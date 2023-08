Myslel si, že to má pod kontrolou. Když ale zničehonic upadl do transu a „přeskočil všechny fáze najíždění drog“, poznal sílu metakvalonu, známého i pod obchodní značkou Quaalude. Nemohl ani stát, natož chodit, tak se plazil – potřeboval se aspoň dostat ke svému autu, aby odjel pryč. Z drogového trápení Jordana Belforta pak Leonardo DiCaprio udělal jednu z nejlepších scén Vlka z Wall Street. A právě vůz, k němuž se neobratně sunul, teď fanoušci mohou získat.

Vlk z Wall Street se hemží skvělými scénami a hláškami. Ať už jde o návštěvu federálních agentů na přepychové jachtě Jordana Belforta, burzovního makléře, okolo kterého je film postaven, nezapomenutelný Belfortův proslov před zaměstnanci makléřského domu Stratton Oakmont, nebo právě moment, kdy Leonardo DiCaprio sehrál dost možná nejzvláštnější scénu ve své bohaté herecké kariéře.

Prim v ní hrálo auto, a to ne tak ledajaké. Protože se snímek z režisérského pera Martina Scorseseho točil hodně okolo luxusního životního stylu, i auta v něm musela být pořádná. V tomto případě šlo o Lamborghini Countach, konkrétně jeho výroční edici, které bylo vyrobeno jen na zhruba šest set modelů, přičemž pouhých dvanáct z nich bylo dodáno do Spojených států. A dva exempláře padly na natáčení právě Vlka z Wall Street.

Že jde o unikátní vůz, je znát hned na první pohled. Supersporťák z dílen kultovní italské automobilky je provedený v konfiguraci s bílým lakem Bianco Polo, ve stejné barvě má i vnitřek, jeho dveře se samozřejmě otevírají nahoru, a navíc má speciální, výrazné nárazníky, které kvůli vyšší bezpečnosti na cestách vyžadoval tehdejší americký zákon. Žádné jiné auto by Belfortův dekadentní život nedoplnilo tak jako Countach.

První kus měl být během natáčení značně poškozen, protože se musela sehrát scéna, jak s ním zdrogovaný makléř naráží do všeho, co mu přijde pod kola. Vedou se však debaty, jestli právě na tento crash test byl použit skutečný model, nebo replika. Druhý kus ale měl zůstat zcela nepoškozený a byl využíván pro několik prostřihů. A právě o ten nyní mohou soupeřit skalní fanoušci Vlka z Wall Street nebo Lamborghini, protože jde do dražby. Zkusí si šťastlivec otevřít dveře nohama?

Známá aukční síň Sotheby’s chystá v New Yorku událost, na které se vůz s číslem šasi KLA12722 bude dražit. Očekává se, že by cena mohla atakovat hranici okolo dvou milionů dolarů, tedy zhruba 44 milionů korun. „Scorsese, DiCaprio, Lamborghini, New York… To všechno tvoří neuvěřitelný rodokmen,“ říká Gord Duff ze Sotheby’s k aukci, která má proběhnout letos v prosinci a objeví se na ní i několik dalších aut podobných kvalit.