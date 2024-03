Výplata za video na Instagramu. V Americe už děti nebudou pomáhat rodičům s obsahem na sítě zadarmo

Uložit 0

Ekonomika kolem sociálních sítí roste, týká se to i účtů, na kterých jsou zobrazovány děti. Zatímco v USA řeší finanční otázku a snahu zajistit dětem část výdělku ze sítí jejich rodičů, v Evropě vítězí tendence děti před sítěmi ochránit úplně.

„Je hodně influencerů, kteří na ukazování svých dětí na sociálních sítích vydělávají těžké peníze,“ říká Aneta Martinek, spoluzakladatelka platformy #holkyzmarketingu. Poprvé se s reklamou prezentovanou dětmi influencerů setkala, když své dceři pustila YouTube Kids. „Fenomén je to děsivý, je fajn že se o tom alespoň někde začíná mluvit,“ dodává.

Kalifornským senátem prošel koncem loňského roku zákon, který, pokud ho nyní schválí i kalifornská poslanecká sněmovna, bude ukládat rodičům–influencerům povinnost odkládat třicet procent online výdělků svým dětem. Tedy pokud se i potomci na jejich kanálech ukazují, a tím pádem se podílejí na tvorbě jejich obsahu.

Peníze by měli rodiče schovat na spořicích účtech a děti je mají mít k dispozici ve chvíli, kdy dosáhnou dospělosti. „Neplánujeme ze státu dělat chůvu, která bude lézt lidem do kartoték v jejich osobním účetnictví. Ale myslím, že je to rozumný předpoklad, že si budou lidé vést základní záznamy a založí dítěti například spořicí účet v bance, která rodině spravuje finance,“ řekl pro server The Information předkladatel návrhu, demokratický senátor Steve Padilla.

Padilla se inspiroval normou, které se říká zákon Jackieho Coogana. Ten byl schválen pro ochranu dětských hollywoodských herců ve třicátých letech. Jackie Coogan byl dětský filmový herec, který vydělal miliony, jeho rodiče je ale, než dospěl, stihli všechny utratit. Podobně jako Padillův návrh ukládá i zákon Jackieho Coogana povinnost odkládat část výdělku dětského herce na spořicí účet, kromě toho ale upravuje i právo dětských herců na vzdělání a volný čas.

Kalifornie není jediná, kdo se v USA zabývá tématem dětských výdělků ze sítí. Zákon, který teď prošel tamním senátem, už od loňského září platí v Illinois. Podobná legislativní úprava byla zavedena ve státě Washington a možná brzy projde i v Marylandu.

Sám senátor Padilla přiznává, že zatím neví, jak se budou řešit finance v případě, že účet na sociálních sítí vlastní přímo nezletilý. Jeho opatření má primárně zabránit rodičům ve zneužívání svých dětí na jejich účtech, nicméně i „podnikání“ dětí na sítích budou muset zákonodárci ve Spojených státech brzy řešit. Nejde totiž vůbec o malou část trhu.

Foto: Depositphotos Rodiče budou muset dávat stranou třicet procent výdělků ze sociálních sítí

Banka Goldman Sachs podle deníku Washington Post odhaduje, že ekonomika točící se kolem influencerů na sociálních sítích má nyní hodnotu přes 250 miliard dolarů (bezmála šest bilionů korun). A velká část z těch, kdo takto vydělávají peníze, je přitom nezletilá.

V Evropě se zákonodárci zatím zaměřují spíš na to, aby rodiče fotky svých dětí na sítě nedávali vůbec. Ve Francii platí od loňského roku zákon, podle kterého by rodiče postování fotografií dětí neměli zneužívat. V extrémních případech by pak mohli přijít i o rodičovská práva. Zákon byl prioritou současného prezidenta Emanuela Macrona, který proti „sharentingu“, jak se sdílení fotek dětí rodiči říká, dlouhodobě bojuje.

V Česku zatím žádný podobný zákon neplatí. Soudy ale vycházejí vstříc ve chvíli, kdy si jeden z rodičů zveřejňování dítěte na sociálních sítích nepřeje. V loňském roce takto soud například na podnět herce Jakuba Prachaře zakázal jeho bývalé manželce Agátě Hanychové, která je na internetu velmi aktivní, zobrazování jejich společné dcery.

Foto: Jacques Paquier/Flickr Francouzský prezident Emmanuel Macron

„I u nás bychom měli hledat hranici mezi tím, kdy jde o vydělávání na svém dítěti a kdy je dítě prostě součástí něčího života, stejně jako třeba domácí mazlíček nebo partner,“ říká Martinek. A dodává, že si kvůli tomu budeme muset nejspíš projít širokou společenskou diskusí a že je potřeba tento fenomén začít řešit.

Podle mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků používá sociální sítě v Česku už v jedenácti letech mezi 74 a 77 procenty dětí a číslo se s věkem postupně zvyšuje. Přitom podle pravidel společnosti Meta by na Instagramu a Facebooku mělo být uživatelům alespoň o dva roky víc. Stejně tak na TikToku.