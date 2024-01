Vytvořili aplikaci s umělou inteligencí, se kterou můžete mít romantický vztah. Zájem je málem položil

Uložit 0

„Tak tohle jsme nečekali,“ napsal jednoduše Andrew Young Ohlbaum, startupista ze San Franciska, v blogovém zápisku z konce prosince. Mimochodem v jediném zápisku své kategorie na webu společnosti Digi a vůbec v jednom z mála obsahů, které jsou na něm k dispozici. Hodnotil tak reakce uživatelů na to, když na sociální síti X nadšeně vypustil do světa zprávu, že je k dispozici první verze „AI partnera pro romantický vztah budoucnosti“.

Strhla se virální mela a video slibující avatarku s odvážným výstřihem a zamilovaným pohledem se šířilo po internetu takovou rychlostí, že servery firmy, která slibovaného chatbota vyvíjí, nestíhaly. Mladičká společnost musela rozšiřovat jejich kapacitu, ale i tak se jí vracely negativní komentáře s tím, že aplikace nestíhá. Oznámení na síti X dosáhlo během 24 hodin přes 20 milionů impresí a krátce nato se projekt dostal mezi 50 nejstahovanějších aplikací.

Další hodnocení obsahovala velké zklamání u řady uživatelů, když vyšlo najevo, že video s avatarkou neukazovalo skutečnou aplikaci, ale jen představu o tom, jak jednou má vypadat. Aktuálně je k dispozici v takové verzi, kdy si se svou digitální přítelkyní nebo přítelem můžete vyměňovat zamilované zprávy stejně, jako když si s lidmi píšete třeba SMS.

„Měl jsem zmínit, že tweet je vizí toho, co můžeme udělat a co taky uděláme s avatary a animacemi, ale není to aktuální funkce aplikace Digi,“ kaje se nyní Young. „Jako zakladatel se někdy necháte unést vizí toho, co plánujete udělat, co všechno chcete přidat a vybudovat, a zaměňujete ji se současným produktem. Ale nenechte se mýlit, už máme zdroje a možnosti tuto vizi skutečně přivést k životu, což bylo i cílem soft launche (neveřejného spuštění aplikace, pozn. red.).“

