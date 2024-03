Vlastní startup za miliony prodal své druhé firmě. Petr Svoboda začlenil Convertim do Shopsysu

Uložit 0

Před dvaceti lety Petr Svoboda založil společnost Shopsys, z níž v průběhu let vyrostl jeden z předních poskytovatelů e-commerce platforem s klienty jako Tescoma, Sconto Nábytek, Mountfield, Mana či Okay. Před pěti lety se ale Svoboda rozhodl stáhnout z aktivního řízení firmy, kterou nyní vede Matěj Kapošváry, a v roce 2022 založil další startup Convertim. Teď se obě firmy spojují.

Původní myšlenka dnes šestatřicetiletého Svobody byla zásadně zjednodušit i zrychlit dokončení objednávky na e-shopech a pomoci jim tak zvýšit tržby. „Vytvořili jsme takzvaný one-click checkout, kde identifikujeme zákazníky napříč e-shopy a pouhým zadáním e-mailu jsme schopni zákazníkům předvyplnit veškeré údaje nutné k dokončení objednávky,“ vysvětluje.

„Momentálně jsme schopni takto identifikovat zhruba pětadvacet procent zákazníků, z nichž následnou konverzi provede 95 až 98 procent oproti e-shopům, u kterých se bez identifikace a automatického vyplnění pohybují konverze mezi 60 až 80 procenty,“ doplňuje Svoboda a jako klienty Convertimu vyjmenovává značky Růžový slon, Agátin Svět nebo Emos.

Původně se startup zaměřoval spíš na menší prodejce, své zákazníky ale nakonec našel v segmentu středních a větších obchodníků, na které se specializuje také Shopsys. To mělo být i jedním z důvodů, proč se nyní společnosti rozhodly spojit. „Jelikož jsme s Petrem v úzkém kontaktu, výsledky jeho startupu sledujeme od začátků. Convertim navíc využívají někteří naši klienti, takže máme vlastní zkušenost s tím, co jim produkt přináší,“ popisuje Kapošváry, který je také jedním z podílníků Shopsysu.

Foto: Convertim Zakladatelé Convertimu Petr Svoboda, Martin Randula a Tomáš Pešek

Shopsys plánuje Convertim integrovat do své platformy, což ale neznamená, že produkt bude dostupný pouze pro klienty firmy. „Zjednodušený objednávkový proces usnadňuje nakupování koncovým zákazníkům a budeme ho aktivně nabízet i e-shopům mimo naši platformu,“ doplňuje Kapošváry, který očekává, že nový nástroj pomůže maximalizovat konverze v nákupním košíku e-shopů.

Již v začátcích Convertim podpořil také český venture kapitálový fond Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce, který předtím dvakrát investoval také do Shopsysu, a současná transakce probíhala i pod jeho dohledem. „Pro Reflex se nejedná o exit, spíše jsme naznali, že dává smysl to dělat společně pod jednou střechou. Je to také konsolidace entit kolem Shopsysu, které čekají velké věci,“ komentuje Fryc pro CzechCrunch.

Svoboda se tak nyní vrací do Shopsysu, kde bude zastávat strategickou roli, do firmy se přesouvají i další tři členové týmu Convertimu. Hodnota samotné transakce se pohybovala v řádu milionů korun. I když byl dle slov Svobody Convertim již v černých číslech, prodej startupu teď hodnotí jako dobrý. „Investoval jsem do něj dost vlastních peněz a zadlužil se. Takže v tomto ohledu je to úleva,“ popisuje.

A jak se vůbec stanovuje cena, když většinový majitel startup prodává firmě, kde je také většinovým majitelem? „Nápad na spojení jsem vykopl já, odsouhlasit to ale musel Matěj Kapošváry i investoři z Reflexu. Cena se u takzvaných B2B SaaS startupů standardně stanovuje jako násobek ročních příjmů a Shopsys zhodnotil, zda mu jako firmě taková transakce dává smysl,“ doplňuje Svoboda.

Pro samotný Shopsys jde o již druhou akvizici v poslední době. V říjnu loňského roku oznámil odkup agentury Sounds Good Agency, která se specializuje na vývoj e-shopů na globální platformě Shopify.