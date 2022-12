Za podíl ve West Hamu zaplatil Daniel Křetínský 5 miliard. Klub se mezitím propadl do boje o záchranu

Obrovské letní investice do nových posil, velká očekávání, ale místo toho zmar a propad v tabulce. Českým sportovním fanouškům to může připomínat fotbalovou Spartu, podobným scénářem si teď ale procházejí také ve východním Londýně, kde svá utkání v nejvyšší anglické soutěži hraje West Ham United FC. U obou nicméně najdeme společného jmenovatele. Je jím Daniel Křetínský, většinový majitel Sparty a od loňského roku také významný akcionář West Hamu. Tam sice nemá tak zásadní slovo jako v Praze, ale výkony Hammers, jak se West Hamu přezdívá, určitě sleduje nelibě. Za více než čtvrtinový podíl v klubu ostatně zaplatil pět miliard korun.

Když se v listopadu 2021 objevila zpráva, že jeden z nejbohatších Čechů a úspěšný byznysmen Daniel Křetínský investuje do anglického fotbalového klubu, byl West Ham po jedenácti odehraných kolech Premier League na průběžném třetím místě a až za ním byly týmy jako Liverpool, Arsenal nebo Manchester United. Zatímco v prvních jedenácti zápasech dokázal hned sedmkrát vyhrát, forma mu pak postupně uvadala a ve zbývajících sedmadvaceti utkáních zvítězil pouze devětkrát, nakonec skončil na sedmém místě. Pořád se ale jednalo o jedno z historicky nejlepších umístění Hammers v Premier League.

Rok předtím londýnský klub s kladivy ve znaku skončil dokonce šestý, navíc se dostal až do semifinále Evropské ligy, a tak letos v létě začal ve velkém utrácet za nové hráče. Nejdražšími posilami se stali Lucas Paquetá z Olympique Lyon a Gianluca Scamacca ze Sassuola, kteří v týmu doplnili mimo jiné dva české reprezentanty Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. West Ham utratil kolem 180 milionů eur (zhruba 4,3 miliardy korun), přičemž v Evropě v létě nakupovaly posily za více peněz pouze dva kluby. Očekávání tak byla velká, vůbec se však nepotkala s realitou.

Na rozdíl od Sparty je West Ham v zisku

West Ham ve včerejším ligovém zápase s Brentfordem prohrál popáté v řadě, krčí se ve spodní části tabulky a reálně mu hrozí boj o udržení v nejvyšší soutěži. Nový spolumajitel z Česka tak nemůže být logicky příliš spokojen, byť sám se šéf Energetického průmyslového holdingu, z něhož pramení největší část jeho bohatství, ke svým aktivitám veřejně nevyjadřuje. West Ham United FC tento týden zároveň zveřejnil finanční výsledky za předchozí finanční rok, který skončil v květnu 2022. V něm byla mimo jiné oficiálně potvrzena částka, za kterou Křetínský do klubu vstoupil.

Za pětinový podíl v podobě nově vydaných akcií zaplatil 125 milionů liber. To je v přepočtu při kurzu z 10. listopadu 2021, kdy byla transakce uzavřena, zhruba 3,7 miliardy korun. Dalších sedm procent pak odkoupil od některých stávajících akcionářů. Pokud bychom počítali, že je pořídil za stejnou cenu, jako kupoval nově vydané akcie, dostaneme se na částku 43,75 milionu liber – a tedy celkovou sumu za nákup 27procentního podílu v londýnském fotbalovém klubu ve výši 168,75 milionu liber. V přepočtu s tehdejším kurzem jde o bezmála pět miliard korun.

Foto: Depositphotos West Ham United FC hraje své zápasy na London Stadium

Největším, byť už ne většinovým, akcionářem West Hamu zůstává Velšan David Sullivan, který drží 38,8 procenta. Následuje Daniel Křetínský s 27 procenty, Brit David Gold s 25,1 procenta a osm procent drží americký miliardář J. Albert Smith. Lehce přes jedno procento si pak dělí drobní akcionáři. Zajímavostí je, že odměnu ve výši jednoho milionu liber (zhruba 27 milionů korun) za přivedení nového akcionáře do klubu získala místopředsedkyně představenstva Karren Bradyová. West Ham si ostatně příchod nového akcionáře při komentování finančních výsledků pochvaluje.

„Získání nového investora dodalo kapitálové struktuře klubu další sílu a odborné znalosti a umožnilo nasměrovat finanční prostředky získané díky pokračujícímu růstu příjmů ve všech hlavních příjmových tocích do klíčových oblastí a navázat tak na pozitivní pokrok, kterého West Ham United v posledních letech dosáhl,“ stojí v klubovém prohlášení. Právě Křetínského investice ve výši 125 milionů liber je hlavním důvodem, díky kterému se mohl klubový čistý dluh snížit o 130 milionů liber (3,5 miliardy korun). Aktuálně činí 89 milionů liber (2,4 miliardy korun).

West Ham United FC vykázal čistý zisk před zdaněním ve výši 12,3 milionu liber (přes 330 milionů korun), zatímco v předchozí sezoně to byla ztráta přesahující 26 milionů (710 milionů korun). Do zisku se klub vrátil po třech letech, v nichž prodělal dohromady více než 100 milionů liber (přes 2,7 miliardy korun). Po Křetínského investici byly zároveň splaceny veškeré půjčky, které do klubu dali spolumajitelé David Sullivan a David Gold. Tržby meziročně i díky konci protipandemických opatření a účasti v evropských soutěžích vzrostly o 60 milionů na rekordních 252,7 milionu liber (6,9 miliardy korun).

