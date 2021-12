O paralelních světech víme děsivě málo. Disney ve velkém traileru láká na nového Doktora Strange

S konceptem paralelních světů, ve kterých se míchají události z minulosti s přítomností nebo paralelní realitou, si Marvel ve svých dílech rád pohrává. A evidentně to bude dělat i nadále – alespoň podle traileru na očekávaný film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, který Disney vypustilo dnes a láká v něm na pořádnou jízdu, která se do kin dostane už v květnu příštího roku.

Doktora Strange, jednoho z nejmocnějších čarodějů univerza Marvelu, znovu ztvární britský herec Benedict Cumberbatch. Na hrozby přicházející z paralelních vesmírů, okolo kterých se bude novinka točit, však nebude sám – jak ukazuje trailer, sekundovat mu bude i Wanda Maximoff z Avengers, taktéž obdařená magickými schopnostmi.

Ve zhruba dvouminutové ukázce je možné vidět, že se naruší strukturální integrita světa a do „přítomnosti“ budou pronikat příšery z jiných dimenzí. Vedle děsivého monstra s chapadly dokonce i alternativní (a zlá) verze samotného Stephena Strange, která se původně objevila v animovaném seriálu What If… na streamovací službě Disney+.

Z traileru je možné vypozorovat, že nová marvelovka bude velmi temná a nevyzpytatelná, a to hlavně z toho důvodu, že hrdinové filmu (včetně Strangeova parťáka Wonga) moc znalostí o paralelních vesmírech nemají. „Multiverse je koncept, o kterém víme až děsivě málo,“ zní z traileru.

Divákům však paralelní světy zase tak neznámé být nemusí – naposledy se objevily v novém Spider-Manovi s přídomkem Bez domova, který boří jeden rekord za druhým a představuje Petera Parkera jako člověka, který pomalu dospívá a přebírá odpovědnost za své činy (nebo ne?). Multiverse pronikl i do seriálu WandaVision nebo Loki, stěžejní roli měl také v oblíbeném animáku Spider-Man: Paralelní světy, který bude mít pokračování.

Americká premiéra filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness v kinech je naplánována na 6. května příštího roku. Do českých sálů podle informací distributora dorazí o den dříve než ve Spojených státech, tudíž 5. května.