Audi se řítí do šampionátu F1. Královně motorsportu bude dodávat inovativní motory

O tom, že by se koncern Volkswagen mohl zapojit do Formule 1, se spekuluje již delší dobu. O potvrzení této informace se v květnu postaral někdejší šéf koncernu Herbert Diess. Prozradil, že by do šampionátu měly od roku 2026 naskočit hned dvě koncernové automobilky Porsche a Audi. Nebylo však jasné, jakým způsobem budou do závodů promlouvat. V případě Audi se to teď už ví. Jedné ze stájí bude dodávat inovativní pohonné jednotky.

Šampionát F1 čekají od roku 2026 díky novým pravidlům a snaze dosáhnout uhlíkové neutrality velké změny. Monoposty by totiž měly začít využívat syntetická paliva. Počítá se i s větší elektrifikací jejich motorů. To znamená komplexní překopání mechaniky a prostor pro zapojení zcela nových hráčů, čehož chce využit také Volkswagen.

Ten si totiž moc dobře uvědomuje rostoucí popularitu F1, která se začala těšit velké oblibě i ve Spojených státech. Za to vděčí Netflixu i chytrému marketingu nového majitele. F1 začala naplno využívat potenciálu sociálních sítí, závody proměnila na malé svátky sportu a kultury a také odkrývá mnohem více ze svého zákulisí.

Proto se Němci rozhodli, že do celého kolotoče začnou promlouvat skrze hned dvě ze svých automobilek. Jimi jsou Audi a Porsche. Jejich vlastní stáje by ovšem byly až příliš velkou senzací. Tomu odpovídá i nejnovější informace z Audi, která potvrdila, že se do F1 zapojí coby dodavatel pohonných jednotek.

Foto: Audi Nová pravidla znamenají možnost příchodu zcela nových jmen do F1

Pro tyto účely mělo již před časem v německém Neuburgu vzniknout zcela nové oddělení zaměstnávající přibližně 120 lidí. Tento počet by se měl postupně rozrůstat až na 300 s tím, jak půjde kupředu vývoj jednotky, který již probíhá přibližně půl roku.

Práce se týkají šestiválce o objemu 1,6 litru, který by měl mít jednodušší hybridní konstrukci uzpůsobenou ke spalování udržitelného paliva. Konvenční technika by měla motoru poskytovat výkon 544 koňských sil, elektrická pak navíc přihodí dalších 476 koníků.

Spalované palivo by mělo obsahovat složky získávané z udržitelných zdrojů, jako je komunální a zemědělský odpad, či z technologií pro zachytávání uhlíku z atmosféry. Spalováním tohoto paliva by se do vzduchu neměly dostávat žádné nové emise uhlíku. Do jednotky již navíc nebude instalován motorgenerátor využívající energii z výfukových plynů

Do roku 2025 může Audi do vývoje jednotky nalít maximálně 95 milionů dolarů, tedy přibližně 2,3 miliardy korun. Od roku 2026 se pak tato suma navýší na 130 milionů dolarů, tedy zhruba 3,2 miliardy korun, ročně.

Foto: Audi Spekuluje se, že Audi bude své motory dodávat stáji Alfa Romeo

Komu bude nová jednotka dodávána, Audi zatím neprozradilo. Partnerství bude oznámeno až koncem letošního roku. Hovoří se však o stáji Alfa Romeo, ve které by mělo Audi dokonce postupem času získat až 75% podíl.

Chuť nakupovat má také Porsche, které má ovšem spadeno na jinou stáj. Do hledáčku se mu dostal Red Bull, který v současné době vládne průběžnému pořadí v Poháru konstruktérů a jeho stájový jezdec Max Verstappen vévodí tabulce Poháru jezdců.

V případě Porsche se hovoří o koupi 50 % stáje Red Bull, čímž by v šampionátu vznikla poměrně nevšední situace. Koncern by zde ovládal dvě stáje najednou, které by ovšem stály proti sobě. Je tedy jasné, že se od roku 2026 můžeme v F1 těšit na novou, nevšední podívanou.