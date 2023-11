Vyčistíme oceány, vyčistíme řeky. Mladému Nizozemci věří i Coldplay, podpoří jeho snahy v Asii

Uložit 0

Miliony lidí po celém světě je milují – a když budou pokračovat v tom, co dělají, zřejmě si je oblíbí i matka příroda. Je to právě britská hudební skupina Coldplay, která nejen vyrábí hit za hitem, ale také pracuje na tom, aby její koncerty co nejméně zatěžovaly životní prostředí. A pro své tažení za lepší kondici planety se teď opět spojila s firmou, která ve velkém doslova vyjíždí na oceány a vytahuje z nich odpadky.

Jak Coldplay přistupují k ochraně Země, ukazují hlavně na aktuálně probíhajícím turné, na kterém prezentují svou poslední desku Music of the Spheres. V létě, tedy více než rok po zahájení, Coldplay uvedli, že se jim povedlo snížit produkci oxidu uhličitého o téměř polovinu oproti koncertní šňůře, kterou měli v letech 2016 a 2017. Aplikovali přitom principy, o kterých všichni moc dobře ví.

Provoz každé show se tak snaží pohánět udržitelnou elektřinou získanou ze slunce, do toho jim pomáhají i fanoušci, kteří generují energii na zvláštních tanečních plošinách či rotopedech pod pódiem, kde se mění kinetická energie na elektrickou, a přebytek ukládají do baterií. Dále nahrazují jednorázové kelímky těmi znovupoužitelnými z hliníku.

Spolu s tím návštěvníky vyzývají, ať si na koncert berou vlastní lahev na pití, přičemž spotřebu vody se snaží omezovat i tím, že cíleně snižují tlak na toaletách, aby se tolik neplýtvalo, například během splachování. Do toho se kapela se svým realizačním týmem snaží cestovat komerčními lety – a když to nejde, v privátních tryskáčích lpějí na udržitelném palivu.

Coldplay mají okolo svého ekologického cítění postavený celý program, jen o nich to ale není. Autoři nadčasových hitů jako Viva la Vida, Shiver nebo Yellow uviděli inspiraci také u projektu The Ocean Cleanup, který vznikl s cílem čistit oceány od obrovského množství odpadu, jenž se hromadí zejména mezi Kalifornií a Havají, na ploše třikrát větší než Francie.

Původem nizozemský startup, založený tehdy osmnáctiletým Boyanem Slatem, navíc nesbírá peníze a pozornost světa jen na planých řečech, ale pravidelně ukazuje reálné výsledky svého konání. V oceánech se mu již skrze masivní sítě podařily zachytit tisíce tun odpadků, které vyváží na pevninu a často z nich vyrábí další použitelné produkty.

Před pár lety navíc pochopil, že oceány slouží spíš jako skládka pro odpad, který se do nich dostává z říčních toků. A tak vymyslel speciální plavidla vybavená sběrným systémem, která uklízí řeky v jedněch z nejznečištěnějších oblastí světa, typicky těch v Asii. Protože ale projekt funguje jako nezisková organizace, potřebuje financování – a tak přišli na scénu Coldplay.

Už v roce 2018 se slavná britská kapela s The Ocean Cleanup spojila, aby podpořila říční plavidlo operující v Malajsii. Teď na partnerství navazuje další podporou a stane se tím, kdo zajistí provoz systému s názvem Interceptor 020, který čistí řeku Cisadane v Indonésii. „Je pro nás vzrušující spolupracovat s Coldplay,“ řekl ke spolupráci Slat.

„Jsme rádi, že se na naší palubě objevili a že společně s nimi můžeme tak výrazně bojovat proti znečištění plastem,“ doplnil šéf perspektivního ekologického projektu z Nizozemska, který má aktuálně v Asii v provozu devět plavidel, jež sbírají odpad v tempu okolo sto tisíc kilogramů za měsíc a doplňují tak obří síť v Paficiku.

Coldplay spolu s tím budou pokračovat v promítání záběrů z čistění světových vod na svých koncertech, což už několikrát udělali i během aktuálního turné, aby zvýšili povědomí o hrozbách masového znečišťování. Zároveň se ale hodí dodat, že Coldplay nejsou jedinými hudebníky, kteří se o lepší kondici Země zajímají.

Ukázala to i slavná zpěvačka Billie Eilish během turné Happier Than Ever, během kterého její tým spolu s organizací Reverb vypočítal, jaké množství oxidu uhličitého vyprodukovalo, aby mohl řešit kompenzaci. Na koncertech se pak nabízelo výhradně veganské jídlo (to nespotřebované bylo darováno potřebným) a také si fanoušci mohli kupovat tematické oblečení vyrobené z již použitých tkanin.