Vyhlášené citrony se stěhují na Masaryčku. Iveta Fabešová bude mít v budově kavárnu i malou akademii

Po rozvodu přišla o všechen cukrářský byznys, který se jí podařilo vybudovat pod značkou IF Café. Nakonec to ale Iveta Fabešová nevzdala a nejen ikonický dezert v podobě citronu začala dělat pod svým vlastním jménem ve Werichově vile na Malé Straně. Navzdory tomu, že cena dezertů tu atakuje dvě stě korun, je byznys úspěšný. A to tak, že se rozhodla otevřít ještě druhou pobočku v Praze.

Pro svoji novou cukrárnu si Iveta Fabešová vybrala budovu, za kterou stojí další výrazná žena. IF se totiž stěhuje na Masaryčku, do jedné z posledních budov, které navrhla slavná architektka Zaha Hadid. „Penta nás oslovila už před dvěma lety, kdy projekt vznikal. V té době jsem s díky odmítla, protože jsme byli krátce po otevření Werichovy vily a já cítila, že není ten správný čas. Postupně jsem si ale uvědomovala, že potřebujeme krásnou moderní výrobu. Nakonec jsme se domluvili,“ líčí pro CzechCrunch Fabešová.

Nová kavárna bude umístěná v zadní části budovy, blíž k Florenci. Cukrářka tu zabere rovnou dvě patra. V tom horním bude cukrářská výroba, ale i malá akademie, v tom spodním padesát míst k sezení. „Koncept bude podobný tomu ve Werichově vile, víc se ale budeme zaměřovat na zákazníky z kanceláří, kteří si budou moci odnést spoustu našich produktů s sebou. Upravujeme také koncept snídaní,“ dodává Fabešová. Pobočka by měla otevřít v průběhu června.

Foto: Facebook Ivety Fabešové Na Masaryčce přibude vyhlášená cukrárna

Zákazníci se tak mohou těšit na zhruba stejnou nabídku jako na Kampě. To znamená, že kromě typického Lemonu to bude také Mandarinka, což je bezlepkový medový piškot s mandarinkovým krémem, Saturn, dezert připravený z kokosové pěny s náplní z ananasu, nebo Pistáciový entremet, jehož poleva i piškot jsou z pistácií. Na Masaryčce by k tomu ale mělo přibýt také více snídaňového pečiva.

„Iveta Fabešová je ikona českého cukrářství a její podnik ve Werichově vile je vyhlášený, na novou pobočku se tak velmi těšíme,“ uvedl Miloš Kocián ze společnosti Penta Real Estate. Masaryčka sice otevřela už loni na přelomu léta a podzimu, teprve letos by se ale měla zaplnit. Aktuálně je obsazená z 92 procent. V budově blíž k Masarykovu nádraží zbývá už jen jedna menší jednotka, v budově blíž Florenci pak dvě větší plochy.

Kromě cukrárny Ivety Fabešové by se měla do budov nastěhovat také zmrzlinárna Puro Gelato, korejský koncept Hansik a další. Dohromady tu bude asi devět gastroprovozů. Před pár dny se tu otevřela také klinika neinvazivní medicíny IEM Spa, koncem března se sem nastěhuje světový výrobce dronů DJI. Brzy by měla přibýt i prodejna české sklářské značky Crystalex.

„Ve druhé polovině roku bude dokončena také vyhlídková terasa na střeše Masaryčky,“ dodává Kocián. Tam bude bar ze skupiny Barock, která v Praze provozuje restauraci Danielas na Malém náměstí. V přízemí bude mít také braserii.