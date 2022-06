Vltavská filharmonie jim nevyšla. Tak si nizozemští architekti spravují chuť projektem u řeky v Ekvádoru

Přestože se jedná o největší město Ekvádoru, jehož populace je oproti Praze více než dvojnásobná, nepatří Santiago de Guayaquil mezi světoznámé metropole. Minimálně po urbanistické stránce jim však dokáže konkurovat, jak svědčí neotřelý developerský projekt, díky kterému by právě v tomto městě měl vyrůst komplex šesti obytných věží plných zeleně, udržitelnosti a pasivních řešení.

Až do výšky 143 metrů by se měla tyčit nejvyšší z šestice věží projektu nazvaného The Hills (Kopce), za kterým stojí známé nizozemské architektonické studio MVRDV. To přispělo svou troškou do mlýna i při hledání nové Vltavské filharmonie a i tentokrát mělo za úkol navrhnout projekt situovaný na břehu řeky, konkrétně Rio Guayas, na které město leží.

Výsledkem je soubor staveb, jejichž design má odrážet topografii, tedy tvarosloví místní krajiny. Návrh připomíná jakési uzavřené údolí plné vodních prvků a zeleně, což umocňuje i kontrast bílého obkladu na vnější straně lineární fasády v kombinaci se zemitými tóny okrové a hnědé na vlnících se stranách zdí směřujících do nitra komplexu.

Foto: MVRDV Balkóny poseté zelení v ekvádorském projektu The Hills

Budoucím rezidentům, kteří se usídlí v bytech pro jednotlivce i celé rodiny, by měly být k dispozici bazény, sportoviště, kinosály, divadlo, knihovna, sauny a kromě zeleně na balkónech také výhled na řeku a nedaleké zalesněné kopce. Součástí komplexu budou také obchodní prostory, klubovny a další společenské zázemí, díky kterému komplex využijí nejen jeho rezidenti.

Byť se nejedná o vyloženě udržitelný projekt, jakým je například hybridní mrakodrap v Austrálii či nejvyšší světová dřevostavba ve Švýcarsku, i zde se objevuje několik řešení, která dělají z komplexu vůči životnímu prostředí výrazně šetrný projekt.

Foto: MVRDV Interiéry v projektu The Hills by měly být nadstandardní

Část elektřiny budou do sítě dodávat solární panely umístěné na střechách. O optimální tepelnou regulaci vnitřních i vnějších prostor se bude starat celkový design budov, každý byt bude vytápěn a chlazen systémy tepelných čerpadel a zeleň bude zavlažována pomocí zachytávané dešťové vody.

„Mnohé z těchto prvků byly vyvinuty tak, aby udržitelně reagovaly na teplé klima Guayaquilu. Široké balkony stíní skleněné fasádě, zatímco umístění věží a zakřivené tvary pomáhají zlepšit větrání a umožňují, aby vítr nerušeně proudil po pozemku,“ popisují architekti MVRDV.

„Hojná zeleň pomáhá ochlazovat okolí, čímž se snižuje množství energie potřebné k chlazení budovy, a samotné údolí je příjemným a přívětivým prostředím pro obyvatele i návštěvníky,“ dodávají autoři, pro které se jedná o vůbec první jihoamerický projekt.

V roli developera v něm vystupuje místní společnost Uribe Schwarzkopf, která se soustředí především na developerský rozvoj Quita, hlavního města Ekvádoru. Výstavba komplexu již měla započít s tím, že klíče by měly být prvním rezidentům předány na konci roku 2025.