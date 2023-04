Voyo chce milion předplatitelů. I pak budeme dvojka za Netflixem, ale to nevadí, říká mediální šéf PPF

Francouzský manažer Didier Stoessel sedí v české finanční skupině na dvou židlích: je čerstvě jejím investičním ředitelem a zároveň pro ni už třetí rok vede společnost CME, pod kterou spadá i česká televizní jednička Nova. O té je nyní nejvíce slyšet v souvislosti se streamovací službou Voyo – a právě její úspěšný restart je Stoesselovým byznysovým dítětem. „Lidé sice opouštějí lineární vysílání, ale jinak konzumují víc a víc obsahu,“ říká muž, kterého do PPF přivedl ještě Petr Kellner.

Když se řekne předplacená televizní služba, 33 procent Čechů si vybaví Netflix a 30 procent Voyo, pak dlouho nic a následuje HBO či YouTube Premium. Taková čísla vyšla z průzkumu, který v Česku a na Slovensku prováděla agentura 2muse. „Dá se říct, že jsme lovebrand,“ chlubí se výsledky Didier Stoessel. A připomíná, že na konci února už Voyo dosáhlo na půl milionu aktivních a platících uživatelů v Česku a na Slovensku.

To je celkem impozantní číslo, když vezmeme v potaz, že ještě před dvěma lety byla Voyo vysmívaná a na nepodstatných číslech stagnující služba, která začala nové zákazníky ve velkém nabírat až ve druhé polovině roku 2021. Architektem nápadu udělat z Voya lokální konkurenci Netflixu byl právě Stoessel, kterého PPF instalovala do čela mateřské firmy CME v roce 2020, když ji koupila.

Tím, kdo pak dostal digitální transformaci a její zhmotnění fakticky na starost, byl mediální manažer Daniel Grunt – a dokladem toho, že s jeho prací jsou jak Stoessel, tak PPF spokojení, je fakt, že jej na sklonku loňského roku povýšili z pozice digitální šéfa CME na generálního ředitele Novy. Aby nedošlo k mýlce, česká televizní jednička je zlatým vejcem středoevropské mediální skupiny a jejím zdaleka nejdůležitějším byznysovým článkem, čistý zisk v roce 2021 byl miliarda korun.

Něco podobného platí i pro Voyo. „Voyo je v Česku a na Slovensku asi o 40 procent větší než v Rumunsku, které je pro nás v tomto ohledu druhý nejdůležitější trh. Ty další jsou ještě mnohem menší,“ krčí rameny devětapadesátiletý Stoessel, který svou kariéru začínal nikoliv v mediálním, ale ve finančním světě, a to v roce 1991 v investiční bance Merrill Lynch. V rámci celé skupiny, která kromě Česka, Slovenska a Rumunska působí i v Bulharsku, Slovinsku a Chorvatsku, pak bude její streamovací divize letos poprvé lehoučce přispívat do rozpočtu, nikoliv z něj odčerpávat: „Letošní kontribuce by měla být pozitivní nula či mírný zisk.“

Skupina PPF získala CME včetně Novy v roce 2020, ještě předtím koupila i bulharskou Nova Group (jde o shodu jmen, s českou Novou nemá název nic společného), jejímž šéfem byl právě Stoessel. Toho do Sofie vyslala švédská mediální skupina Modern Times Group, jíž bulharská televizní dvojka před příchodem Petra Kellnera a spol. patřila. Ke Skandinávcům chová Stoessel dodnes velký respekt – z Modern Times Group, které svého času patřil i podíl v české Primě, se totiž vydělila streamovací služba Viaplay, která na trzích ve Švédsku, Finsku, Norsku či Dánsku slaví velké úspěchy a šlape tam Netflixu na paty.

„Nezastírám, že jsou pro nás inspirací,“ přiznává Stoessel. Jeho nejbližší spolupracovník v CME, provozní ředitel Dušan Švalek, ho doplňuje: „Chceme být nejsledovanější platformou s lokálním obsahem. Taková je naše strategie.“ Jinými slovy zbraně, kterými Voyo chce útočit na americké obry jako Disney+, HBO nebo Netflix, jsou původní, zdejší filmy, dokumenty a seriály, čemuž nadnárodní stanice nebudou umět konkurovat, protože na malých trzích, jako je ten český či slovenský, se jim vlastní tvorbu točit nevyplatí.

Provozní ředitel CME Dušan Švalek

Pro srovnání: Netflix jen za první čtvrtletí roku 2023 přidal celosvětově 1,3 milionu předplatitelů a celkově jich má přes 230 milionů, na celém česko-slovenském trhu je aktuálně podle odhadů odborníků 2,5 milionu domácností, které si předplácí nějakou streamovací službu. Za čtyři roky jich podle Stoessela bude kolem čtyř milionů.

Z pohledu Netflixu to jsou příliš malá čísla, aby kvůli nim stavěl samostatnou byznysovou strategii, jeho hřištěm je ideálně celý svět nebo aspoň významné regiony či státy s mnoha desítkami milionů obyvatel. „To ale neznamená, že to není byznysově zajímavé pro nás. Naopak, je to velmi zajímavé,“ smějí se Stoessel se Švalkem.

