Vyrušíte kolegu na dovolené? Čeká vás pokuta téměř 30 tisíc korun. Alespoň v indickém jednorožci

Když si vezmeme dovolenou, logicky chceme, aby se všelijaké notifikace omezily jen na ty osobního rázu – třeba na to, kolik srdíček posbíral náš instagramový příspěvek s fotkou z pláže. Jenže ne vždycky tomu tak je. V indické firmě Dream11 ale k dovoleným přistupují poměrně radikálně. Zaměstnancům, kteří se opováží vyrušovat kolegy během zaslouženého odpočinku, hrozí pokuta v přepočtu téměř 27 tisíc korun. Informoval o tom server CNBC.

Platformu pro fantasy sporty Dream11 založili Harsh Jain a Bhavit Sheth v roce 2008, když jim bylo 22 let. Původně si na ní uživatelé mohli vybudovat virtuální kriketové týmy, postupně se ale její záběr rozšířil na fantasy fotbal, pozemní hokej, basketbal, ragby nebo baseball.

Fantasy sporty jsou v rámci esportu tak trochu svět sám pro sebe. Hráči mají totiž možnost vytvořit týmy z plejerů určité reálné ligy – virtuální postavičky pak trasují výkon sportovců z masa a kostí a podle toho hráči sbírají body. Když se tak například reálný Neymar zraní, nemůže hrát ani jeho zástupce ve fantasy světě.

Během patnácti let své existence se z firmy Dream11 stal první indický jednorožec ve svém segmentu, společnost vyrostla na hodnotu osmi miliard dolarů. Na konci roku 2022 zaměstnávala přes 800 lidí a v Indii ji aktivně využívalo 150 milionů uživatelů.

Pro Harshe Jaina a Bhavita Shetha je přitom esenciální, že si všech 800 zaměstnanců během jednoho roku povinně vezme alespoň jeden týden dovolené, během které mají nárok na to se skutečně naprosto odpojit od pracovního světa. Co to znamená v praxi?

„Jednou ročně naše zaměstnance na jeden týden vykopneme z firemního systému. Nemohou tak komunikovat na Slacku, přes e-mail a telefonní hovory,“ vysvětlil v rozhovoru pro CNBC Jain. A kdokoliv, kdo se pokusí „odpojeného“ kolegu kontaktovat, dostane pokutu 1200 dolarů, tedy v přepočtu téměř 27 tisíc korun.

Nastavené pravidlo je zatím podle zakladatelů společnosti efektivní. Navíc jim ukazuje něco, co je pro fungování jejich společnosti velmi důležité – a to, že může bez zádrhelů fungovat nehledě na to, když některý ze zaměstnanců vypadne z kola. Včetně zakladatelů samotných.

„Co kdyby někoho z nás srazil autobus? Budujeme naši firmu tak, aby její chod nezávisel na jednom konkrétním člověku,“ uvedl poněkud extrémní příklad Jain. Druhým důležitým aspektem však je také ničím nerušený odpočinek, který si každý zaměstnanec potřebuje čas od času dopřát.

„Jeden týden bez jediného vyrušení může člověku skutečně pomoci,“ dodal Jain. A nejenže nikdo v Dream11 nechce dostat tak vysokou pokutu za rušení. Nikdo nechce být ani trnem v oku ostatním kolegům za to, že jim očividně není schopný dopřát ani týden odpočinku.