Přestože David Sullivan sezonu 2021/22 označili za jednu z nejúspěšnějších ve 127leté historii West Hamu United, jelikož se klub umístil poprvé dvakrát za sebou v první sedmičce v Premier League a probojoval se až do semifinále velké evropské soutěže, tak následující ročník už takové hodnocení určitě nesnese. Pokud se výsledky mužstva, které trénuje David Moyes, nezlepší, budou Hammers bojovat o udržení v nejvyšší soutěži. A také tomuto možnému scénáři se klub věnoval ve své výroční zprávě.

Foto: WHU Za West Ham nastupuje i český reprezentant Tomáš Souček

Stávající akcionáři se prý zavázali k tomu, že i kdyby klub sestoupil do nižší soutěže, jsou připraveni poskytnout potřebnou finanční podporu, aby mohl West Ham nadále bez problémů fungovat. Naposledy se Kladiváři loučili s Premier League v roce 2011, aby se do ní hned v následující sezoně vrátili. Zda tento scénář hrozí i letos, se teprve ukáže, nejvyšší anglická soutěž ještě není ani v polovině. Krátce po své investici sice Daniel Křetínský fanouškům West Hamu sliboval lepší scénář než na Spartě, kterou řídí už od roku 2004, ale na hřišti to zatím příliš nevychází.

Na sportovní úspěchy čeká Křetínský marně i na Letné, kde hraje své zápasy AC Sparta Praha. Ta jako historicky nejúspěšnější tuzemský fotbalový klub pod svým většinovým majitelem už téměř dvacet let strádá. Získala pouhé čtyři mistrovské tituly. Horší období měla jen v 70. letech, kdy dokonce poprvé a dosud naposledy sestoupila do druhé ligy. Aktuálně je v tabulce zhruba v polovině soutěže třetí. West Ham z případného srovnávání zase vychází lépe po finanční stránce. Zatímco se mu podařilo vykázat zmíněný zisk, Sparta realizovala v sezoně 2021/2022 ztrátu ve výši 407,1 milionu korun. Ve ztrátě je přitom pražský klub pod stávajícím majitelem dlouhodobě.

Mít dva kluby může být problém

Spartu stejně jako West Ham United vlastní Daniel Křetínský se svým slovenským souputníkem Patrikem Tkáčem prostřednictvím společnosti 1980s holdings. Právě ta je majoritním vlastníkem Sparty, v níž drží 99,9 procenta, a patří jí i zmíněných 27 procent v londýnském klubu, konkrétně ve společnosti WH Holding Limited. Celkem 56 procent a jednu akci drží v 1980s holdings Daniel Křetínský – který je i předsedou představenstva Sparty – společně s manažery ze skupiny EPH, a to v rámci společnosti EP Sport Holdings. Zbývající podíl ve výši 44 procent minus jedna akcie kontroluje Patrik Tkáč a skupina J&T Private Equity Group.

Už po loňském vstupu česko-slovenských podnikatelů do West Hamu se mluvilo o tom, že by v budoucnu mohli přikoupit další procenta a teoreticky klub ovládnout. Hlavní řídící organizace evropského fotbalu UEFA ovšem nedovoluje, aby měly dva kluby stejného majoritního vlastníka – minimálně by v takovém případě nemohly hrát ve stejné evropské soutěži včetně Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Jelikož ve Spartě drží Křetínský s Tkáčem většinový podíl, ve West Hamu ho nabýt podle zmíněných regulí nemohou.

Podle britského magazínu Football Insider Křetínský aktuálně plány na zvyšování svého podílu nemá, i proto, že se ve Velké Británii věnuje možnému ovládnutí britské pošty. Podle deníku The Guardian nicméně čtvrtý nejbohatší Čech, jehož jmění český časopis Forbes naposledy vyčíslil na téměř 119 miliard korun, uzavřel se stávajícími akcionáři dohodu, v rámci níž by mohl za předem stanovených podmínek jejich podíly odkoupit. Není však jasné, jak dlouho tato omezená nabídka trvá a zda vůbec bude naplněna. Pokud by donedávna největší akcionáři West Hamu United Davidové Sullivan a Gold prodej klubu zvažovali, vše by se patrně začalo realizovat až po březnu příštího roku.

Tehdy totiž vyprší koncesionářská smlouva, kterou klub uzavřel se správci olympijského London Stadium, na němž od roku 2016 hraje své domácí zápasy. Britská vláda, která výstavbu stadionu financovala, totiž chtěla zajistit, že majitelé klub krátce po podepsání nájemní smlouvy na 99 let neprodají, a tak až do března 2023 nastavila následující daňová pravidla – pokud klub do deseti let od podepsání nájemní smlouvy v roce 2013 prodají za méně než 125 milionů liber, nezaplatí žádnou daň. Při sumě mezi 125 a 150 miliony odvedou 7,5 procenta, při částce od 150 do 200 milionů vzroste daň na 10 procent a při prodeji za 200 a 300 milionů na 12,5 procenta. Nad 300 milionů liber by to bylo 20 procent. Po loňské investici Křetínského klub odvedl správcům 2,6 milionu liber.