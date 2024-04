Vyladěné barvy a zasedačky na míru. Síť Regus a Spaces umožňuje navrhnout si vlastní kancelář

Uložit 0

Výzkumů, které ukazují, že budoucnost práce leží v hybridní kombinaci práce z domova a kanceláře, vychází každý rok několik. Například nedávný průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit hovoří o polovině Čechů, kteří dávají přednost práci z domova, a o 40 procentech, kterým zaměstnavatel už teď dává na výběr. Sociologové v tomto trendu vidí způsob, jak v moderní společnosti lidé získají více času na rodinu, koníčky i na sebe.

Vědci zároveň ale upozorňují, že neplatí předsudek, podle kterého lidé z domova práci příliš nedají. Tým ze Stanfordovy univerzity ve svém experimentu změřil, že produktivita při práci z domova je o 13 procent vyšší, podle profesora Nicka Blooma, který se věnuje výzkumu hybridní práce, se nárůst produktivity pohybuje i ve většině dalších studií minimálně nad třemi procenty. Že to nejsou jen teorie, potvrzují i generální a finanční ředitelé, kteří sdílejí své zkušenosti v dotaznících firmy IWG nabízející flexibilní kanceláře. Správné využití nového režimu práce může navíc znamenat i citelné úspory za provoz vlastních kanceláří.

Skupina International Workplace Group (IWG), která stojí za značkami flexibilních kanceláří Regus a Spaces, jde v tomto směru firmám naproti. „Práce z domova, z kanceláře nebo na cestách, to je nový hybridní svět práce. IWG firmám tento flexibilní, ekologičtější a produktivnější způsob pomáhá přijmout,“ říká Karel Pelán, country manažer IWG pro Česko a Slovensko. Dávno to není jen o pracovním místě. Fitness zóny, kavárny, komunitní prostory, rovnocenný přístup k ženám i seniorům, možnosti hlídání dětí a nabídka předškolní péče nebo inkluzivní přístup k lidem se speciálními potřebami – to jsou podle něj hlavní trendy, které formují budoucnost práce, obzvlášť té hybridní.

Skupinu IWG založil v roce 1989 anglický podnikatel Mark Dixon pod jménem Regus Group a od té doby si firma vybudovala silné renomé. „S přibližně čtyřmi tisíci pobočkami ve 120 zemích světa, z toho šestnácti v Česku pod značkami Regus a Spaces, nabízíme pracovní prostředí, které vyhovuje všem způsobům práce. Na jednom i více místech, na částečný i plný úvazek,“ dodává Pelán. Pandemie covidu urychlila změnu ve stylu, jakým lidé pracují. Stále více času teď dělí mezi domov, sídlo firmy a čím dál častěji i flexibilní kanceláře v místě bydliště, které jim poskytují klid a komfort plnohodnotného zázemí bez zbytečného dojíždění.

Devět z deseti finančních ředitelů velkých světových společností, kteří se zúčastnili šetření skupiny IWG, se shoduje, že v posledních dvanácti měsících se jejich firem dotkly finanční a ekonomické skoky a nejistoty. Přes 81 procent z nich věří, že hybridní model práce je cestou k výrazným úsporám a většina dotázaných firem na nový režim už přesedlává. Dvě třetiny u něj plánují zůstat dlouhodobě, minimálně v následujících pěti letech.

Flexibilní kanceláře představují ekologičtější a produktivnější způsob práce.

Pro generální ředitele podle jiného výzkumu z dílny IWG je kromě padesátiprocentní úspory na chodu kanceláří hybridní model i jedním z pozitivních impulzů pro nábor, protože na 88 procent zaměstnanců v nové práci očekává možnost práce z domu. Podle reportu Future of Work 2024 potvrzuje vysokou účinnost tohoto benefitu při náboru i 95 procent personalistů. Přechod na hybridní režim potom podle zkušeností dvou třetin dotázaných generálních ředitelů vedl k růstu produktivity zaměstnanců, částečně i díky lepší work-life balance, tedy rovnováze mezi pracovním a osobním životem.

Zřídka zmiňovanou výhodou sdílených kanceláří může v době zavádění povinných ESG reportů i ekologická udržitelnost hybridní práce. Z dalšího výzkumu, který si skupina IWG nechala zpracovat ve Velké Británii a USA, vyplývá, že snižuje emise oxidu uhličitého o 70 procent, v případě USA dokonce o 87 procent. Výzkum využívá metodiku společnosti ARUP pro výpočet uhlíkové stopy a porovnává průměrné pětidenní dojíždění do kanceláře v centru města oproti hybridnímu modelu, kdy 40 procent času zaměstnanec pracuje z domu, 50 procent času z flexibilní kanceláře dostupné do 15 minut na kole z místa jeho bydliště a 10 procent z firemní kanceláře v centru města, kam musí dojíždět.

„Pracoviště musí naplňovat různorodé potřeby všech pozic a týmů. Mělo by podporovat a zlepšovat spolupráci, zároveň umožňovat soustředění, učení a socializaci. Mělo by firmě umožňovat kontakt se zákazníky, partnery a dodavateli v pozitivním, profesionálním prostředí. Mělo by pečovat o pohodu týmů a respektovat organizační kulturu,“ vypočítává náročná očekávání Pelán.

Přesně to chtějí nabízet i coworkingové prostory, soukromé kanceláře s variabilní dobou nájmu i zasedací místností. Flexibilní kanceláře skupiny IWG využívá na deset milionů klientů po celém světě. „Firmám nabízíme výběr z libovolného počtu míst v kancelářích v Praze, New Yorku stejně dobře jako v Sydney, blízko domova, kolegů nebo zákazníků,“ popisuje Pelán hlavní výhody pronájmu flexibilních kanceláří. V Česku to jsou kanceláře Spaces se čtyřmi pražskými lokalitami nebo Regus, nacházející se na čtrnácti adresách v Praze, v jedné ostravské a jedné brněnské pobočce. Ty využívají tisíce klientů.

Společnosti Regus a Spaces klientům nově poskytují možnost kanceláře na míru. Firmy si mohou plně přizpůsobit pronajímaný prostor od uspořádání a barev přes typ stolů a kancelářských doplňků až po specifické potřeby zahrnující zasedací místnosti, venkovní prostory nebo soukromou recepci. Většina z úprav v katalogu „Navrhni si svou kancelář“ není zpoplatněna, pronájem kanceláře na míru se všemi výhodami členství v Regus a Spaces začíná na 3 990 korunách za osobu na měsíc, jedinou podmínkou pro bezplatné úpravy je uzavření smlouvy na šest měsíců.