Všemi oblíbené tiramisu z 3D tiskárny. Italové ukazují, že i dezerty lze dělat netradičně

Italové milují jídlo, a proto i jeho příprava musí být pečlivá. Týká se to nejen jejich tradičních těstovinových pokrmů, ale samozřejmě i dezertů, například slavné piškotové stavby s nádechem kávy, která je zasypaná kakaem – tiramisu. Dnešní gastronomická doba je ovšem tak daleko, že ani k výrobě tiramisu nejsou potřeba lidské ruce. Stačí totiž 3D tiskárna, jak světu ukázali cukráři z italského městečka Villorba.

Použití 3D tisku pro přípravu jídel je sice stále velmi netradiční, ale rozhodně ne ojedinělé. Ostatně se stačí podívat třeba do Izraele, kde tamní kuchaři tisknou například hamburgery nebo steaky (vedle toho, že ještě experimentují s pěstováním masa v bioreaktorech Nemaso Rostlinné maso vzalo svět gastronomie útokem a vyrábí ho celá řada mladých… Více informací ). Gastronomie se jednoduše neustále posouvá a trojrozměrný tisk v ní může mít do budoucna velkou roli. A ví to i národ s jednou z nejlepších kuchyní světa – Italové.

V cukrářské škole v italském městečku Villorba nedaleko Trevisa se totiž rozhodli vyzkoušet něco netradičního. Vzali 3D tiskárnu a v rámci mistrovství světa v přípravě tiramisu ji naprogramovali tak, aby vytiskla „nejlepší tiramisu“ na základě receptu cukráře Stefana Serafiniho, který světové mistrovství v přípravě tohoto tradičního italského dezertu loni vyhrál. A výsledek měl být více než uspokojivý.

„Náš stroj nemění chuť ani kvalitu ingrediencí a není třeba ani toho, aby byly používány jakékoliv jiné suroviny než ty původní,“ zmínil Emilio Sepulveda, spoluzakladatel a šéf španělské společnosti Natural Machines, která za použitou 3D tiskárnou stojí a kterou nazývá jako „továrnu na miniaturní potraviny.“ Co bylo ale cílem tohoto experimentu?

Jednak šlo o zkoušku, zda se i cukrovinky dají na 3D tiskárnách vyrábět. To nicméně předloni potvrdili i Švýcaři z čokoládovny Barry Callebaut, která patří mezi největší výrobce čokolád a spolupracuje se světoznámými značkami jako Nestlé nebo Hershey. A jednak šlo o ukázku toho, že to nejlepší tiramisu na světě je možné vyrábět odkudkoliv – a výsledek bude originálu velmi podobný.