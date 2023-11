Vyprodáno? Přijďte v neděli. Hvězdný Ed Sheeran přidává v Česku druhý koncert

Uložit 0

V Česku začíná pořádná zima, fanoušci Eda Sheerana už ale vyhlíží léto. V červenci totiž jeden z nejslavnějších zpěváků současnosti vyrazí i do Hradce Králové, a to rovnou dvakrát. Kvůli vysokému zájmu o první ohlášený koncert přidávají pořadatelé i druhý, který se uskuteční o den později, konkrétně 28. července.

Naposledy Ed Sheeran vystoupil v Česku v roce 2019, a to rovnou dvakrát v pražských Letňanech. Na autora megahitů jako Shape of You, Thinking Out Loud nebo Perfect, které mají jen na YouTube dohromady přes třináct miliard zhlédnutí, se tehdy přišlo podívat na 140 tisíc lidí.

Na tyto koncerty naváže dalším velkým vystoupením. Ne však v hlavním městě, ale v Hradci Králové, kam Ed Sheeran zamíří příští rok, konkrétně v sobotu 27. července v rámci evropské části turné The Mathematics Tour, jež započalo v dubnu loňského roku a řadí se k těm největším, jaká probíhají. Královéhradeckou show odehraje pod otevřeným nebem.

„Mám obrovskou radost, že můžeme uspořádat koncert takové osobnosti, jakou je Ed Sheeran. To, že si pro svou show v Česku vybral Park 360, kde je domovem i náš festival Rock for People, je pro nás čest a přelomový milník,“ uvedl za spolupořádající agenturu Ameba Production Michal Thomes.

Zájem o vstupenky na koncert byl ale tak velký, že se vyprodal. Proto se pořadatelé s týmem okolo Eda Sheerana domluvili na přidání dalšího, který proběhne na stejném místě o den později, tedy v neděli 28. července. Poslední červencový víkend se tak ponese v rytmu světové hudby. Speciálním hostem druhého koncertu se stane písničkář Calum Scott.

Oficiální prodej vstupenek na druhý koncert startuje v sítích GoOut, Ticketportal a Eventim.de v pondělí 4. prosince ve 12.00.

Ikona světového popu

Ed Sheeran v květnu vydal poměrně depresivně laděnou desku Subtract, se kterou završil šňůru projektů pojmenovaných po matematických znaménkách – a podle očekávání se s ní opět dostal na první příčky hudebních žebříčků. Stejně tak jako s albem Autumn Variations, které mu vyšlo minulý měsíc. Na obou dílech spolupracoval s Aaronem Dessnerem ze skupiny The National.

Diváky ale v Hradci Králové neochudí ani o největší hity, díky nimž je považován za jednoho z nejvlivnějších interpretů současnosti. O tom svědčí nejen obrovský zástup fanoušků na sociálních sítích včetně Spotify, ale také právě pravidelně vyprodané koncerty. Ostatně letos na stadionu MetLife v americkém New Jersey zajistil největší jednodenní návštěvnost koncertu ve Spojených státech vůbec.