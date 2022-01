Velkých filmových událostí jsme za posledních pár let zažili docela dost. Od Tenetu přes poslední bondovku s Danielem Craigem nebo deváté Rychle a zběsile až po Dunu. Žádný z těchto filmů ale nedosáhl byť jen na polovinu finančního úspěchu Spider-Mana: Bez domova. Snímek, který představuje vyvrcholení několika generací příběhů o pavoučích hrdinech, do kin sice vtrhnul až na sklonku loňského roku, už nyní se ale stal šestým nejvýdělečnějším filmem všech dob.

Třetí Spider-Man s Tomem Hollandem v hlavní roli platil už dlouho před premiérem za hit, jeho vstup do kin ale přesto překvapil. Snímek, v němž se superhrdina v červenomodrém obleku musí postavit hordě nepřátel z alternativních vesmírů, jen za první víkend vydělal více než většina blockbusterů uvedených za pandemie celkově. Zhruba o týden později překonal hranici miliardy dolarů, což se hollywoodskému filmu naposledy podařilo v roce 2019, tedy ještě v době před covidem.

Postupně sice začaly jeho příjmy klesat, stále se ale pohybovaly v řádu několika milionů dolarů denně a s přehledem dominovaly týdenním i denním žebříčkům. Spider-Mana se podařilo překonat až pokračování legendární hororové ságy Vřískot, které do kin vstoupilo před necelými dvěma týdny. Nevydrželo to ale dlouho – nyní, více než měsíc po premiéře, je Bez domova opět na vrcholu.

Benedict Cumberbatch a Tom Holland ve filmu Spider-Man: Bez domova Foto: Falcon

Kromě aktuálních žebříčků se filmu podařilo vystoupat vysoko také v těch historických. Například si připsal třetí nejúspěšnější premiéru všech dob a druhou nejsilnější ve Spojených státech – to vše za globální pandemie. A co víc, k dnešnímu dni má Spider-Man: Bez domova na kontě celkem už téměř 1,7 miliardy dolarů (43 miliard korun), což ho řadí na šesté místo mezi nejvýdělečnějšími filmy vůbec. To bude nejspíš zároveň jeho finální pozice, na páté Avengers: Infinity War mu chybí více než 300 milionů dolarů.

Právě vyvrcholení ságy o Avengers, první díl nové trilogie Star Wars, Avatar a Titanic jsou jedinými filmy, jejichž globální příjmy Bez domova překonávají. Sony a Marvel, které stojí za jeho vznikem, evidentně připravily dokonalý fanouškovský zážitek, jehož koncept setkávání se s některými postavami ze starších spidermanovských filmů umožnil připomenout si jejich silné stránky, a zároveň nabídl i něco nového.

Objevila se ovšem i kritika, právě kvůli sázce na nostalgii. Najít lze také nejedno srovnání s o týden později uvedeným čtvrtým Matrixem Resurrections, který nekonečné rozšiřování franšíz a tvorbu podle hesla „pokud to není rozbité, neopravuj to“ otevřeně tematizuje a dělá si z nich legraci. Většina reakcí kritiky i publika nicméně byla více než pozitivní a i kdyby, v Disney, jemuž svět Marvelu patří, jde nakonec hlavně o čísla a rozvíjení franšízy.

V souvislosti s tím vedení Sony Pictures, jemuž v komplikovaném vlastnickém propletenci patří část práv na značku Spider-Man, ujistilo, že byť se jedná o vyvrcholení spidermanovské trilogie s Tomem Hollandem, neznamená to pro jeho postavu konec. Studio prý už nyní spolu s hercem připravuje minimálně ještě jednu další trilogii. (pozor, následuje spoiler) Představitel jedné ze tří verzí superhrdiny, Andrew Garfield, přitom v podcastu Happy Sad Confused nedávno zmínil, že je rozhodně otevřený možnosti opětovného setkání všech Spider-Manů v jednom filmu.

Marvelovský filmově-televizní vesmír se Spider-Manem: Bez domova také konečně naplno rozjel svoji čtvrtou fázi, kde je jedním z hlavních motivů multiverzum a střety paralelních světů. Disney nedávno vydalo trailer na snímek Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Překračování hranic jednoho světa by se podle všeho mělo objevit i ve filmu Thor: Love and Thunder chystaném na letošní červenec.