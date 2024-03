Vymysleli kojicí boxy, které zajistí soukromí. Dostali se s nimi už do velkých měst a míří i do Polska

Uložit 0

Původně vyráběli oddělený prostor do kanceláří, kde by zaměstnanci našli klid. Když se pak ale stali rodiči, naráželi na různé problémy – jak třeba nakrmit dítě, když chceme soukromí, ale okolo jsou další lidé? Předloni v listopadu získalo zlínské studio Archetypo certifikaci k tomu, aby mohlo vyrábět produkty pro péči o dítě. Tak vznikly kojicí boxy. I ty poskytují především klid, tentokrát ale pro matky s malými dětmi. Během loňského roku se podařilo do veřejného prostoru umístit až šestnáct kabinek, kde mohou rodiče děti také přebalit.

Box s vysokými čalouněnými stěnami, který firma pojmenovala Nook Mama, tvoří v zásadě dvě části – přebalovací pult a křeslo. Když se postaví proti sobě, vznikne uzavřený prostor, kde je možné se schovat před rušným okolím. Boxy, které zaberou dva a půl až čtyři metry, si Archetypo nechalo patentovat. Jeho cílem je vybavit celou republiku. Tak daleko firma zatím není, podařilo se jí ale obsadit velká města.

Už zkraje loňského roku byly kojicí boxy na třech místech – v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, na brněnském magistrátu a v pražském nákupním centru Stromovka. Ve Zlíně nyní přibyl i na místní poliklinice a v Technologickém inovačním centru, v moravské metropoli jsou dokonce dva nové boxy ve Fakultní nemocnici Brno na dětském a novorozeneckém oddělení a jeden přibyl také do tamního obchodního centra Olympia. V Praze je nově box na Letišti Václava Havla, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Centru Černý Most a také v Metropoli Zličín.

Během té doby se ale podařilo dostat boxy i do dalších měst – do Ostravy, Plzně, Liberce a Olomouce. Nacházejí se v obchodním domě Laso a Fakultní nemocnici Ostrava, ve Fakultní nemocnici Plzeň, obchodním centru Forum Liberec a v Šantovce.

Část z nich se podařilo umístit díky spolupráci s Trinity Bank, kojicí a přebalovací pulty pomohla dostat na deset míst ve městech, kde má pobočky. „Tato spolupráce nám ukázala směr, jakým by se mohl obchodní model Nook Mama ubírat. Chtěli bychom oslovovat firmy s nabídkou sponzorovaného umístění boxů jako součást jejich sociální aktivity,“ líčí pro CzechCrunch produktový manažer studia Filip Markytán.

Letos plánuje Archetypo uvést na trh dva nové modely. Jeden by měl být menší, a to především proto, že v nemocnicích často nemají v čekárnách dostatek místa. Druhý bude určený do exteriéru a firma ho má v plánu nabízet jako mobiliář k dětským hřištím, do parků, zábavních parků nebo zoologických zahrad. Venkovní Nook Mama chce studio představit na Zlín Film Festivalu, který patří právě dětem. Ten se uskuteční na přelomu května a června.

Do budoucna chystá studio vlastní aplikaci. Lokace všech boxů má uvedené na webových stránkách, část z nich je také na Google mapách, ale aplikace by měla zobrazovat umístění pohodlněji. V plánu má rovněž zamířit na polský trh. „Mají poměrně rozšířenou síť soukromých klinik, tam bychom se s boxy rádi dostali,“ líčí Markytán.

Sestava Nook Mama vznikla na základě osobních zkušeností rodičů ve studiu. Archetypo ho vyvinulo ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati. Čalounění boxu je z vysoce odolné a hygienické koženky, stěny jsou z LTD desky. Nyní je na trhu už druhý model, který je jednodušší na údržbu, to znamená, že box má vyměnitelné čalouněné části pro případ, že ho poškodí vandalové.