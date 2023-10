Porsche vsadí na aplikace od Googlu. Mateřskému Volkswagenu se nedaří vývoj vlastního softwaru

Uložit 0

Ikonické vozy Porsche vsadí na aplikace od Googlu a nově integrují jeho Mapy, Asistenta a další služby z Google Play přímo do svého infotainmentu. Stát by se tak mělo v horizontu dvou let. Volkswagen, matka legendární automobilky, tak spoléhá na řešení od internetového gigantu, než by čekala na vývoj vlastního vyladěného softwaru.

Volkswagen má očividně problémy dotáhnout svou novou softwarovou architekturu do zdárného konce. Na ní již delší dobu pracuje divize Cariad, kterou donedávna vedl někdejší šéf celé skupiny Volkswagen Herbert Diess. Pod jeho vedením se však nepodařilo dosáhnout stanovených cílů včas, divize navíc překročila i původně stanovený rozpočet.

Teď německá automobilka sáhla ke kroku, který jen dotvrzuje, že je s vývojem aplikací pro její vozidla něco v nepořádku. Cariad totiž propustí na dva tisíce zaměstnanců v rámci rozsáhlého restrukturalizačního plánu. Čekání na vlastní software se tak ještě prodlouží.

Poprvé se přitom měl představit v nových modelech Audi Q6 a Porsche Macan. Opoždění oproti původním termínům by ale mělo být 16 až 18 týdnů a je tedy otázkou, zda se vše stihne dotáhnout do konce ještě před uvedením modelů na trh.

Přicházející Macan by však infotainment od Googlu ještě neměl mít zabudován, v následujících modelech by ale již měl být přítomen, jak nyní oznámilo samo Porsche. Automobilka zaměřená na kultovní sporťáky hovořila o možnosti využití technologie internetového obra již před rokem.

Už tehdy se přitom hovořilo o tom, že produkty koncernu Volkswagen trápí kulhající software. Jméno konkrétních modelů, v nichž by aplikace Googlu měly být využity, však prozatím továrna neprozradila.

Řidiči každopádně budou mít přistup jak k aplikacím přímo od Googlu, tak i k obchodu Google Play a obsahu, který nabízí. Zákazníci budou mít bezproblémový přístup například i ke Spotify, TikToku a dalším aplikacím třetích stran optimalizovaným pro použití ve voze. Porsche se navíc nechalo slyšet, že partnerství s Googlem bude dlouhodobější záležitostí.

Německá fabrika se tímto krokem připojuje k celé řadě dalších automobilek, které již přijaly Google za svůj. Jmenovitě se jedná například o Hondu, Ford či Volvo. Stuttgartská automobilka však i nadále počítá s možností využívat zrcadlení telefonu v rámci Android Auto či Apple Car Play.