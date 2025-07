Vyšel trailer na třetího Avatara. Ukazuje setkání s novými klany ohně a vzduchu a slibuje velký střet

Vzducholodě v Avatarovi? Samozřejmě jsou organické a táhnou je obří létající medúzy. To je jen malá část toho, co zaujme v novém traileru.

Před šestnácti lety nikdo nečekal, jak masivní hit bude Avatar Jamese Camerona. Když po třinácti letech do kin zamířilo tou dobou už bezmála mytické pokračování, mnozí mu věštili nezájem a selhání. Mýlili se. Teď se s Avatarem, který má dostat ještě tři další pokračování, už v zásadě počítá, dokáže ale Cameron znovu a znovu ohromovat diváky?

Při pohledu na první trailer na film s podtitulem Oheň a prach se chce říct, že ano. Upoutávka, která už několik dnů běží v kinech, představuje fotorealistické vizuální zpracování, jaké dobře známe z The Way of Water, opět ale ohromuje něčím novým. Vyprávění nás po vodním klanu Metkayina zavede za klanem popela, jehož živlem je oheň, a také představí klan Tlalim, spojený se vzduchem. A to znamená vznášení se v oblacích na obřích „organických vzducholodích“.

Největší otázkou ale zůstává, jakým směrem se vyvine děj, který po tři roky staré variaci na původní film musí zaujmout něčím novým. Cameron už nějakou dobu slibuje, že zajímavý bude střet s klanem popela, což má zkomplikovat to, komu ve filmu držíme palce – dosud to bylo jednoznačně Na’vi v boji proti lidem. První trailer v tomto směru neodhaluje nic bližšího. Avatar: Oheň a prach do kin dorazí 18. prosince, další dvě pokračování se chystají na roky 2029 a 2031.