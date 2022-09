Vykutálená káva. Švýcarská společnost představila kompostovatelné kapsle obalené řasou

Kávové kapsle zažívají v posledních letech ohromný rozmach. V loňském roce se hodnota tohoto segmentu vyšplhala na necelých deset miliard dolarů a poslední průzkumy trhu počítají s tím, že do roku 2026 vzroste na 16,7 miliard dolarů. Jenže i přes to, že kapsle jsou příznivé pro uživatele, jelikož si díky nim mohou rychle a pohodlně dopřát kofeinové oblažení, nemají tak pozitivní vliv na životní prostředí. To se nyní snaží změnit společnost CoffeeB, která představila svoje ekologické kávové kuličky.

Ačkoliv to na první přečtení možná zní zvláštně, jakákoliv snaha vyvinout udržitelnější produkt je v dnešní době důležitá. Recyklace klasických kávových kapslí totiž není tak prostá. Jen přibližně pět procent z nich je cele vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Nejsnazší proces recyklace umožňují hliníkové kapsle, nejčastěji se však vyrábějí kombinací vícero materiálů, což možnost recyklace značně komplikuje.

Některé společnosti zavedly vlastní recyklační schémata, do nichž se mohou zákazníci zapojit, ale přesto velká část kapslí stále končí na skládkách. Za minutu se ve světě vyrobí 39 tisíc kapslí, z nichž 29 tisíc potká právě tento nepříliš udržitelný osud. Každý správný ochránce životního prostředí vám navíc řekne, že nejlepší odpad je žádný odpad.

Foto: CoffeeB Kávu drží pohromadě kompostovatelný obal z mořské řasy

Této myšlence se v CoffeeB postavili čelem a vytvořili zdánlivě „nahatou“ kávovou kapsli v podobě malé hnědé kuličky. Jde o namletá kávová zrna stlačená do tvaru koule, která je obalená vrstvou z mořské řasy.

„Inovace již fungujících trendů a technologií je v současnosti v kávovém průmyslu akcelerovaná. Setkáváme se s nimi napříč startupy a crowdfundingovými kampaněmi. Každému inovativnímu a zlepšujícímu prvku držím palce, ještě když jako svůj hlavní přínos předkládá redukci odpadu,“ říká k novému produktu Jaroslav Slámečka, spoluzakladatel české pražírny CandyCane.

Společnost CoffeeB uvádí, že obal z mořské řasy je zcela bez chuti a zápachu, takže neovlivňuje smyslový zážitek z výsledného nápoje, zároveň zabraňuje přístupu kyslíku, díky čemuž zůstává káva čerstvá – skladovat se dá až tři měsíce.

Během procesu přípravy kávy se vrstva nerozpouští a společně s již extrahovanými kávovými zrny ji lze hodit na kompost, kde se nejsnáze a nejrychleji rozloží. Společnost uvádí, že tento proces trvá přibližně čtyři týdny, zároveň doporučuje kávovou sedlinu používat pro hnojení květin, jelikož se dá do kapsle snadno dostat.

„Věříme, že náš bezkapslový systém představuje budoucnost v tomto odvětví trhu kávy a že klasické hliníkové a plastové kapsle za nějaký čas úplně zmizí. Důvod je prostý: CoffeeB řeší problém s odpadem, který takové kapsle vytvářejí, káva přitom chutná úplně stejně. Přechod ale jistě nějakou dobu potrvá, jelikož takové radikální změny se nedějí přes noc,“ říká CEO CoffeeB Frank Wilde, který dříve působil jako výkonný ředitel ve společnost Nespresso.

Foto: CoffeeB Kuličky jsou zatím kompatibilní jen s kávovary The Globe

Širší změnu navíc komplikuje fakt, že pokrokové kávové kuličky lze zatím používat jen v kávovarech The Globe, které společnost CoffeeB vyvinula. Bylo totiž potřeba vytvořit zcela novou technologii – kompatibilní s obalem z řasy. „Co se cesty k větší udržitelnosti týče, záleží na tom, kdy a zda vůbec firma nabídne technologie na plnění těchto kapslí pro komerční využití. Protože dopravovat kávu na místo plničky a pak zpět do distribuce neřeší otázku vzniku oxidu uhličitého při logistice,“ doplňuje Slámečka.

Kávové kuličky CoffeeB jsou zatím dostupné pouze ve Švýcarsku a Francii, ale společnost plánuje během příštího roku expanzi na německý trh. Firma si zároveň praží a následně mele vlastní kávová zrna, do řasového obalu je tak obléká okamžitě po jejich zpracování. Každá kulička obsahuje 5,3 až 5,9 gramů kávy od pěstitelů, kteří mají certifikace Rainforest Alliance nebo USDA Organic.