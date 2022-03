Za kapitánským kormidlem americké společnosti Disney stál Bob Iger patnáct let, během kterých z ní udělal jednu z největších továren zábavního obsahu na světě. A když z ní předloni odcházel, nejvíc se těšil na to, jak se bude v klidu probouzet v posteli a užívat si volna. Prý prvního pořádného volna od doby, co odchodil osmou třídu základní školy. Teď ovšem ostřílený manažer a ústřední postava impéria jménem Disney bude vstávat znovu do byznysových dní, protože se bude podílet na virtuálním vesmíru.

Nebýt Boba Igera, patrně by Disney nemělo takové jméno, jaké má dnes. Byl to právě on, pod jehož vedením společnost sjednala drahé nákupy popkulturních značek jako Pixar, Marvel nebo Star Wars, díky nimž vystřelila na vrchol Hollywoodu. Mimochodem byl také osobou, která kupředu tlačila streamování filmů a seriálů – a zasloužila se o vznik platformy Disney+, která brzy (a plná originálního obsahu) zavítá i do Česka.

Má tak spoustu zkušeností, které může aplikovat dál – a také bude. Ovšem místo usednutí do teplého místečka v dalším kolosu to nyní Bob Iger vyzkouší v jiné lize. V té startupové. Coby investor a člen představenstva začíná v mladé americké firmě Genies, která se zabývá vývojem digitálních avatarů určených pro takzvané metaverzum, respektive virtuální vesmír, kde by lidé mohli žít své životy v digitálním prostředí.

„Vždycky mě přitahovalo propojení technologií a umění. Genies nabízí jedinečné a přesvědčivé možnosti, jak využít sílu této kombinace k novým formám kreativity, vyjádření a komunikace,“ uvedl Iger a rovnou svou první velkou byznysovou aktivitu po odchodu z Disney oslavil na Twitteru, kde sdílel fotku avatara, který byl vyroben právě technologiemi tohoto startupu. A využití může být různé.

Původem losangeleská firma se zatím zaměřuje na mobilní aplikaci, ve které si uživatelé mohou tyto digitální avatary tvořit. Následně je mohou používat na různých sociálních sítích nebo kdekoliv, kde to uznají za vhodné. Genies nicméně věří, že jeho budoucnost je hlavně v metaverzu, o kterém se začalo mluvit především v souvislosti s velkými plány tvůrce Facebooku Marka Zuckerberga.

The Web 3.0 version of me…thanks to @genies. I’m learning a ton and looking forward to helping them fulfill their vision. pic.twitter.com/CxcPVaNL9b — Robert Iger (@RobertIger) March 14, 2022

V digitálním prostředí by skuteční lidé mohli se svými digitálními podobiznami interagovat s ostatními, nakupovat oblečení, chodit na procházky a tak podobně. Proto americký startup, založený v roce 2017, chce mít náskok oproti ostatním (na trhu s avatary dělá velké vlny i Čech Robin Raszka se startupem Facemoji) – jeho digitální postavičky by totiž měly žít v novém „ekosystému“, kde mají vše potřebné od oblečení přes doplňky až po větší majetek.

Devětadvacetiletý spoluzakladatel Genies Akash Nigam pak věří, že k tomu všemu mu nejlépe (alespoň po stránce kreativity a produktového řízení) pomůže právě dlouholetý šéf Disney. Bob Iger bude ve startupu, který na své fungování nasbíral už 100 milionů dolarů v investicích, bude fungovat i jako poradce.