Voyo má už půl milionu předplatitelů. V Česku rychle roste celý streamovací trh, dominuje Netflix

Na první pohled se mohlo zdát, že platit předplatné za možnost pouštět si nabídku televize Nova bez reklam a v některých případech s předstihem, nebude pro publikum zvyklé na tvorbu Netflixu či HBO zvlášť lákavé. Streamovací služba Voyo ale od předloňského roku vyrostla z nepříliš zajímavé na jednu z největších v Česku. A spolu s ní se rychle zvětšuje také celý lokální trh s předplacenou audiovizuální zábavou.

Zatímco loni v říjnu Voyo v Česku a na Slovensku hlásilo 400 tisíc účtů, nyní přesáhlo už půlmilionový milník. Nezapočítává přitom do toho sedmidenní bezplatné zkušební verze pro nové uživatele. Do tří let chce toto číslo zdvojnásobit.

Diváky láká z velké části stejným obsahem, který nalezneme v běžném vysílání Novy včetně sportovního programu. K tomu ale přidává také řadu exkluzivních titulů natočených přímo pro streamovací službu, jako je kriminálka Případ Roubal, komedie Národní házená nebo drama Jitřní záře. Mezi roky 2020 a 2022, kdy mu vedení mateřské firmy CME začalo věnovat více pozornosti, získalo Voyo v Česku a Slovensku asi 340 tisíc nových předplatitelů.

K plánovanému milionu mají pomoci desítky původních pořadů, z nichž některé se teď dočkaly bližšího představení. Specificky pro streamovací službu se chystá například šestidílná minisérie Miluju tě navždy, táta vycházející ze skutečného případu otce snažícího se zajistit spravedlnost pro zavražděného syna. Další řady pak dostane historické drama Král Šumavy: Fantom temného kraje.

Foto: Voyo První původní sérií Voyo Originál byl Případ Roubal s Hynkem Čermákem

Kromě toho Voyo dostane také původní dokumentární tvorbu, a to počínaje projektem dokumentaristy Mira Rema s pracovním názvem Lebo medveď. Novinka má sledovat fenomén medvěda hnědého na Slovensku, kde se toto zvíře kvůli své rozšířenosti často stává středem pozornosti médií i každodenních diskuzí. Celkově se pro Voyo a TV Nova má v současnosti připravovat 46 projektů včetně fantasy seriálu Vědma s Dagmar Havlovou a Jaroslavem Duškem nebo duchařské série Za domem v lese s Miroslavem Donutilem v roli léčitele.

Obecně je streamování v Česku zatím ve fázi velkého boomu. Podle zjištění Českého statistického úřadu počet předplatitelů streamovacích služeb loni dosáhl na 1,9 milionu lidí starších 16 let. To je o půl milionu více než rok předtím a dvojnásobek hodnoty z doby před dvěma lety. Naprostou většinu publika přitom pochopitelně tvoří mladší lidé mezi 16 a 34 lety. Snad i proto je popularita Voyo poněkud překvapivá, jelikož televize Nova boduje spíše u starších diváků.

Ostatní streamovací služby jako Netflix, HBO Max a Disney+ na dotazy CzechCrunche o jejich popularitě nereagovaly a svoje čísla pro jednotlivé trhy nezveřejňují. ČSÚ nicméně u Netflixu a HBO Max odhadoval před rokem asi půlmilionové publikum. Lze proto předpokládat, že dominují i nyní. Podle ČSÚ u nás mezi největší hráče patří také Amazon Prime Video a loni spuštěné Disney+.

Vzhledem k tomu, že streamování u nás stále využívá relativně malé procento lidí, je prostor pro růst jednotlivých služeb velký a aktuálně lze identifikovat hned několik faktorů, které mohou místním trhem do budoucna zamíchat.

Patří mezi ně například rozhodnutí Netflixu rozšířit svůj program na potlačování sdílení hesel. To znamená, že jeden placený účet má být vázaný pouze na jednu domácnost, případně jednoho či dva uživatele mimo ni za příplatek. Firma nový systém nedávno začala zavádět v Kanadě, na Novém Zélandu, v Portugalsku a ve Španělsku, další země mají přibývat.

Jelikož heslo sdílí prý téměř polovina uživatelů Netflixu, velkou otázkou bude, jak se tento krok podepíše na velikosti jeho uživatelské základny. Služba kvůli tomu nedávno snížila cenu předplatného ve více než třiceti zemích, Česko mezi nimi ale není.

Důležitým momentem je také příchod dvou nových streamovacích služeb Prima+ a SkyShowtime. Ačkoliv první představuje z velké části rebranding starší platformy iPrima, má jí být věnováno mnohem více pozornosti, například ve formě třinácti rozpracovaných exkluzivních seriálů a desítkách dalších v předvýrobní fázi. SkyShowtime, v Česku spuštěné před dvěma týdny, nabízí velké množství originální hollywoodské tvorby už nyní.