Vstup Porsche do F1 se odkládá na neurčito. Spojení se stájí Red Bull Němcům ujelo

Automobilka Audi potvrdila své zapojení do šampionátu F1 teprve před několik dny a už je tu další novinka týkající se snah koncernu Volkswagen naskočit do královny motorsportu. V květnu tehdejší šéf Volkswagenu potvrdil, že se do závodů chystá zapojit i Porsche. Jenže v jeho případě se tento plán začíná komplikovat.

Audi se do F1 zapojí prostřednictvím nových pohonných jednotek, které bude vyvíjet, vyrábět a dodávat prozatím nespecifikované závodní stáji. U Porsche se vědělo, že má zájem získat podíl v Red Bullu, tedy aktuálně nejúspěšnější stáji šampionátu. Spekulace hovořily o získání až 50procentního podílu ve stáji, která aktuálně vede v Poháru konstruktéru, a i její jezdec Max Verstappen stojí na vrcholu Poháru jezdců.

Jenže nyní Porsche vydalo prohlášení, ve kterém oznámilo, že jednání o možném spojení obou jmen již nadále nebudou pokračovat. Přesnější důvody značka neuvádí, hovoří jen o snaze dosáhnout partnerství nejen v technických otázkách, ale také těch týmových – a takové dohody nebylo možné dosáhnout.

Nicméně Porsche zanechává naději, že si do šampionátu najde cestu jinak. Oznámení je totiž zakončeno informací, že díky nadcházejícím změnám v pravidlech zůstává série F1 pro automobilku atraktivním prostředím. Důvodem je ostatně i stále rostoucí popularita šampionátů a velké peníze, které přitahuje.

Ona zmíněná změna pravidel se týká pohonných jednotek monopostů, které budou muset být od roku 2026 vybaveny více elektrifikovanými jednotkami spalujícími udržitelné palivo. A právě to by mohlo být pro Porsche jednou z cest, která bude do dění v F1 v budoucnu promlouvat.

V dubnu tohoto roku Porsche oznámilo, že na vývoj paliva, které kombinuje sílu vodíku s oxidem uhličitým, vyčlení až 1,7 miliardy korun. Pokud se mu podaří dotáhnout vývoj syntetického paliva ještě před rokem 2026, může se stát alespoň jeho dodavatelem. Vzhledem k jednáním s Red Bullem však budu ambice automobilky nejspíše daleko vyšší.