Jejich ambice je taková, že nejpozději během roku 2025 dosáhne Voyo v Česku a na Slovensku na milion platících zákazníků. Dostat se tam chtějí s pomocí obsahové ofenzivy, která už začala úspěšnými, primárně pro internet tvořenými seriály jako Iveta, Případ Roubal, Král Šumavy nebo Guru, momentálně je v přípravě dalších sedmdesát projektů, kterých se diváci dočkají v dalších zhruba třech letech.

Takže zároveň chce být Voyo jedničkou na místním trhu streamovacích platforem? Netflix sice čísla za jednotlivé země nezveřejňuje, ale panuje kvalifikovaná shoda, kterou přiznávají i manažeři CME, že v Česku i na Slovensku je tak jako jinde ve světě s náskokem největší.

„Za pár let budeme mít milion předplatitelů. A pořád budeme dvojka za Netflixem, tak to prostě je. A my s tím nemáme vůbec žádný problém. Oni jsou velký globální hráč,“ zdůrazňuje francouzský byznysmen, který je současně hlavním architektem například toho, jak se skupina PPF rozpíná do byznysu s jachtami a loděmi.

Podle Dušana Švalka, který do CME přišel přesně před rokem poté, co strávil dlouhou dobu v Deutsche Telekom, je pravděpodobné, že si lidé v budoucnu, až se streamovací trh opravdu ustálí a nasytí, budou nejčastěji předplácet jednu lokální službu a jednu nadnárodní. „A mimochodem, na ten milion uživatelů bychom se rádi dostali dřív než na konci roku 2025. Vždycky musíte mít ambici růst rychleji, než co deklarujete veřejně,“ zdůraznil. Stoessel zase poznamenal, že svým způsobem jsou milionovému milníku na dohled už teď. To kdyby se sečetli digitální předplatitelé ze všech zemí, kde skupina působí.

Každopádně jejich optimismu nahrává to, že dosud Voyo rostlo velmi rychle, čemuž pomáhala synergie s Novou a intenzivní reklama, kterou služba měla k dispozici v rámci vysílání, jež denně sleduje zhruba třetina populace. Tato marketingová masáž je prý už ale nyní méně důležitá, protože se podařilo Voyo ukotvit v očích veřejnosti jako samostatný brand: „Čím dál větší roli hraje digitální marketing, ne robustní televizní inzerce.“

PPF a Nova Finanční skupina, kterou založil Petr Kellner a kterou po jeho smrti ovládá jeho rodina, Novu vlastní podruhé. Už jednou do ní majetkově vstoupila, a to v letech 2002 až 2005. Mimochodem právě na záchraně a uzdravení Novy se sblížil Jiří Šmejc, nynější šéf PPF, s Petrem Kellnerem. Dalším klíčovým mužem v tehdejším nováckém projektu byl dnešní ředitel České televize Petr Dvořák. Původně americká společnost CME byla investorem Novy od jejího vzniku v roce 1994, televizi ale po sporech Američanů s Vladimírem Železným ovládla PPF, která ji očistila a následně zase prodala… Ano, jak jinak, CME, která mezitím vysoudila na Česku několik miliard odškodného za zmařenou investici. A v roce 2020 se kruh uzavřel, když Kellner a spol. koupili CME a s ní i její mediální zlaté vejce, českou televizi Nova. Ta jen v roce 2021 vykázala čistý zisk miliardu korun.

Zároveň se ukazuje, že ekonomika se vyhne hlubší recesi a zasáhne ji jen mírné hospodářské zpomalení, což ambicím na dramatický růst Voya také pomůže. „Už to vidíme u inzerentů v lineárním vysílání, že jsou optimističtěji, co se budoucnosti týče. Nebojí se utrácet a to se postupně přelije i jinam,“ dodává Švalek, čímž potvrzuje i názory ekonomů. Ostatně o tom, že ekonomické zadrhnutí nebude tak drastické, jak se ještě před měsíci zdálo, potvrdil v CzechCrunch Podcastu i předseda Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.

Mimochodem, když je řeč o lineárním vysílání, tedy o klasické televizi a jejím striktně daném programu šířeném primárně terestrickým signálem: jak se mu daří vedle sílících služeb typu Voyo? „To je nejvtipnější, že žádné kanibalizování, kterého se mnozí báli, se neděje. Ano, čas, který lidé tráví u klasického vysílání, mírně klesá, jenže množství obsahu, který konzumují na streamovacích platformách nebo s pomocí opožděného přehrávání, roste mnohem výrazněji. I Voyo dnes lidé sledují primárně na televizích, ne na telefonech,“ upozorňuje Stoessel.

Takže je pravda, že Netflix a spol. nezabily televize, jak se mnozí báli, jen změnily chování lidí u nich? „Lidé dnes koukají na televizi čím dál více, přijímají přes ni více obsahu. Průměrný uživatel jen s Voyo stráví dvě hodiny denně,“ říká Stoessel nadšeně a nezapře, že ho média baví. Jestli je to společensky dobrá zpráva, že trávíme koukáním na filmy více času, je sporná otázka, pro byznys CME to ale pozitivní signál je, o tom není sporu, že? „Byznysově je to nesmírně zajímavá doba.“