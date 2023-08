Voyager 2 opět volá domů. Sondu jsme otočili mezihvězdným výkřikem, hlásí NASA po nápravě chyby

Bylo to napínavé a bylo třeba signálu z obřího vesmírného komplexu v Austrálii, NASA si teď ovšem může zatleskat. Napravila totiž vlastní chybu a opět plně navázala komunikaci se známou sondou Voyager 2, která letí vesmírem bezmála padesát let a je druhým nejvzdálenějším lidským objektem od Země. Jak NASA uvádí, k sondě z pobočky Deep Space Network v Canbeře poslala signál „rovnající se mezihvězdnému výkřiku“.

Zemi a legendární sondu Voyager 2 dělí přibližně dvacet miliard kilometrů, proto když inženýři z NASA zadali sondě pokyn, aby se otočila směrem k modré planetě, museli na výsledek kvůli tak velké vzdálenosti čekat třicet sedm hodin. „Včera začala sonda vysílat vědecká a telemetrická data, což naznačuje, že pracuje normálně a že se pohybuje po očekávané trajektorii,“ napsali vědci.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír jednu ze sesterských sond Voyageru s číslem dva ztratila v červenci poté, co jí omylem poslala chybný signál. Zařízení se tak odklonilo od Země a ztratilo kontakt. Agentura dříve pokládala za nepravděpodobné, že by díky satelitům v australském městě Canbera sondu našla. Spoléhala spíše na to, že se podle plánu sama ozve v říjnu.

Byť vědci s vesmírným poutníkem nyní spojení obnovili, očekávají, že s ním finálně ztratí kontakt na konci tohoto desetiletí. Sonda přitom tak dlouhou výpravu zažít neměla. NASA vypustila Voyager 2 v roce 1977 a původně měla její mise trvat jen dvanáct let.

Podle americké vesmírné agentury je jedinou sondou, která proletěla okolo Uranu, kde objevila deset nových měsíců a dva prstence tohoto plynného obra. Mezihvězdného prostoru dosáhla v roce 2018. Sesterská sonda Voyager 1 je stále ve spojení se Zemí a je od ní nyní téměř dvacet čtyři miliard kilometrů daleko.

