Tvůrci e-shopů Shopsys kupují agenturu se zaměřením na Shopify. Jde o jejich první akvizici

Ostravská společnost Shopsys je významným českým hráčem ve vytváření e-shopů na míru. Dlouhodobě je pro své klienty vyvíjí na vlastní platformě, teď se ale rozhodla vykročit dál a ve snaze rozšířit svůj záběr oznámila, že kupuje stoprocentní podíl v Sounds Good Agency, jež se zaměřuje na tvorbu online obchodů na globálním Shopify.

Cena akvizice, ze strany Shopsysu vůbec první, nebyla zveřejněna. Původní majitelé Sounds Good Agency Čech Robin Navrátil a Portugalci David Simoes a Joao Antunes v transakci získali akcie Shopsysu, podle oficiálních dat na úrovni deseti procent. „Primárně vyvíjíme stále na naší Shopsys Platform, ale díky Sounds Good teď umíme nabídnout servis i na Shopify Plus, nejrychleji rostoucí platformě,“ říká ředitel Shopsysu Matěj Kapošváry.

Ve stejném čase jako k akvizici došlo ve firmě i k dalším změnám vlastníků, mezi které nově patří také Kapošváry, jenž firmu vede poslední rok. Majoritním akcionářem nadále zůstává zakladatel Petr Svoboda, který se zároveň věnuje budování startupu Convertim, kde e-shopům pomáhá s dokončováním nákupů. Podílníky dále doplňuje fond Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce, ten Shopsys podpořil investičně dvakrát.

Shopsys se zaměřuje na tvorbu e-shopů pro největší hráče na trhu, mezi své klienty řadí značky jako Tescoma, Sconto Nábytek nebo Mountfield – všechny tři se umístily v žebříčku CzechCrunche top sto českých e-shopů. V posledním fiskálním roce dokázal navzdory obecnému propadu trhu růst a poprvé ve své historii utržil přes sto milionů korun.

Sounds Good vznikla v roce 2016, kdy ji založil Portugalec David Simoes, jenž si kvůli ženě koupil jednosměrnou letenku do Brna a již v Česku zůstal. Dodnes je jedinou agenturou v Česku a na Slovensku s certifikací Shopify Experts. Mezi její české klienty patří firmy jako Mana, ETA, Okay.cz nebo GoPay a v posledním fiskálním roce utržila deset milionů korun.

Spojením agentur do jedné firmy s Reflex Capital v zádech vzniká významný hráč pro tvorbu e-shopů na míru. Do vývoje vlastní platformy Shopsys investoval již desítky milionů korun a hodlá v něm i nadále pokračovat. Nově však díky možnosti nabízet projekty na globální platformě Shopify Plus může rozšířit svůj trh o střední hráče.

„Naše nabídka konzultačních služeb a vývoje na míru se díky Shopify a spojení se Sounds Good otevírá středně velkým prodejcům,“ přibližuje Kapošváry. „Shopify je nejpopulárnější e-commerce platforma na světě, pohání sedmnáct procent všech světových e-shopů. V Česku na něm běží už přibližně 2,5 tisíce e-shopů, šestkrát více než před čtyřmi lety,“ dodává Simoes.