem vstoupilo do Schengenského prostoru, čímž odpadají hraniční pasové kontroly.

Na jih by měly vyrážet spoje s patnácti vagóny o celkové kapacitě 600 cestujících. V ceně jízdenky je snídaně, káva a voda zdarma a také přístup k internetu. RegioJet nabízí též možnost rezervace celého lůžkového kupé pro uzavřenou skupinu, rezervace do tichých kupé vhodných pro rodiny s dětmi či přepravu jízdních kol a další služby, které byly v nabídce i v loňském roce.