Vymyslet dobrý produkt k dlouhodobému úspěchu firmy rozhodně nestačí. Své o tom ví i Karel Schindler, zakladatel společnosti ROI Hunter, jež před pár lety přišla s úspěšným nástrojem na hlídání návratnosti reklamních investic na Facebooku. Vznikl sice jen z interní potřeby firmy, podpořil ho ale i samotný Facebook, který si ho vybral do svého akcelerátoru. ROI Hunter se ale i tak dostal do krize, protože mu scházela dlouhodobá vize a obchodní partnerství postupně upadala. Firma ale našla nový směr a se změněným produktem dnes ovlivňuje přes jedno procento všech globálních prodejů na internetu. Značkám jako Adidas nebo Marks & Spencer totiž pomáhá pracovat s daty o prodávaném zboží.

Karel Schindler (dříve Tlusťák) začal podnikat už v roce 2009, kdy založil marketingovou agenturu Business Factory. S postupným růstem sociálních sítí v ní společně s týmem vytvořili interní nástroj, který klientům pomáhal s hlídáním návratnosti investic do reklamy na Facebooku. Nazvali ho ROI Hunter (ROI odkazuje na anglický výraz return of investment – návratnost investice, pozn. red.), ambici vytvořit z něj samostatný produkt ale neměli.

„Facebook si nás ale všiml a pozval nás do akcelerátoru, což byla v podstatě soutěž desítek mnohem silnějších firem s vyspělejšími produkty, kterou jsme ale vyhráli a stali se jejich oficiálním partnerem. Tak vznikl původní ROI Hunter,“ vzpomíná Schindler na rok 2014.

O pět let později však došlo k velké změně. Být sebelepší reklamní platformou Facebooku totiž nebylo dlouhodobě udržitelné, samotná sociální síť kopírovala spoustu funkcí českého nástroje a Schindlerovu týmu začínalo být jasné, že nedokáže inovovat rychleji než jedna z globálně nejhodnotnějších technologických společností.

S úpadkem obchodních spoluprací Schindler přemýšlel, jak problém vyřešit. To ho přimělo zkusit hledat inspiraci mimo svoji bublinu a přihlásil se ke studiu na prestižní Harvard Business School. Právě tam mu došlo, že jeho firma nemá žádnou vizi dalšího rozvoje.

Karel Schindler, zakladatel a šéf ROI Hunter Foto: ROI Hunter

„Jen jsme pomáhali marketérům prodávat lepší reklamy. Uvědomil jsem si, že bychom mohli naše marketingové zkušenosti, pevné vztahy s Facebookem či Googlem a naše skvělé lidi využít k vybudování něčeho, co má hlubší smysl. Začal jsem zkoumat maloobchodní prodej a diskuze s našimi lidmi a klienty nám pomohly zformovat směr, kterým se máme vydat,“ říká Schindler.

To všechno vedlo k tomu, že ROI Hunter před třemi lety překopal svůj produkt a nyní se snaží ovlivnit, jakým způsobem maloobchodníci pracují se svými produktovými daty. Nástroj na jedno místo shromažďuje údaje o zboží, které prodávají, a dovoluje je využít například v marketingu. Nebo tato data poskytuje dalším týmům v rámci firmy, čímž podporuje spolupráci oddělení, jež původně fungovala spíš samostatně.

„Tím, že obchodníkům odhalíme, jaké investice do reklamy se ve skutečnosti skrývají za každým prodávaným výrobkem – a umožníme jim rychle propagovat nové zboží –, můžeme eliminovat nadprodukci výrobků, které ve finále skončí jako mrtvé zboží,“ přibližuje Schindler.

Šestatřicetiletý zakladatel ROI Hunter – který se od narození jmenoval Karel Tlusťák, ale aby navázal na historii a rodinné jméno po matce, se před svou svatbou rozhodl přejmenovat na Schindlera – přitom tvrdí, že konkurence jeho nástroje se zaměřuje vždy jen na dílčí část popisovaných problémů.

„Budujeme úplně novou kategorii produktu, což je poměrně ambiciózní cíl. Abychom ho dosáhli, museli bychom mít vliv na alespoň pět procent globálního trhu. Věříme však, že je to reálné, protože již nyní ovlivňujeme 1,55 procenta celosvětových prodejů v e-commerce,“ popisuje Schindler a přidává kalkulaci, jak k číslu dospěl – podle analytické firmy Statista byla loni velikosti globální e-commerce 3,285 bilionu dolarů, přičemž klienti ROI Hunter dohromady z této částky tvořili 52 miliard dolarů.

Dopad na trh nyní české firmě slouží jako relevantní metrika, kterou sleduje. A to i ve formě toho, jestli se produkt snaží napodobit či se jím inspirují při vývoji další softwarové společnosti. „Vidíme, že se to již děje u malých hráčů. Jsem za to vlastně rád, protože to znamená, že jsme průkopníky něčeho, co je opravdu žádoucí,“ říká Schindler.

ROI Hunter má přitom určitý náskok, jeho technologii využívá několik stovek velkých značek jako Adidas, Boohoo, SportsDirect, Marks & Spencer a Farfetch. Obecně se zaměřuje na globálně působící maloobchodníky, kteří prodávají tisíce různých produktů online a měsíčně na Googlu či Facebooku utratí 50 tisíc až pět milionů eur (1,2 milionu až 120 milionů korun).

Schindlerova společnost spolupracuje s většinou velkých českých a polských online prodejců, což je ale malá část celého byznysu. Velmi silný je produkt ve Velké Británii, na Blízkém východě, v Africe a ROI Hunter pracuje i pro tři z pěti největších maloobchodníků v Brazílii.

Nyní se Schindler ve velkém chystá dobýt také Spojené státy, kde nedávno otevřel menší pobočku v Bostonu, aby tam měl adresu a zároveň byl blízko výzkumu, který provádí s Harvardovou univerzitou. O první klienty se za oceánem ale zatím stará na dálku pomocí svého týmu v São Paulu, další pracovníci sedí v domovském Brně, Londýně, Dubaji a v dalších městech.

Historicky firmu podpořili také investoři. Fondy Kaya Ventures (původně Enern) a společnosti Agora (polský vydavatel deníku Gazeta Wyborzca) a singapurská Acceleratia do ROI Hunter postupně dohromady vložily přibližně 125 milionů korun, poslední investice proběhla v roce 2018.

„V současné době máme na bankovním účtu dostatek peněz, a proto chceme k růstu v letošním roce využít vlastní zdroje, ale protože chceme v příštích letech náš růst ještě zrychlit, budeme během druhé poloviny letošního roku jednat s potenciálními investory,“ popisuje Schindler.

Společnosti se byznysově daří, v roce 2019 dosáhla na obrat 98 milionů korun, o rok později 173 milionů a překlopila se do černých čísel. Loni už podle předběžných výsledků utržila 285 milionů korun. Jako SaaS (software jako služba, pozn. red.) startup ale ROI Hunter sleduje metriku opakujících se měsíčních tržeb (MRR) a v tomto vyjádření loni přesáhl hranici 400 tisíc eur, tedy deseti milionů korun.

„Možná nás na naší cestě čekají další kola fundraisingu, strategické aliance nebo další posilující faktory, ale vždycky budeme firmou, která se řídí vizí. A já udělám všechno pro to, abychom jí buď dosáhli, nebo zemřeli při snaze jí dosáhnout,“ usmívá se Schindler. „Až budu mít pocit, že jsme trh inspirovali a v podstatě vytvořili kategorii, kterou chceme, pravděpodobně využiji získané zkušenosti a budu pomáhat dalším startupům,“ uzavírá.