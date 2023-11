Vychází velkolepá hra o české historii. V Last Train Home prožijete příběh legionářů za války v Rusku

Uložit 0

Právě vyšla nejočekávanější česká hra roku. Na strastiplnou cestu zamrzlým Ruskem se vydal vlak československých legionářů ve strategii Last Train Home. S českým dabingem, českými herci a hratelností, která kombinuje velení vojákům v taktických bojích se strategickým rozhodováním o výzbroji, výcviku a postupu obrněného vlaku.

První světová válka skončila. Čechoslováci slaví nezávislost na rakouském mocnářství. Krvavý konflikt utichá… ale ne v Rusku. Tam se rozhoří občanská válka mezi rudými bolševiky a carskými stoupenci, takzvanými bílými. A uprostřed jejich střetu se na dlouhou pouť domů přes transsibiřskou magistrálu vydávají do své mladé vlasti českoslovenští legionáři. Do jejichž čela se postavíte v právě vydané české hře Last Train Home, která prověří vaše velitelské schopnosti.

Strategie od brněnského studia Ashborne Games právě vyšla na Steamu a GOGu za 849 korun a míří na všechny, kdo mají rádi taktizování tváří v tvář ruské přesile i rozhodování o tom, který voják se svými schopnostmi hodí více do boje a který má naopak vlohy třeba pro opravování vlaku. Last Train Home navíc mix herních žánrů – v jádru je realtimovou strategií, ale řešíte dovednosti a rozhodnutí jako ve hrách na hrdiny – obohacuje o představení málo prozkoumávané kapitoly české historie.

„Dělat hru zasazenou do československých dějin je speciální v tom, že lidé do toho dávají srdíčko. Věřím, že je tam cítit ten správný patriotismus,“ říká pro CzechCrunch šéf vývojářů Petr Kolář. „Kdybychom dělali hru z Divokého západu, tak vyšleme do zámoří sbírat informace malý tým. Ale takhle je nám uvažování vojáků mnohem bližší, přístup do archivů mnohem snazší,“ dodává šéf Ashborne Games.

Herní a historický zážitek Last Train Home doplňuje filmovými scénami, v nichž se v roli legionářského důstojníka objeví například i známý herec Karel Dobrý. Pro dosažení co největší autenticity brněnští vývojáři spolupracovali s Československou obcí legionářskou, jež provozuje oblíbený projekt Legiovlak nebo pražské Muzeum československých legií. Právě sázka na skutečné, ale spíš méně známé dějiny má být velkou devizou prvotiny od Ashborne Games, jejichž studio jsme nedávno navštívili.

„Věřím tomu, že Last Train Home může hráče něco nového naučit. Ukázat, kdo českoslovenští legionáři vůbec byli. Na školách se o nich moc nedozvědí, v zahraničí o nich nevědí skoro vůbec,“ míní Kolář. „Ale současně má legionářská anabáze i světový potenciál. Je to silný příběh o návratu domů přes nepřátelské území. To rezonuje už od dob řecké mytologie a Odysey, relevantní je to i pro americké publikum, vlastně pro všechny země, které mají zkušenost s válkou,“ dodává.

Ústupkům historie kvůli hratelnosti bylo podle vývojářů minimum, naopak příběhy některých postav jsou přímo inspirované osudy skutečných legionářů. Hra obsahuje dokonce i encyklopedii. Avšak stále má především poskytnout videoherní zábavu. „Podívat se na tuto část dějin je zajímavé, ale hráči si Last Train Home užijí i jako výzvu. Hra rozhodně není jednoduchá. Obtížnost si sice můžete upravit, ale stále musíte správně vyvážit nasazení vojáků do boje i při správě vlaku,“ vysvětluje Kolář.

Ashborne Games vznikli před třemi lety v Brně, podle dřívějších informací měl Last Train Home rozpočet 150 milionů korun. S blížícím se datem vydání nicméně vývojáři nechávali cenu vývoje bez komentáře. Last Train Home je jejich prvním projektem, tým má však bohaté zkušenosti. Jeho jádro tvoří bývalí zaměstnanci Bohemia Interactive, sám Kolář tam pracoval například na sérii Arma nebo na střílečce Vigor. Ashborne Games patří pod skupinu Embracer stejně jako i tvůrci jiné hry zasazené do české historie, Warhorse Studios s Kingdom Come: Deliverance.

V CzechCrunchi už jsme si Last Train Home zahráli. Na verdikt plnohodnotné recenze toho testování ještě nebylo dost, ale kombinace žánrů se povedla. Kromě fanoušků domácí herní tvorby by mohla zaujmout příznivce titulů jako Frostpunk, Company of Heroes nebo Commandos. Novinka sice nejde tak do hloubky ve svých jednotlivých částech jako striktně bojové či naopak pouze strategické hry, ale v kombinaci s lákavým historickým zasazením je velice zábavná.

Podobně to vidí i první domácí recenze. Last Train Home si na serveru Games.cz vysloužil dokonce devět z deseti bodů: „Skvěle kombinuje napínavou strategii a správu obrněného vlaku plnou těžkých rozhodnutí a dramatických misí. Bezesporu patří mezi to nejlepší, co se u nás v poslední době urodilo.“ Stejně hru hodnotil magazín Zing: „Fantastický mix realtime strategie a survivalu, v němž se naplno vžijete do role československých legionářů.“

Střídmější počet bodů udělil herní web Vortex. „Dva zcela odlišné režimy možná nejsou propracované tak, jako kdyby se jednalo o dvě samostatné hry, ale udrží vaší pozornost několik desítek hodin, což je atribut, kterým se nemůže pochlubit každá hra.“ zní shrnutí jeho recenze završené známkou 7 z 10. K vícero bodům by pomohla lepší umělá inteligence či větší váha vašich herních rozhodnutí.

Rozhodnutí, jestli si Last Train Home pořídit, každopádně usnadňuje i cena hry od Ashborne Games. Místo v legionářském vlaku vás dokonce v premiérovém týdnu vyjde o patnáct procent levněji než při pozdějším nákupu. Last Train Home je dostupný pro PC na platformách Steam a GOG za 849 korun. Vyrazíte do Vladivostoku?