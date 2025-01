Vyrůstal v paneláku a měl noční můry, tak o tom stvořil hororovou hru. Plnou věcí, co sami dobře znáte

Uložit 0

Báli jste se někdy na chodbě paneláku? Třeba když jste se v noci vraceli domů a začalo problikávat světlo. Anebo když nejel výtah. Ať už jste v panelovém domě sami strávili dětství, nebo do něj jen zašli na návštěvu, musíte uznat, že paneláky mají svou specifickou atmosféru. Vytáhnout ji do hororových extrémů se rozhodl vývojář Pavel Oršel, který stvořil hru Panelak. „Je dělaná podle budovy, ve které jsem vyrůstal,“ říká.

Najednou se ocitnete před panelákem. A někdo volá o pomoc. Už takhle mrazivě začíná nová česká hra Panelak od sólo autora Pavla Oršela, ve které budete řešit logické hádanky, schovávat se před nebezpečím a prozkoumávat tohle podivné socialistické stavení. Které má skutečný vzor.

„Přesně v takovém paneláku jsem vyrůstal. A občas se mi zdály noční můry. Očividně podle reakcí hráčů nejsem sám,“ přibližuje pro CzechCrunch zdroj inspirace vývojář. „Ty sny mi utkvěly v paměti a přišlo mi zajímavé je aspoň částečně ztvárnit,“ dodává Oršel, který hru vytvářel ve svém volném čase, jinak se živí tvorbou animací, videí, vizuálních efektů a grafiky. Což není pro herní tvorbu špatný základ.

Na Panelaku pracoval Oršel sám, výpomoc přišla jen v podobě některých předpřipravených herních objektů. „Ale klíčové prvky, kterými jsem chtěl dosáhnout věrohodnosti, jsem tvořil od nuly,“ říká. To aby dosáhl co nejautentičtějšího dojmu opravdového paneláku z před padesáti let.

„Reálný vzor má nejen budova, ale také třeba vybavení, na které se hráč podívá a řekne si: ‚Tohle přesně si pamatuju.‘ Hráči ve hře narazí na interiéry, které dobře znají a sami je prožili. Vždyť vnitřní prostory některých domů stále vypadají, jako by se zasekly v osmdesátkách, i když před nimi parkují Tesly,“ popisuje Oršel. Kdo někdy do paneláku alespoň vešel, musí dát i jen po zhlédnutí obrázků ze hry tomu popisu za pravdu.

A podle prvních reakcí od prosincového vydání právě tahle stránka Panelaku hráče zaujala nejvíce. „Ačkoliv některé možná překvapily i složitější hádanky, nad kterými se musíte zamyslet a pořádně hledat,“ přibližuje hratelnost svého díla autor. Jestli vás tohle spojení také láká, Panelak na Steamu seženete za ani ne sedm eur, tedy zhruba 170 korun.

