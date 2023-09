Vychází kniha o Elonu Muskovi. Má komplex epického hrdiny a je jako postava z komiksu, říká životopisec

Henry Kissinger, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs. Jednasedmdesátiletý novinář a spisovatel Walter Isaacson má za sebou díla, která popisují životy těch nejvýznamnějších osobností naší historie. Z mnoha z nich se staly bestsellery a mezi nejprodávanější knihy bude patrně patřit i ta nejnovější, která vychází právě dnes. Jde o biografii Elona Muska, kterého známý autor dva roky bedlivě sledoval. A jelikož jde o jednu z nejsledovanějších osob planety, zájem je velký. Na Amazonu už je teď očekávaný titul nejprodávanější a vášně vzbudilo několik úryvků, které byly před vydáním zveřejněny v médiích.

Walter Isaacson strávil s nejbohatším mužem planety dva roky, aby mohl sepsat knihu, která je jednoduše nazvaná Elon Musk a která stylizací obálky připomíná tu o Stevu Jobsovi z pera stejného autora. Isaacson s Muskem trávil čas v jeho společnostech Tesla i SpaceX, hodiny si povídal jak s ním, tak s jeho rodinou, přáteli, spolupracovníky i protivníky a byl nablízku, když dnes dvaapadesátiletý vizionář kontroverzním způsobem přebíral společnost Twitter, kterou v posledních měsících přejmenovává na X. V knize se nezapomíná ani na Muskovo dětství a dospívání, které se odehrávalo v Jižní Africe a nebylo snadné.

„Kniha začíná překvapivě těžkým dětstvím v Jižní Africe s otcem, který je Darth Vader a který je stále naživu, ale Elona pronásleduje každý den,“ uvedl Isaacson v podcastu s technologickou reportérkou Karou Swisher. V rozhovoru pro The New York Times se zase rozpovídal o tom, jak se během psaní a sledování Muskova života potýkal s jeho měnící se osobností a nevyzpytatelnou povahou. „Věděl jsem, že je rtuťovitý a impulzivní. Ale když jsem ho viděl zblízka, zejména poté, co se začal věnovat Twitteru, byla to mnohem více vzrušující jízda,“ prohlásil Isaacson.

Největší vášně dosud vzbudil publikovaný úryvek, který popisoval roli satelitní sítě Starlink, již Musk provozuje v rámci vesmírné společnosti SpaceX, v rusko-ukrajinské válce. Podle Isaacsona měl údajně zmařit útok ukrajinského dronu na ruské lodě, když poblíž Krymu Starlink vypnul. Musk se díky své satelitní síti rázem ocitl de facto uprostřed válečné vřavy, vyměňoval si šifrované zprávy s vrcholnými představiteli několika států a mohl svými rozhodnutími ovlivnit dění na frontě.

Starlink byl přitom dle jeho slov určen k tomu, aby lidé po celém světě mohli sledovat Netflix, a ne zabíjet lidi. Když se tento úryvek objevil v médiích, Elon Musk na své síti X vzkázal: „Ukrajinské vládní orgány požádaly o nouzovou aktivaci Starlinku až do Sevastopolu. Zjevným záměrem bylo potopit většinu kotvící ruské flotily. Pokud bych jejich požadavku vyhověl, pak by se SpaceX výslovně podílela na závažném válečném aktu a eskalaci konfliktu.“

Walter Isaacson v rozhovoru pro The New York Times popsal, jak objekt jeho dvouletého pozorování takové situace vnímá. „Má epické vnímání sebe samotného, skoro jako by byl komiksovou postavou, která má na sobě trenky navrch a snaží se zachránit svět. Ale překvapilo mě, jak si najednou uvědomuje, jak je těžké mít takovou moc – například kontrolu nad tím, kde může být Starlink použit Ukrajinou,“ uvedl životopisec. „Má komplex epického hrdiny, o kterém žertuje a je si ho vědom,“ dodal Isaacson s tím, že kdyby Musk netoužil svůj příběh zmapovat, nenechal by uznávaného autora dva roky působit po jeho boku.

Walter Isaacson říká, že se mu až na výjimky, kdy se ve SpaceX zacházelo s utajovanými dokumenty, ke kterým neměl potřebnou prověrku, nestalo, že by ho Elon Musk vykázal z místnosti nebo své blízkosti: „Čekal jsem na to a byl jsem upřímně překvapen, když se to nestalo. Pořád jsem čekal, že řekne: ‚Už musíš odejít.‘“ Zároveň podle bývalého ředitele CNN a editora magazínu Time platí, že neexistuje jen jeden Elon Musk. „Má mnoho nálad. Jsou chvíle, kdy se vidí epicky, a jsou chvíle, kdy si řekne: ‚Dobře, musím být opatrnější,‘“ dodává Isaacson.

Kniha Elon Musk oficiálně vychází v úterý 12. září a stojí za ní nakladatelství Simon & Schuster. Například na Amazonu je k dispozici v pevné vazbě za necelých 22 dolarů (500 korun) a v elektronické verzi pro Kindle za necelých 17 dolarů (necelých 400 korun). Knihu má v originálním znění v nabídce také řada českých knihkupců a obchodů, český překlad vydá nakladatelství Práh již brzy, a to 18. října. V předprodeji si ho můžete objednat za 559 korun.