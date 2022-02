Vstupte do jiné dimenze. Nový Doctor Strange se blíží a Disney na něj láká dalším velkým trailerem

Brány paralelních světů jsou otevřeny. Jedna z nejočekávanějších marvelovek letošního roku, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se blíží. A aby Disney na nová dobrodružství čaroděje s tváří Benedicta Cumberbatche náležitě navnadilo, posílá ven další velký trailer, kterým láká na pořádnou květnovou jízdu lemovanou velkými hrozbami.

Marvel s konceptem paralelních světů, ve kterých se míchají události z minulosti s přítomností nebo s paralelní realitou, rád experimentuje. Typickým příkladem je nejnovější Spider-Man, jenž se stal jedním z nejvýdělečnějších filmů všech dob a ukázal jinak ztřeštěného Petera Parkera v poněkud dospělejší roli. Tím ale Disney zdaleka nekončí.

Paralelní světy úzce souvisí také s doktorem Strangem, který v novém superhrdinském snímku brány do jiných dimenzí otevře – a vyvolá tím na Zemi velkou paniku. Podobně jako předchozí trailer na Doctor Strange in the Multiverse of Madness i ten aktuální nabízí pohled do chaosem pohlceného světa, což bude největší výzva k řešení.

Na hrozby přicházející z paralelních vesmírů, okolo kterých se bude novinka točit, však nebude doktor Strange sám – sekundovat mu bude i Wanda Maximoff z Avengers, taktéž obdařená magickými schopnostmi. Celkovou temnotu filmu pak doplní i skutečnost, že hrdinové (včetně Strangeova parťáka Wonga) moc znalostí o paralelních vesmírech nemají.

Americká premiéra filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness v kinech je naplánována na 6. května. Do českých sálů podle informací distributora dorazí o den dříve než ve Spojených státech, tudíž 5. května.