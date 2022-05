Vypustili nedokonalý produkt a bylo to dobře. Českou aplikaci pečující o duši si stáhlo 900 tisíc lidí

Teď už můžeme do světa, hlásí Ondřej Diblík a Jiří Kopecký, když hovoří o stavu svého projektu. Tedy, oni ve světě už nějakou dobu jsou: jejich aplikaci na podporu duševního zdraví Vos.health si stahují lidé ze Spojených států, Austrálie i Velké Británie. A samozřejmě z Česka, kde je doma. Dohromady už si ji vyzkoušelo téměř 900 tisíc uživatelů. Přesto po zhruba roce a půl, kdy ji vypustili, říkají, že teprve teď se posunula. Počet uživatelů roste rychleji než dřív a mladí podnikatelé toho chtějí využít.

„Potřebujeme makat na produktu,“ říká Diblík a Kopecký u toho téměř nespouští oči ze svého monitoru. Za poslední rok prý s aplikací hodně pohnuli. Dřív byl Vos.health spíš deník, který se ptal uživatele každý den na předem stanovené otázky. Lidé si tak mohli postupně porovnávat své vlastní odpovědi v průběhu času. Cílem bylo ale vytvořit výrazně propracovanější wellness plán, ke kterému se ovšem spoluzakladatelé dlouho prokousávali.

„Teď je to komplexní produkt v péči o duševní zdraví, který lidi opravdu používají. Přečkali jsme počáteční těžké chvíle, kdy nebyl tak dokonalý, jak jsme si na začátku mysleli. Startupisti se mnohdy bojí cokoliv pustit, než to bude dokonalé. Ale to je podle mě chyba. Museli jsme se hodněkrát spálit a zkusit zas budovat. Učili jsme se, co lidi vlastně chtějí. A ve finále jsme do toho doiterovali. Vytvořili jsme produkt, který roste,“ věří Diblík.

Vyšší statisíce korun

Vos.health kombinuje data o počasí, záznamy spánku i aktivit nebo další informace, které si lidé do telefonu zadávají nebo je nechávají měřit. Ukazuje vývoj nálady i její stabilitu. Poskytuje dechová cvičení, afirmace nebo deník – zmiňovanou funkci, na které projekt vlastně začínal. Jednou z nejnovějších možností je spojení s psychology, se kterými se tu dá chatovat.

Různé intervenční metody vyvíjejí autoři ve spolupráci s vědci. Kromě základního týmu osmi lidí ostatně projekt spolupracuje s dvanácti psychologickými poradci a dalšími odborníky. Podle chování a požadavků uživatelů přidávají další funkce. Zakladatelé jsou si nicméně vědomi, že spousta možností, které chtěli spustit, ještě není hotová. Hovoří o napojení na nositelná zařízení na těle nebo o umělé inteligenci. Ta je dlouhodobým plánem, o kterém tu mluví.

„Aplikace dává uživateli neustále personalizovaný plán. Díky mase lidí, která ji používá, jsme schopni umělou inteligenci pomocí velkých dat učit. Když jsou to statisíce záznamů, může poznat, jak člověk funguje. Protože máme uživatelů takovou spoustu, máme i spoustu podnětů,“ popisuje Diblík.

Ze zmíněných skoro 900 tisíc uživatelů je jich každý týden aktivních něco mezi 90 a 100 tisíci. Podle Kopeckého každý rok jejich počet stoupá o třetinu. Za používání aplikace se po krátké zkoušce platí, startup tak má měsíční obrat v řádu vyšších statisíců korun. „Od začátku roku držíme meziměsíční růst okolo 30 procent, a tržby se pohybují v řádu vyšších statisíců. Do konce roku predikujeme ještě podstatné zrychlení,“ očekává Kopecký. To díky slibovaným funkcím. Proto při našem rozhovoru Kopecký hledí na monitor. „Potřebujeme další investici,“ dodává Diblík.

Ten náš příběh

Diblík a Kopecký pro svůj projekt zatím nasbírali celkem 25 milionů korun: prvních pět milionů od Mitonu, dvacet pak před necelým rokem přidal Reflex Capital. Nyní znovu jednají s investory. Očekávají, že se jim podaří ještě letos uzavřít nové investiční kolo.

Mladí podnikatelé se také dostali do evropského žebříčku 30 pod 30 magazínu Forbes. „Zapůsobil asi mix dvou věcí. Náš příběh, že se známe odmalička a začali jsme podnikat mladí. A že spojujeme technologie s tím, abychom lidem pomohli. Kdyby se posuzoval čistě byznys, velikost firmy, tržby nebo zaměstnanci, našla by se spousta jiných společností,“ dodává Kopecký.

Spolu s nimi se do evropského žebříčku letos probojoval i Jakub Langr, generální ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti Hypermile. Všichni se tak zařadili po bok Jana Řežába, Olivera Dlouhého nebo Josefa Průši, kteří se do evropského výběru úspěšných podnikatelů do 30 let v posledních letech dostali také.

Jiří Diblík a Ondřej Kopecký spolu založili Qusion i projekt Vos.health

Diblík a Kopecký se zatím objevují i v dalších výběrech. V mezičase se dostali mezi tři nejlepší v evropském akcelerátoru startupů propojujících zdraví a technologie od Pfizeru. Loni strávili téměř pět měsíců v sanfranciském akcelerátoru, kam je poslal CzechInvest a kde se snažili napojit na americké investory. Se svou firmou Qusion, která měla už za předminulý rok obrat 15 milionů korun, zabodovali v Deloitte Fast 50 v kategorii Growth Stars. Dostali se do užšího výběru soutěže Začínající podnikatel roku a letos vyhráli App Parade.

Vedle toho nasedli na trendy a aktuální témata. Vydali NFT sérii a zkombinovali ji s osvětou o mentálním zdraví. Nabídli podporu Ukrajincům a najali tamější psychology. „Vidíme světový vývoj nálad a zaznamenali jsme ve chvíli napadení Ukrajiny znatelný globální pokles napříč zeměmi. Zajímavé je, že ve Spojených státech to byl jen krátkodobý výkyv,“ krčí rameny Kopecký.

Co dál? „Rozšiřovat,“ kývají oba zakladatelé jednoznačně. A personalizovat – tak, aby aplikace skutečně uměla analyzovat jednotlivá anonymní chování uživatele a říct mu svá doporučení. Dále se ještě o něco víc propojit s experty. A především se po ideálně letošním investičním kole dostat i na další, globálnější. „V příštím roce bychom si chtěli dojít pro velkou sérii A, kde by investoři mohli být třeba ze Spojených států,“ těší se Diblík.